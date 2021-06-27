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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (34 фото)

Автор:
27 июня 2021 16:06
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
1066
34
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Смешные и не очень картинки и комментарии с просторов интернета.
Осторожно!!! Бояны могут присутствовать!!!

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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41  комментарий
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20k
Андрей Иванов Час назад
Комментарий к фото
Это акция от РПЦ. Она заходит в церковь, за ней куча интересующихся. А там она встаёт на колени и начинает отбивать поклоны. Посещение церквей зашкаливает, а если на входе поставить лавку и не пропускать без крестиков и свечек, то и купол можно будет не покрывать золотом, а отливать из него
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1k
a_komolow 13 секунд назад
Комментарий к фото
Идиот - это надолго!
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1k
a_komolow Минуту назад
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Вино на развес или на разлив?
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a_komolow 2 минуты назад
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Негры всё равно читать не умеют! Тем более по-русски!
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3k
Tuskub 3 минуты назад
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Главный враг зуба и пломбы - ИРИСКА!!))
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1k
a_komolow 4 минуты назад
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У каждого свои дела! Но у деда с батей лучше!
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2k
PLT LDR 8 минут назад
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Только собо толку от этого нет...
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a_komolow 10 минут назад
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А потом в микроволновку! Быстрее высохнет
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2k
PLT LDR 10 минут назад
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Парик Хам. Я ерска.
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2k
PLT LDR 12 минут назад
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Где-то писали, что у него жена русская из Хабаровска. Он посетил Хабаровск и конкретно кайфанул от визита. В итоге даже татуху с Хабарой набил.

Ну а чё, почему бы и не?
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1k
fraxinus 12 минут назад
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... потом получил срок. Статья "Покушение на убийство".
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5k
Кирилл 13 минут назад
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Хороша!
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3k
Equilibrium 17 минут назад
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Ссылка www.youtube.com
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5k
Кирилл 18 минут назад
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Без Адвоката Дьявола тут не обойтись:)
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89
Шурман 21 минуту назад
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От гречки и потом попадаешь на 2500 евро за имплантант , а гречка сцука стоила 3 евро :) .
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Viktor 22 минуты назад
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Таблица китайских недомерок - 27.5 это всегда был 42 размер , во всяком случае уже лет 35 как , до этого нога росла .
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