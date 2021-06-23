Избалованные кошки

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Посмотрите фотографии самых избалованных королей и королев кошачьего мира, которые беззастенчиво правят своими домами и хозяевами, устанавливают свои собственные правила.
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КАК ПРАВИЛЬНО ВОСПИТАТЬ КОТА
Жила у нас одна семья в городке - мой друг Андрей, офицер с соседнего корпуса и его жена Лариса, домохозяйка. Всё у них не получалось никак детей завести и так и этак пробовали, но всё вхолостую. Тогда, чтобы не терять зря накопленный в организмах родительский потенциал, решили они завести себе кота.
Выбрали там какого-то породистого в Питере с родословной на шестнадцати страницах, вместо машины, на которую копили деньги его и купили. Кот был на редкость наглой и бессовестной тварью. Он быстро просёк, что с ним сюсюкаются, обхаживают и целуют во все доступные места и стал устанавливать в доме свои порядки. То есть Лариса с Андреем думали, что у них дома живёт кот, а кот был уверен, что это у него дома живут Лариса с Андреем. На кресло кота садиться было нельзя, потому, что он потом на них обижался, когда он приходил тереться об ногу, ногой нельзя было шевелить, потому, что тогда он обижался, громко танцевать под музыку было нельзя потому, что...ну вы уже поняли.
- Слышьте, а вы когда трахаетесь, то кота в ванной закрываете, или разрешения спрашиваете?
- Ты дурак!!! Как кота можно в ванной закрывать??? Это же наш пусечька!!!
[мат], [мат]. Кот смотрел на всех гостей, как на говно, потому, что он знал, что как бы ни были заняты хозяева, стоит ему жалобно мяукнуть, как тут же прекращалось любое веселье и начиналось оказание неотложной медицинской помощи этому сибариту. Мы-то, конечно, хихикали над всей этой ситуацией, а ребята реально отдавались служению этой рогатой твари со всей душой. Ел он у них, кстати, только кошачьи консервы определённой марки и вкуса или варёную рыбку, но не какую-нибудь там путассу (которую ели гости), а "сёмушку" или "форельку" и из специальной раритетной фарфоровой тарелки 1782 года выпуска, которая досталась Ларисе от бабушки.
Когда мы уже начали думать, что потеряли ребят навсегда, неожиданно на выручку пришёл Господин Случай и старлей Паша.
Случай преподнёс неожиданную путёвку в санаторий "Аврора" в ноябре месяце. У нас-то в ноябре уже снежно-морозно-ветренный филиал ада на планете открывается, а в Хосте мандарины, бесплатное четырёхразовое питание и грязевые ванны, -ну кто бы отказался? А старлей Паша был однокашником Андрея и его другом. Ему отдали кота на три недели. Вместе с котом ему передали кошелёк денег, запас консервов и рыбы, а также тетрадь в которой убоистым каллиграфическим почерком Ларисы было расписано меню кота на неделю, график его расчёсываний и были нарисованы схемы, как нужно складывать губы, когда целуешь кота.
- Не, Эдик, - тыкал мне Паша эту тетрадку, - ну они не [мат]?
Неделю Паша исправно кормил кота консервами и терпел его наглость. Ну рыбой-то красной мы сами закусывали из специальной раритетной фарфоровой тарелки 1782 года выпуска, стоит заметить, а коту пытались подсовывать хека, но кот хека не ел, а ел нас глазами, пока мы ели его форель.
Надо сказать пару слов про Пашу, чтоб дальнейшая история была вам более понятна. Паша был молод, хорош собой, не женат и с усами. При том, что Паша был не женат, он очень любил регулярный секс сам по себе, как секс. То есть для того, чтоб Паша возбудился и захотел спариться нужно было только наличие женского полового органа, в принципе, а все остальные ТТХ партнёра отходили не то, что на второй план, а вообще за дальние горизонты. Мы даже один раз спорили, что вот если нарисовать вокруг дырки в заборе карандашом волосы, то вдует Паша или нет? И предположили, что, скорее всего, вдует. И именно потому, что Паша, во внеслужебное время, занимался только окучиванием всех доступных самок в окрестностях ста километров, жил Паша скромно. У него был хороший диван (ну вы меня понимаете), занавески и тумбочка под телевизор, видеомагнитофон и шикарный акустический центр. Вместо люстр у него висели бутылки от алкоголя с обрезанными донышками, а вместо продуктов дома были только пельмени, макароны и, иногда, пайковая тушёнка.
И вот приходит Паша поздним ноябрьским вечером уставший от береговой вахты и недельного отсутствия секса. Снимает в прихожей с замёрзшей головы замёрзшаю шапку и вешает её на специальный гвоздик. С замёрзшего тела он снимает замёрзшую шинель, с замёрзших рук замёрзшие рукавицы, а с замёрзших ног замёрзшие ботинки. Кот ходит и недовольно орёт.
- Заткнись тварь! - ласково говорит ему Паша, ставит себе воду для пельмений и идёт в ванную снимать лёд с усов и бровей. Кот орал под дверью в ванную.
- Изыди, сотона! - по хорошему посоветовал ему Паша и пошёл забрасывать пельмени в воду.
Но тут Пашу посетил самый большой облом, при варке пельменей: когда вода закипела и Паша полез в морозилку, оказалось, что пельмений у него нет. В холодильнике стояла одна банка кошачьих консервов, а в шкафчике валялось пол пакета вермишели. Так как есть просто варёную воду Паша не очень любил, то он сварил себе вермишель и замешал туда кошачью консерву с молодым барашком. Нет, конечно Паша не был садистом или что ещё и, поэтому, честно разделил блюдо пополам: половину - себе, половину - коту.
- Иди жрать, чорт!! - позвал Паша своего временного квартиранта и сел ужинать.
Кот прискакал галопом и ткунлся в миску. Он, сначала не понял, что происходит и мяукнул, на всякий случай, глядя на Пашу.
- Ну не хочешь, не жри, - согласился Паша.
Кот ушёл в комнату, а Паша, чтоб не пропадать добру, решил доесть и котовую порцию. А кот, видимо, передумал и решив, что голод - не тётка, вернулся ужинать. А ужина-то и нету! А ужин-то его Паша уже хлебной корочкой с тарелки вычищает. И кот, от избытка, видимо, чувств совершил роковую для своей дальнейшей судьбы, тактическую ошибку. Он ударил Пашу лапой по ноге.
Если Вы думаете, что Паша вспылил, то вы совсем не знаете Пашу. Паша домокал остатки консервов хлебушком, помыл посуду и позвал кота.
- Ты что, тварёныш, на офицера военно-морского флота лапу поднял? - и Паша взял кота за шкирку и понёс его по своей однокомнатной квартире для поиска наказания. Конечно, скажите вы, кота можно было бы просто побить, но Паша был не такой и вообще против телесных наказаний детей, женщин и животных. Он посадил кота в ванну, накрыл его сверху тазиком для стирки носков, прижал гантелькой для накачивания бицепсов и открыл воду тонкой струйкой на тазик.
- Скажи спасибо, что мы не в Китае, а то прямо на темечко тебе лил бы воду! - успокоил Паша кота и пошёл в комнату посмотреть какое-нибудь кино. А так как Паша поел, согрелся и диван у него был уж очень уютный, то Паша уснул.
Проспал он может час, может полтора и проснулся от чувства какого-то незавершённого дела. Пришёл в ванну и увидел, что она уже почти полная, а из-под воды жалобно мяучит кот.
- Вот видишь как подводникам тяжело!!! А ты их лапой бьёшь!
Чтоб не травмировать кота, Паша вычерпал воду кастрюлькой в раковину, а потом уже убрал тазик. Кот пулей выскочил из ванной и забился под диван.
- Вот будешь знать теперь, скотина! - пожелал Паша коту спокойной ночи и лёг спать дальше.
За пару дней до приезда Андрея и Ларисы мы культурно отдыхали у Паши. Ну, то есть, пили алкоголь и слушали классический рок, но только культурно.
- Слышь, Паша, - говорю я, - а чо тварь эта так похудела-то у тебя?
- Дык зарядку со мной делает, здоровый образ жизни ведёт.
- А ты его хоть кормишь-то?
- Канешн! Смотри.
Паша отломал корочку хлеба и бросил коту прямо на пол. Кот, который раньше не ел ничего, кроме своего диетического меню из своей специальной тарелки, схватил хлеб всеми четырьмя лапами и стал так аппетитно его грызть и так благодарно, при этом, смотрел на Пашу, что мне, первый раз в жизни, захотелось его погладить.
- Да ты Куклачёв, мать твою!
- Да что там Куклачёв! Жаль Лариска завтра приезжает, он бы у меня через неделю в магазин за пивом на велосипеде ездил бы!
- Так у тебя нет же велосипеда.
- Ну, значит, на лыжах!
- Ну давай за правильное воспитание!
- Ну давай!
Лариса с Андреем потом долго удивлялись, что как это так - раньше кот у них вёл себя, как бог и уже они подумывали вести его в Питер к специальному кошачьему психологу, для привития немножко уважения к хозяевам, а тут, за три недельки, кот ест всё, что дают, никому не мешает, выполняет команды "Ко мне", "Сидеть", "Место", "Да йоп твою мать!", смывает в унитазе и даже пытается подметать за собой шерсть.
Так вот, Лариса и Андрей, теперь вы знаете эту историю, которую Паша рассказал мне по большому секрету. Рады, небось, что деньги за вторую машину психолгу кошачьему не отдали?))
Эдуард Овечкин "Акулы из стали"
Позади у нее длинный хвост
Но трогать ее не моги
За ее малый рост, малый рост…