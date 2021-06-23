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Одна из причин не покупать оружие на черном рынке

Одна из причин не покупать оружие на черном рынке (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июня 2021 13:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   видео   выстрел   дробовик   оружие   фейлы   
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Мужчина решил сделать выстрел в ночное небо, однако его дробовик оказался не самым качественным. Оружие неожиданно развалилось во время выстрела.

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Метки: Юмор   в мире   видео   выстрел   дробовик   оружие   фейлы   
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16  комментариев
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Блин, а я по наивности своей считал, что покупать оружие на "черном" рынке не стоит из-за того, что уголовка за это светит не хилая.
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149
Бодан Бачевский 8 минут назад
Он походу за ствол больше испугался чем за себя...
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20
Timofey2007 9 минут назад
Дома соберет.
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865
¯\_(ツ)_/¯ лесная лысоешка 16 минут назад
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5k
Олег 17 минут назад
Тему надо переименовать в "Одна из причин не пихать в патронник левые патроны".
А помповик этот, к слову, крепкий, "кабум" выдержал - крышка ресивера удержала затвор от прилета в тело стрелка, и сама ствольная коробка уберегла левую руку от
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203k
Барон Мюнхгаузен Полчаса назад
А ТС точно уверен что оружие было куплено на черном рынке?
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8k
Majul 36 минут назад
А мог и без рук или глаз остаться
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2k
Дмитрий 55 минут назад
Но один то раз выстрелил ого-го! Пушка!......была....
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5k
Алексей Час назад
Зарядил слэп - заткни пальцем)
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Слишком много пороха насыпал в патрон. Бывает.
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13k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Почему не стоит покупать оружие на черном рынке"
==============
Ок, больше не буду. Уговорил, черт языкастый...
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Детальки с перепугу собирает или надеется починить? )
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11k
Eltiftel 2 часа назад
нужна синяя изолента
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2k
Максим 2 часа назад
Не знаю как сейчас, раньше турецкие дробовики славились подобным "качеством".
Да и следить за оружием надо, с дуру можно и калаш испортить.
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