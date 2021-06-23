Одна из причин не покупать оружие на черном рынке

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Мужчина решил сделать выстрел в ночное небо, однако его дробовик оказался не самым качественным. Оружие неожиданно развалилось во время выстрела.
Без синей изоленты теперь точно не обойтись
Осматривающий части огнестрельного оружия мужчина даже не осознавал, насколько ему повезло.
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А помповик этот, к слову, крепкий, "кабум" выдержал - крышка ресивера удержала затвор от прилета в тело стрелка, и сама ствольная коробка уберегла левую руку от
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Ок, больше не буду. Уговорил, черт языкастый...
Да и следить за оружием надо, с дуру можно и калаш испортить.