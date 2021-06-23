35 идиотских решений бытовых проблем, которые на самом деле работают

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Сообщество Redneck Engineering на Reddit посвящено людям, которые решают бытовые проблемы самыми нелепыми и забавными способами. Машина разваливается на части? Нет ничего, с чем не справился бы скотч! Отключили воду, а ребенка надо искупать? Несите котел и лопату для снега! Эти и другие потрясающие решения – в сегодняшней подборке.
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3. Лайфхак, который явно родился методом проб и ошибок: зонтик не дает инструментам упасть в воду
4. "У сестры отключили воду. Она достала кастрюлю для варки раков, растопила в ней снег и искупала детей"
26. "Получил халявный сломанный ноут и подключил его к монитору. Пользуюсь им каждый день почти год, никаких проблем"
27. "Подарил отцу фритюрницу, он прислал фото, как готовит на работе индейку с помощью 30-тонного подъемника"
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