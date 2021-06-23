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35 идиотских решений бытовых проблем, которые на самом деле работают

35 идиотских решений бытовых проблем, которые на самом деле работают (36 фото)

Автор:
23 июня 2021 08:04
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Решение проблемы   Юмор   гениально просто   изобретения   сделай сам   
7099
36

Сообщество Redneck Engineering на Reddit посвящено людям, которые решают бытовые проблемы самыми нелепыми и забавными способами. Машина разваливается на части? Нет ничего, с чем не справился бы скотч! Отключили воду, а ребенка надо искупать? Несите котел и лопату для снега! Эти и другие потрясающие решения – в сегодняшней подборке.

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Метки: Решение проблемы   Юмор   гениально просто   изобретения   сделай сам   
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25  комментариев
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5k
Diesel 2 часа назад
У каждого же в доме есть кастрюля такого размера для варки раков? ))
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16k
Злобный Члегр 4 минуты назад
Комментарий к фото
Очень давно выкинули?
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16k
Злобный Члегр 7 минут назад
Комментарий к фото
Дебил - юморист перепутал ховерборд с гироскутером?
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16k
Злобный Члегр 11 минут назад
Комментарий к фото
Если есть мозг, на это лучше не смотреть.
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16k
Злобный Члегр 18 минут назад
Комментарий к фото
Этот баян еще тухлее, чем про машину без колеса.
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Комментарий к фото
Этот баян старше интернета.
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Комментарий к фото
Причем тут Польша? Фото явно из Хохляндии.
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Комментарий к фото
Не впечатляет.
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
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Два вопроса:
Что такое бомбочка для ванны?
Вешалка на стенке предназначена для собаки, судя по высоте?
И третий: баба - идиотка?
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16k
Злобный Члегр 39 минут назад
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Эта конструкция в разы дороже, чем душевая "лейка", как называют некоторые придурки душевую насадку.
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16k
Злобный Члегр 47 минут назад
Комментарий к фото
А для варки раков нужна какая-то особенная кастрюля?
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13k
Сергей Час назад
Автор, в каком месте решения идиотские? Или всё идиотское что не сделано специально обученными людьми и на их воплощение не потрачено хулиард деньгознаков? Эти решения оригинальные, часть из них просто гениальны.
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2k
Kozlodoev 2 часа назад
А это вообще законно варить детей?
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320
Александр Ткаченко Kozlodoev 43 минуты назад
А шо делать, сырые не очень вкусные.
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633
Лимонадный Джо 2 часа назад
Смело можно отрывать рубрику "Маленькие хитрости и креативный ум"! Любой журнал напечатает только в путь!
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Кульные лайфхаки. Креативная смекалочка так и хлещет из реднеков.
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2k
Илья 2 часа назад
Я думаю, идея так себе. Нужно слишком медленно ехать, иначе за счет центробежной силы вещи собьются в кучу, как при отжиме, и эффективность задумки будет равна нулю...
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