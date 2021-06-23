35 идиотских решений бытовых проблем, которые на самом деле работают

Сообщество Redneck Engineering на Reddit посвящено людям, которые решают бытовые проблемы самыми нелепыми и забавными способами. Машина разваливается на части? Нет ничего, с чем не справился бы скотч! Отключили воду, а ребенка надо искупать? Несите котел и лопату для снега! Эти и другие потрясающие решения – в сегодняшней подборке.