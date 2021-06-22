Когда пала Брестская крепость?

Просто сопротивление бывает разное. Западники говорят об организованном сопротивлении, наши историки про очаговое сопротивление, третьи про действия маленьких разрозненных групп, а то и вообще бойцов-одиночек.

Брестский укрепленный район и непосредственно Брестская крепость были стратегически важными объектами для успешного продвижение гитлеровцев: через Брест шла прямая дорога на Москву. Поэтому они здесь сосредоточили мощные силы. Взятие самой крепости и мостов через Западный Буг и Муховец, было возложено на 45-ю пехотную дивизию вермахта (18 тысяч) набранную из жителей Австрии. Ее командир генерал-майор Фриц Шлипер понимал, что для взятия такого мощного крепостного укрепления, прежде всего, нужна сильная артиллерия. Кроме дивизионной артиллерии были привлечены девять лёгких и три тяжёлых батареи, батарея артиллерии большой мощности (две сверхтяжёлые 600-мм самоходные мортиры «Карл») и дивизион 210-мм мортир (21 cmMörser 16). Во взятии всего Брестского укрепрайона принимали участие еще две немецкие дивизии (всего около 50 тысяч человек).

Численность советских войск в районе Бреста оценивается в 32 тысячи красноармейцев и командиров. Гарнизон самой крепости насчитывал от 4,5 до 7 тысяч человек, не считая членов семей (300 семей военнослужащих). По немецким планам ликвидировать гарнизон и полностью взять крепость планировалась к 12 часам 22 июня.

22 июня в 3:15 (4:15 по советскому «декретному» времени) по крепости был открыт ураганный артиллерийский огонь, заставший гарнизон врасплох. В результате были уничтожены склады, повреждён водопровод, прервана связь, нанесён серьёзный урон гарнизону. В 4:23 начался штурм. Неожиданность атаки привела к тому, что единого скоординированного сопротивления гарнизон оказать не смог, и был разбит на несколько отдельных очагов. Штурмовые отряды первой волны немцев, наступавшие на крепость, прошли до Северных ворот Кобринского укрепления, не встретив сопротивления. Однако, вторая их волна была встречена перешедшими в контратаку частями гарнизона Нападающие были расчленены и частично уничтожены. Сильное сопротивление они встретили на Волынском и, особенно, на Кобринском укреплении, где дело доходило до штыковых атак.