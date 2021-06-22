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Когда пала Брестская крепость?

Когда пала Брестская крепость? (11 фото)

Автор:
22 июня 2021 16:56
Метки: Брестская крепость   война   история   
687
11

На этот вопрос есть несколько ответов. По немецким данным Брестская крепость была взята 29-30 июня 1941 года. Советские и за ними российские историки убеждены, что крепость пала в середине июля, а некоторые уверены, что она защищалась до середины августа. И как не странно, все эти утверждения по своему верны.

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Метки: Брестская крепость   война   история   
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10  комментариев
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12k
Паша Эмильевич 3 часа назад
Может немного высокопарно скажу, но Бресткая крепость не пала... Она была захвачена, но не пала.
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10k
Kucher 2 часа назад
Помню, ещё в школе читал "В списках не значился". Потом, где-то в начале 2000-х посмотрел "Я русский солдат". Книга, конечно, намного интереснее и сильнее фильма.
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48
Юрий 2 часа назад
Был я там... Кирпич оплавленный... Смотреть страшно. Железные мужики... Вечная память
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11k
Алекс 3 часа назад
Светлая им Память...
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3k
Горожанин 3 часа назад
Вот перед кем нужно вставать не на одно, а на оба колена! Низкий поклон, герои Отечества и всего Человечества!
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12k
Паша Эмильевич 3 часа назад
Я бы ещё вспомнил и человека, который возглавил оборону Бресткой крепости. Это Кижеватов Андрей Митрофанович.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кижеватов,_Андрей_Митрофановичhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Кижеватов,_Андрей_Митрофанович
Его образ очень хорошо сыграл в одноименном фильме актер Андрей Мерзликин.
Именем лейтенанта Кижеватова сейчас названа одна из улиц г. Минска.
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2k
Александр 3 часа назад
Читал, мурашки по спине и наворачивающиеся слезы мешали. Из таких людей делать гвозди, не было бы прочнее гвоздей! Слава ГЕРОЯМ!!!
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