Когда пала Брестская крепость?

На этот вопрос есть несколько ответов. По немецким данным Брестская крепость была взята 29-30 июня 1941 года. Советские и за ними российские историки убеждены, что крепость пала в середине июля, а некоторые уверены, что она защищалась до середины августа. И как не странно, все эти утверждения по своему верны.
Просто сопротивление бывает разное. Западники говорят об организованном сопротивлении, наши историки про очаговое сопротивление, третьи про действия маленьких разрозненных групп, а то и вообще бойцов-одиночек.
Брестский укрепленный район и непосредственно Брестская крепость были стратегически важными объектами для успешного продвижение гитлеровцев: через Брест шла прямая дорога на Москву. Поэтому они здесь сосредоточили мощные силы. Взятие самой крепости и мостов через Западный Буг и Муховец, было возложено на 45-ю пехотную дивизию вермахта (18 тысяч) набранную из жителей Австрии. Ее командир генерал-майор Фриц Шлипер понимал, что для взятия такого мощного крепостного укрепления, прежде всего, нужна сильная артиллерия. Кроме дивизионной артиллерии были привлечены девять лёгких и три тяжёлых батареи, батарея артиллерии большой мощности (две сверхтяжёлые 600-мм самоходные мортиры «Карл») и дивизион 210-мм мортир (21 cmMörser 16). Во взятии всего Брестского укрепрайона принимали участие еще две немецкие дивизии (всего около 50 тысяч человек).
Численность советских войск в районе Бреста оценивается в 32 тысячи красноармейцев и командиров. Гарнизон самой крепости насчитывал от 4,5 до 7 тысяч человек, не считая членов семей (300 семей военнослужащих). По немецким планам ликвидировать гарнизон и полностью взять крепость планировалась к 12 часам 22 июня.
22 июня в 3:15 (4:15 по советскому «декретному» времени) по крепости был открыт ураганный артиллерийский огонь, заставший гарнизон врасплох. В результате были уничтожены склады, повреждён водопровод, прервана связь, нанесён серьёзный урон гарнизону. В 4:23 начался штурм. Неожиданность атаки привела к тому, что единого скоординированного сопротивления гарнизон оказать не смог, и был разбит на несколько отдельных очагов. Штурмовые отряды первой волны немцев, наступавшие на крепость, прошли до Северных ворот Кобринского укрепления, не встретив сопротивления. Однако, вторая их волна была встречена перешедшими в контратаку частями гарнизона Нападающие были расчленены и частично уничтожены. Сильное сопротивление они встретили на Волынском и, особенно, на Кобринском укреплении, где дело доходило до штыковых атак.
К полудню 22 июня положение стабилизировалось. Немцы смогли закрепиться лишь на отдельных участках цитадели, включая господствующее над крепостью здание клуба (бывшая церковь Святого Николая), столовую командного состава и участок казармы у Брестских ворот, на Тереспольском, на части Волынского и западе Кобринского укреплений.
Оборонялась не только крепость. Девять дней немцы не могли взять Брестский вокзал. Железнодорожники, милиция и пограничники (около 100 человек) ушли в подвалы и ночами совершали вылазки на перрон, расстреливая солдат вермахта. Бойцы питались печеньем и конфетами из буфета. В итоге немцы затопили подвалы вокзала водой.
И хотя советские 24-я и 6-я стрелковые дивизии покинули город, и прилегающие районы, в самой крепости осталось множество бойцов продолжавших ожесточенное сопротивление. К 24 июня немецким войскам удалось овладеть большей частью крепости. Одним из последних укреплений, где продолжалось организованное сопротивление, стал Восточный форт, который удалось взять только после бомбардировки с воздуха. По немецким официальным данным крепость пала 30 июня. Именно этим днем датируется донесение генерала Шлипера: «Потери очень тяжёлые. За всё время боёв — с 22 по 29 июня — мы потеряли 1121 человека убитыми и ранеными. Крепость и город Брест захвачены, бастион находится под полным нашим контролем, несмотря на жестокую смелость русских. По солдатам до сих пор стреляют из подвалов — фанатики-одиночки, но мы скоро с ними справимся».
Но генерал грешил. Оставались изолированные очаги сопротивления и одиночные бойцы, собиравшиеся в группы и организовывающие активное сопротивление, либо пытавшиеся прорваться из крепости и уйти к партизанам в Беловежскую пущу (многим это удалось).
Есть такое выражение: крепость падет, когда погибнет последний ее защитник. Оставшиеся в живых немногочисленные солдаты Бреста продолжали сражаться. Крупные боевые столкновения прекратились. Оставшиеся в живых защитники крепости стали применять тактику «нападение - отход» - делали несколько точных выстрелов и тут же скрывались в развалинах.
Майор Петр Гаврилов, один из организаторов обороны Кобринского укрепления прятался в подземельях три недели. Погиб последний из его бойцов, израненного офицера взяли в плен 23 июля, перед этим он застрелил двух немецких солдат. Поэтому в советской и российской историографии принято считать, что оборона крепости длилась до 23 июля.
В немецких архивах есть такие записи: 12 июля: «русский бросился с башни на группу сапёров, держа в руках две гранаты, — четверо убиты на месте, двое умерли в госпитале от ран». 21 июля «капрал Эрих Циммер, выйдя за сигаретами, был задушен ремнём». 1 августа унтер-офицер Макс Клегель записал в своем дневнике: «В крепости погибли двое наших — полумёртвый русский зарезал их ножом. Здесь до сих пор опасно. Я слышу стрельбу каждую ночь». Из показаний офицера латвийского легиона СС Станкуса Антанаса: «Во второй половине июля я видел, как из казематов выбрался офицер Красной армии. Увидев немцев, он застрелился — в его пистолете был последний патрон. При обыске тела мы обнаружили документы на имя старшего лейтенанта Умат-Гирея Барханоева». Сейчас герою Брестской крепости установлен памятник в Ингушетии.
15 августа 1941 года в немецких газетах появились фотографии солдат -огнеметчиков «выполняющих боевую задачу в Брестской крепости». Они выкуривали огнем из подземелий последних защитников. Некоторые историки считают, что финал обороны крепости приходится на последнюю декаду августа. 26 числа мертвую крепость посетили Гитлер и Муссолини.
Хотя по рассказам немногочисленных очевидцев последний защитник крепости погиб в апреле 1942 года!!! Из воспоминаний немецкого солдата: «Генерал поздравил всех с взятием Брестской крепости и стал вручать награды, в это самое время из подземных казематов крепости вышел высокий подтянутый офицер Красной Армии. Он ослеп от ранения и шел с вытянутой левой рукой. Правая рука его лежала на кобуре пистолета, он был в рваной форме, но шел с гордо поднятой головой, двигаясь вдоль плаца. Дивизия стояла, застыв. Дойдя до воронки от снаряда, он повернулся лицом к западу. Неожиданно для всех немецкий генерал вдруг четко отдал честь советскому офицеру, последнему защитнику Брестской крепости, за ним отдали честь и все офицеры немецкой дивизии. Красноармейский офицер вынул из кобуры пистолет, выстрелил себе в висок. Он упал лицом к Германии. Вздох прошел по плацу. Мы стояли, пораженные увиденным, пораженные мужеством этого человека».
Имя этого офицера неизвестно. Кто он по национальности тоже неизвестно: русский, украинец, еврей, казах или чеченец. Лишь одно ясно – этот человек сражался до конца и не посрамил чести воина.
Последние защитники Бреста
В августе 2016 года в СМИ прошла информация о том, что в Израиле, скончался последний защитник Брестской крепости — Борис Ефимович Фаерштейн. В 41-м он был замполитрука в 42-й стрелковой дивизии. Батальон, в котором он находился, размещался в форту № 5 в 3-х километрах южнее Брестской крепости. Борис Ефимович участвовал в обороне форта, при прорыве был пленён. На его долю пришлись все ужасы нацистского плена. Но оказывается, он не был последним.
В 2017 году в возрасте 104 лет, умерла Кокорева (Четверухина) Валентина Александровна. В июне 1941 года – военврач III ранга, ординатор 28 стрелкового корпуса. Работала в Брестском военном госпитале в неврологическом отделении, который размещался на территории Волынского укрепления Брестской крепости. 22 июня 1941 года эвакуировала часть больных, затем находилась в группе начальника Брестского военного госпиталя Бориса Маслова. 24 июня была пленена.
В 2019 году, в Алма-Ате, не дожив двух месяцев до ста лет, умер Габбас Жуматов, командир отделения связи в 3-м огневом дивизионе 204-го гаубичного полка. Утром 23 июня он должен был получить документы и отправится в долгожданный «дембель». Но все планы прервала война. 22 июня артиллеристы уничтожили 18 вражеских танков. Весь полк в тот день погиб. В живых остались единицы. Габбас Жуматов выжил, и смог с группой солдат, которых возглавил начальник штаба полка И.А. Лукянчиков пробиться к своим.
Воевал под Гомелем, под Смоленском, защищал Москву под Можайском. Участвовал в легендарном параде на Красной площади 7 ноября 1941 Через четыре года Жуматов принимал участие и в другом легендарном параде – Параде Победы. Мало кому из солдат и офицеров досталась такая возможность. А уж из тех, кто встретил войну под Брестом, он возможно был один.
3 сентября 2020 года, в Башкорстане ушел из жизни Ришат Салихович Исмагилов, радист 455-го полка. Участвовал в обороне крепости, на третий день с двумя товарищами был отправлен для установления связи с командованием. Смог прорваться и доложить. Зимой 42-го после тяжелого ранения был отправлен в тыл.
В этом 2021 году скончались возможно последние защитники Брестской крепости – бывшие воспитанники музыкального взвода 44-го стрелкового полка – 2 января Казьмин Владимир Пахомович (1925 г.р) и 21 апреля Котельников Петр Павлович (1929 г.р). Обоих война застала в расположении полка. Принимали посильное участие в обороне Брестской крепости. Петя Котельников попал в плен, попал в Брестскую тюрьму, из тюрьмы был отпущен с другими подростками. Нашел приют у местных жителей в д. Саки до конца войны. В 1950 году призван на службу в Советскую Армию. Полковник в отставке, жил в г. Москве. Володя Казьмин 1925 принимал участие в обороне Восточного форта. Попал в плен 29 июня 1941 года. Бежал из плена, находился у местных жителей. Был вывезен на принудительные работы в Германию. Вернулся на родину в июле 1945 г. Проживал в г. Шахты Ростовской области.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Кижеватов,_Андрей_Митрофановичhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Кижеватов,_Андрей_Митрофанович
Его образ очень хорошо сыграл в одноименном фильме актер Андрей Мерзликин.
Именем лейтенанта Кижеватова сейчас названа одна из улиц г. Минска.