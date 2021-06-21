Доказательств того, что офисная работа полна юмора и веселья

Если закрыть сразу несколько человек, а то и больше в одном помещении и дать им задание, совместными усилиями они с ним справятся. Но если закрывать этих людей в таком месте ежедневно, то вскоре они начнут чудить. И начальники офисов знают об этом лучше всего, однако проделок от подчиненных никак не избежать. Из-за рутины и однообразия коллеги начинают подшучивать друг над другом и вот, что из этого получается: