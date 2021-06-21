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Доказательств того, что офисная работа полна юмора и веселья

Доказательств того, что офисная работа полна юмора и веселья (12 фото)

Автор:
21 июня 2021 19:54
Метки: Юмор   офис   шутки   
1088
12

Если закрыть сразу несколько человек, а то и больше в одном помещении и дать им задание, совместными усилиями они с ним справятся. Но если закрывать этих людей в таком месте ежедневно, то вскоре они начнут чудить. И начальники офисов знают об этом лучше всего, однако проделок от подчиненных никак не избежать. Из-за рутины и однообразия коллеги начинают подшучивать друг над другом и вот, что из этого получается:

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923
a_komolow 2 часа назад
Такая лучше!
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53
Куртуазный Маньерист 9 минут назад
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