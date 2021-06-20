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Просто гифки, всякие и разные

Просто гифки, всякие и разные (15 гиф)

Автор:
20 июня 2021 22:35
Метки: Интересные   Разные   Юморные и не очень   всякие   гифки   позитивные   прикольные   
598
15
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Просто гифки, разнообразные...

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Метки: Интересные   Разные   Юморные и не очень   всякие   гифки   позитивные   прикольные   
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Olufsen 56 минут назад
мужик который утят ловит явно не знает, что он им вред наносит
этот вид утки высиживает яйца всегда на высоте (инстиктивная защита от наземных хищников), обычно в дуплах на высоте 15-25 метров
в данном случае на каком-то сооружение
после вылупливания утка прыгает вниз и утята прыгают за ней на землю, порой с 20-25 метров высоты
для их развития этот прыжок также важен, как для новорожденного ребенка первый вздох
мужик утятам делает медвежью услугу, сбивая им координацию, необходимое ощущение упругости при встрече с землей, вмешивается в цепочку материнского управления детьми
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