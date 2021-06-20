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Мальчик в форме ГИБДД останавливает машины, а водители ему подыгрывают. ГАИ нашла парня

Мальчик в форме ГИБДД останавливает машины, а водители ему подыгрывают. ГАИ нашла парня (3 фото)

Автор:
20 июня 2021 13:45
Метки: беларусь   гаи   гибдд   ребенок   солигорск   
343
3
С недавних пор автомобилисты Солигорска стали замечать на пригородной трассе необычного «инспектора». Мальчик — около 10 лет на вид — одет в брюки, рубашку с погонами, светоотражающий жилет со значком на груди, фуражку. У ребенка есть даже жезл и рация. Молодой человек «работает»: останавливает легковушки, что-то проверяет, даже собирает минимальные «штрафы на мороженое».

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Метки: беларусь   гаи   гибдд   ребенок   солигорск   
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15  комментариев
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22k
Батончик с маком 2 часа назад
Ещё немного харю и пузо наест мороженками-пироженками, купит пиджак, найдет кресло и прикинется депутатом или чинушей. Будет велосипеды требовать
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17k
Юрий 8 минут назад
Ключевые слова - "Юный инспектор приехал....из Москвы".
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143
Лёха Полчаса назад
Аппетит хороший. Это видно по морде, хитрости и наглости
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88k
сапер Водичка Час назад
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40k
Александр Час назад
Мальчик хоть и мал, но уже знает как срубить денег на халяву, это же не корову помочь бабушке доить.
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27k
winergy2012 Час назад
Это не просто мальчик.Это мальчик !кого нада мальчик.Папа себе замену готовит.
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−1
Meri Poppins Ufa Час назад
Вот она - слава. Достойная смена воспитывается. И по всем телеканалам умилительно показать:
вместо советских тимуровцев-гайдаровцев, мальчиш-кибальчиш (пролетают мимо мерседесы - ура буржуинам).
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17k
fanatik115 2 часа назад
накуй бы послал этого мальчика.
растёт дармоедом, а взрослые поощряют.
пусть у бабушки на огороде помогает, скотину кормит, она за это на мороженку и даст.
а сейчас растёт паразитом.
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5k
schmubu 2 часа назад
упитанный мальчик.
видно, насобирал уже...
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30k
Volga_34 2 часа назад
г. Волжский. 90-е.. Местный дурачок вышел на самое оживлённое кольцо города в фуражке и полосатой палкой и начал тормозить самые крутые тачки. Один придурок решил подыграть и остановившись, отдал права..
Вод. удостоверение было УНИЧТОЖЕНО на глазах ох+евшего крутяка..
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428
Будьте крепенькими и здоровенькими! Volga_34 2 часа назад
... а дальше?...
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428
Будьте крепенькими и здоровенькими! Volga_34 Час назад
безобиднного жаль...
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428
Будьте крепенькими и здоровенькими! 2 часа назад
Растёт, растёт смена.
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