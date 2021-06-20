«Юный инспектор приехал в Солигорск на каникулы к бабушке с дедушкой из Москвы. Ему 9 лет, и зовут его Богдан. А еще у Богдана есть форма, похожая на одежду сотрудника ГИБДД, — пишут в сообществе „Солигорские автолюбители“. — Водители говорят, „инспектор“ довольно лоялен и просит „штраф“ только от тех, кто не пристегнут, — минимальную сумму на мороженое». Сами автомобилисты вроде и не жалуются, с улыбкой подыгрывают парню.