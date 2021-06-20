343
3
С недавних пор автомобилисты Солигорска стали замечать на пригородной трассе необычного «инспектора». Мальчик — около 10 лет на вид — одет в брюки, рубашку с погонами, светоотражающий жилет со значком на груди, фуражку. У ребенка есть даже жезл и рация. Молодой человек «работает»: останавливает легковушки, что-то проверяет, даже собирает минимальные «штрафы на мороженое».
«Юный инспектор приехал в Солигорск на каникулы к бабушке с дедушкой из Москвы. Ему 9 лет, и зовут его Богдан. А еще у Богдана есть форма, похожая на одежду сотрудника ГИБДД, — пишут в сообществе „Солигорские автолюбители“. — Водители говорят, „инспектор“ довольно лоялен и просит „штраф“ только от тех, кто не пристегнут, — минимальную сумму на мороженое». Сами автомобилисты вроде и не жалуются, с улыбкой подыгрывают парню.
На протяжении какого-то времени мальчика искали настоящие сотрудники, хотели застать его за «работой» на дороге. Как стало известно, вчера им это удалось. Финал истории оказался довольно позитивным. «Начальник ГАИ Солигорского района уже познакомился с юным „коллегой“, — пишет Autorun. — Для юного инспектора намерены организовать экскурсию в отдел, а заодно хотят напомнить мальчику ПДД».
Источник:
Ссылки по теме:
- Запись эпичной погони сотрудника ГИБДД за рокером попала в сеть: видео
- "Подарил годовой бюджет Псковской области": реакция на переговоры Путина и Лукашенко
- В Индии лодочник спас новорожденную девочку, плывущую в ящике по реке
- Женщину из Перми посадили за интим с подростком
- ГИБДД изменит экзамен на водительские права, убрав или объединив некоторые пункты
12
Понравилось12
Новости партнёров
вместо советских тимуровцев-гайдаровцев, мальчиш-кибальчиш (пролетают мимо мерседесы - ура буржуинам).
растёт дармоедом, а взрослые поощряют.
пусть у бабушки на огороде помогает, скотину кормит, она за это на мороженку и даст.
а сейчас растёт паразитом.
видно, насобирал уже...
Вод. удостоверение было УНИЧТОЖЕНО на глазах ох+евшего крутяка..