Чувак умеет отдыхать от работы!

Но дело надо делать и вот, помолясь, ремонт возобновили. Не проходит месяца - снова возгорание. Его быстро потушили, но всем стало понятно, что это "Жжжжж" не с проста. И в этот раз оперативники ЦРУ были на высоте и установили, что это не просто возгорание, а поджог. Поджигателем оказался местный маляр Кейси Фури.

Оперативники ЦРУ очень быстро взяли его за филейную часть, и до неë же и раскололи. Оказалось, что первый пожар - тоже дело рук этого прекрасного человека.