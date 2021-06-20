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Чувак умеет отдыхать от работы!

Чувак умеет отдыхать от работы! (6 фото)

Автор:
20 июня 2021 12:51
Метки: военные   инциндент   сша   флот   
397
6

.. Жила-была американская атомная подводная лодка типа "Лос-Анджелес" по имени "Майами". В состав флота она вошла в далëком уже 1990 году. Отличный агрегат у американских инженеров получился, надо сказать.

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Метки: военные   инциндент   сша   флот   
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3  комментария
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27k
winergy2012 59 минут назад
Если бы все американские солдаты так поступали.Красава.
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863
a_komolow 12 минут назад
Молодец!
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17k
Robin Hood 54 минуты назад
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