Чувак умеет отдыхать от работы!

.. Жила-была американская атомная подводная лодка типа "Лос-Анджелес" по имени "Майами". В состав флота она вошла в далëком уже 1990 году. Отличный агрегат у американских инженеров получился, надо сказать.
И повоевать успел - по Ираку "Майами" выпустила больше всего ракет из всех подводных лодок, которые участвовали в той войне. И в Югославии отметилась.
Но время не щадит никого и наша героиня не исключение. И вот в 2012 году встала она в доки на плановый ремонт.
И всë бы хорошо, но случилась с ней беда - приключился пожар в торпедном отсеке, который тушили 12 часов и в результате которого полностью был уничтожен сам торпедный отсек, командный пост, а огромное количество трубопроводов повело из-за сверхсильного нагрева.
Специальная комиссия ЦРУ застопорила ремонт на пол-года, носом землю рыла, опрашивала всех причастных, облазила с лупой всю подлодку и выдала заключение, что причиной пожара стала ветошь, попавшая в систему вентиляции промышленного пылесоса и самовозгоревшаяся в результате нагрева.
Но дело надо делать и вот, помолясь, ремонт возобновили. Не проходит месяца - снова возгорание. Его быстро потушили, но всем стало понятно, что это "Жжжжж" не с проста. И в этот раз оперативники ЦРУ были на высоте и установили, что это не просто возгорание, а поджог. Поджигателем оказался местный маляр Кейси Фури.
Оперативники ЦРУ очень быстро взяли его за филейную часть, и до неë же и раскололи. Оказалось, что первый пожар - тоже дело рук этого прекрасного человека.
Тем временем подсчитали убытки: пожар обошёлся в 400 лямов долларов для самой подлодки и в 40 лямов для верфи. Все эти траты повесили на Кейси в виде штрафов, а самого упекли в тюрягу на 17 лет. Видимо, там быстрее заработает.
Ну, бывает чо уж.
А лодку пришлось списать, ибо еë ремонт обходился чуть ли не в стоимость новой подлодки.
Если бы СССР в 2012 ещё существовал, то парня, наверное, представили бы к Герою.
Но самое интересное - это мотивы, которые побудили Кейси сжечь к ебени матери атомную ударную подводную лодку ВМФ США. Он хотел уйти с работы пораньше, ибо задолбался!
Источник:
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