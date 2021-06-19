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В Ботсване найден третий по величине в мире алмаз

В Ботсване найден третий по величине в мире алмаз (5 фото)

Автор:
19 июня 2021 01:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: алмаз   алмазы   ботсвана   деньги   добыча   рекорд   
1196
5
16 июня президенту страны был продемонстрирован огромный алмаз, который, по словам экспертов, может стать одной из самых крупных драгоценностей когда-либо найденных на планете.
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Метки: алмаз   алмазы   ботсвана   деньги   добыча   рекорд   
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18  комментариев
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4k
Fishki_surfer 4 часа назад
На их месте должны были быть мы!

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14k
vikklu 11 минут назад
А вот когда кушать будет очень хотеться, его на буханку хлеба можно будет сменять?
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vikklu 15 минут назад
Интересно, а нашедшему хоть "большое спасибо" сказали?
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8k
Аполлинарий 2 часа назад
Упал спрос на алмазы.
Бл..., какая жалость...
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439
Миша 2 часа назад
Самое смешное, что шахтёр нашёл этот алмаз когда очищал контейнер с отходами шахты.
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439
Миша Алексей 44 минуты назад
От шахтёров может чего перепало. )) Хотя, там такой многослойный контроль на выходе из шахты, что алмазная пылинка на сторону не уйдёт.
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−1
Князь Курбский 3 часа назад
В карман обезьянке они пойдут
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65k
Добрый человек. 3 часа назад
Полный бред. Как были обезьяны так и останутся.. У любого диктатора итак денег хватает..
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