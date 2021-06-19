В Ботсване найден третий по величине в мире алмаз

Самый большой алмаз — "Куллинан", или "Звезда Африки" весит 3106, а алмаз "Наш свет", который также обнаружили в Ботсване, насчитывает 1109 карат. Кстати, алмаз "Наш свет" был найден в 2015 году, а в 2017 его продали за 53 млн долларов.



Сейчас же правительство страны выразило надежду, что находка такого огромного алмаза поможет вывести из кризиса отрасль, ведь из-за пандемии спрос на алмазы в 2020 году упал на 30%.