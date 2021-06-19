В Ботсване найден третий по величине в мире алмаз

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16 июня президенту страны был продемонстрирован огромный алмаз, который, по словам экспертов, может стать одной из самых крупных драгоценностей когда-либо найденных на планете.
Сам камень был найден 1 июня. До сих пор специалисты изучали и измеряли алмаз и наконец, 16 июня показали его президенту Ботсваны Мокгветси Масиси.
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Камень еще не получил названия и имеет размеры 73 мм в длину, 52 мм в ширину, 27 мм в толщину. Его вес составляет 1098 карат.
В сообщении ботсванской алмазной компании Debswana говорится, что "это третья по величине находка ювелирного качества в мире".
Самый большой алмаз — "Куллинан", или "Звезда Африки" весит 3106, а алмаз "Наш свет", который также обнаружили в Ботсване, насчитывает 1109 карат. Кстати, алмаз "Наш свет" был найден в 2015 году, а в 2017 его продали за 53 млн долларов.
Сейчас же правительство страны выразило надежду, что находка такого огромного алмаза поможет вывести из кризиса отрасль, ведь из-за пандемии спрос на алмазы в 2020 году упал на 30%.
Сейчас же правительство страны выразило надежду, что находка такого огромного алмаза поможет вывести из кризиса отрасль, ведь из-за пандемии спрос на алмазы в 2020 году упал на 30%.
Интересно, что Ботсвана – это самый большой добытчик алмазов в Африке, а правительство получает 80% дохода от продаж Debswana в виде дивидендов, роялти и налогов.
Правительство страны заявило, что деньги от продажи алмаза пойдут на развитие Ботсваны.
Правительство страны заявило, что деньги от продажи алмаза пойдут на развитие Ботсваны.
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