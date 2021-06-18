А думали, что хуже не будет: теперь Ялту смывает в море

Эстафетную палочку Керчи подхватила Ялта. Социальные сети пополняются ужасающими кадрами. Ялту и ближайшие населённые пункты буквально смывает в море. Водные потоки с лёгкостью подхватывают не только людей, но и автомобили.
Сегодня на Фишках уже был пост о сложной ситуации, сложившейся в Ялте. Данный пост является продолжением того безобразия, которое устроила природа.
Ялта под водой
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Небольшие речки превратились в потоки, сносящие всё на своём пути
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Улочки стали речками
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Машины словно игрушки подхватывают водные потоки
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Гурзуф, побережье
Последствия наводнения
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А как вы проводите свой летний отпуск?
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Можно подумать только в Крыму или на Кавказе такие ливни бывают. Во многих городах и ЕС, и США ужа давно поняли, что маленькая речушка, которую можно перейти пешком в сухой сезон легко превращается в водяной поток, который пол города снести в море может. И именно поэтому, подобные реки как внутри городов, так и в пересечении с крупными инфраструктурными объектами заковывают в бетонные короба, которые способны выдержать буйство стихии. Именно по таким каналам в Терминаторе втором Шварц на мотоцикле катался, если помните.
Я в Барселоне живу. Тоже прибрежный город между двух горных рек. Лет 30 тому назад, одна из мелких речек (Бесос) тоже вышла из берегов и доставила водных процедур на пол города. С тех пор её в бетонный канал зашили в несколько раз больше её реального русла. И всё - проблема была решена. А тут, ооой, а мы не знали что в Крыму дожди бывают. Их каждые 10 лет поливает так, что погибшие десятками, а для них каждый раз заново. Ливнёвки нужно строить соответствующих размеров, а не пытаться сэкономить. Показухи дохрена, а безопасность на последнем месте.
На фото те самые стены защитные на реке Бесос. Обратите внимание, сколько от них до самой речки. А на втором фото тот же мост, вот только воды там почти под краешек.
Ну выводы тут напрашиваются.
Им в принципе там ничего глобально делать не будет, только на показуху, пусть лишние поноют, повоют и сами оттуда рассасываются
Пешеходы по лужам,
А вода по асфальту рекой.
И неясно прохожим
В этот день непогожий,
Почему я веселый такой?
А я играю на гармошке
У прохожих на виду...