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А думали, что хуже не будет: теперь Ялту смывает в море

А думали, что хуже не будет: теперь Ялту смывает в море (8 фото + 9 видео)

Автор:
18 июня 2021 21:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Крым   дожди   наводнение   сложная ситуация   стихийное бедствие   ялта   
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Эстафетную палочку Керчи подхватила Ялта. Социальные сети пополняются ужасающими кадрами. Ялту и ближайшие населённые пункты буквально смывает в море. Водные потоки с лёгкостью подхватывают не только людей, но и автомобили.

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Метки: Крым   дожди   наводнение   сложная ситуация   стихийное бедствие   ялта   
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3k
avix 49 минут назад
Да это на всём побережье Чёрного моря творится. От Севастополя до Адлера. Ливнёвки делать очень начётисто, так как придётся сносить дома, которые стоят на уже выкупленной земле, а прорывать выделенные каналы это вообще за пределами понимания. Вот и смывает их каждый год.

Можно подумать только в Крыму или на Кавказе такие ливни бывают. Во многих городах и ЕС, и США ужа давно поняли, что маленькая речушка, которую можно перейти пешком в сухой сезон легко превращается в водяной поток, который пол города снести в море может. И именно поэтому, подобные реки как внутри городов, так и в пересечении с крупными инфраструктурными объектами заковывают в бетонные короба, которые способны выдержать буйство стихии. Именно по таким каналам в Терминаторе втором Шварц на мотоцикле катался, если помните.

Я в Барселоне живу. Тоже прибрежный город между двух горных рек. Лет 30 тому назад, одна из мелких речек (Бесос) тоже вышла из берегов и доставила водных процедур на пол города. С тех пор её в бетонный канал зашили в несколько раз больше её реального русла. И всё - проблема была решена. А тут, ооой, а мы не знали что в Крыму дожди бывают. Их каждые 10 лет поливает так, что погибшие десятками, а для них каждый раз заново. Ливнёвки нужно строить соответствующих размеров, а не пытаться сэкономить. Показухи дохрена, а безопасность на последнем месте.

На фото те самые стены защитные на реке Бесос. Обратите внимание, сколько от них до самой речки. А на втором фото тот же мост, вот только воды там почти под краешек.

Ну выводы тут напрашиваются.
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649
Alex 14 минут назад
теперь не придется искать воду под Азовским морем ,миллиарды сэкономлены
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−97
26121991 21 минуту назад
Тут то особый случай, Крым - не ЕС и не США. как писали ниже. Крым - это мечта террориста, непотопляемый авианосец, с которого можно пугать другие страны. И с военными базами там всё в порядке. А местные, свою миссию выполнили уже, проголосовали, теперь они - обуза на корабле, воды чистой хотят, вечно о чём-то ноют, в ноги вождю падают, надписи выкладывают, чтоб с самолёта видно было...
Им в принципе там ничего глобально делать не будет, только на показуху, пусть лишние поноют, повоют и сами оттуда рассасываются
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15k
Пумба 24 минуты назад
видосик с ВК = дизлайк
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4k
SLAVENTUS80 Полчаса назад
оно же наше вот пусть живёт по нашему
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671
Audrius Lape 40 минут назад
Пусть бегут неуклюже
Пешеходы по лужам,
А вода по асфальту рекой.
И неясно прохожим
В этот день непогожий,
Почему я веселый такой?

А я играю на гармошке
У прохожих на виду...
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17k
babuby Час назад
Да уж, что-то стало колбасить "Российскую Тортугу"!
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−38
Лучший Друг Час назад
Писец! Завтра еду на машине под Алушту
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2k
Frank Borman Час назад
Крымчане просили Боженьку, чтобы послал им воду? Просили. Вот он и послал. Но немного не рассчитал.
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15k
Maks Es Час назад
Глобальное потепление не при чем, ага... Нет его, поняли?
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−97
26121991 Час назад
То камни с неба просили, то воду... То вождь говорил, что все эти перемены климата надуманы и вообще они России во благо...
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