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Ика́нское сраже́ние казаков

Ика́нское сраже́ние казаков (7 фото)

Автор:
18 июня 2021 00:52
Метки: Победа   война   казаки   кокандское ханство   
451
7
Ика́нское сраже́ние — боестолкновение 4-ой сотни 2-го Уральского казачьего полка есаула Серова и кокандской армии Алимкула, произошедшее в декабре 1864 года близ селения Икан в период экспансии России в Средней Азии.
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Метки: Победа   война   казаки   кокандское ханство   
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2  комментария
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1k
EvgeniySAN 4 часа назад
И вновь стоит отметить, что на фото у казаков наград существенно меньше, чем у современных казаков. А это героические ветераны, реально воевавшие, прошедшие не одну битву.
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2k
Дмитрий Час назад
Мда. Зато у нас "современные герои" Оли Бузовы и Моргенштерны.
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