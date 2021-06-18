Ика́нское сраже́ние казаков

Ночь проходила отвратительно. Конечно, отряд состоял из тертых казаков-старообрядцев, которые по своей природе были до крайности стойки и упорны, тем более многие из них были ветеранами Крымской войны, не раз уже воевали с кокандцами и знали их военные хитрости и привычки.

Тем не менее, ночью спать было невозможно, потому что обозленные неудачами кокандцы постоянно пытались подползти под прикрытием темноты и неожиданно напасть на отряд, и только необычайно чуткий слух и военная смекалка позволяли казакам упредить такие нападения. На следующий день обстрел продолжился, а особо тщеславные воины гарцевали рядом с позициями казаков, нередко платя за свою удаль жизнью — русские стреляли очень метко.

Но вот вдалеке послышались выстрелы, а в лагере врага началось какое-то волнение. Казаки поняли, что это из крепости идет отряд им на помощь и воодушевились. Однако через некоторое время выстрелы прекратились и надежда немного угасла. Тем более, Алимкул прислал гонца-переговорщика — сибирского казака-перебежчика, принявшего ислам — с такой запиской:

Куда теперь уйдешь от меня? Отряд, высланный из Азрета разбит и прогнан назад; из тысячи твоего отряда не останется ни одного. Сдайся и прими нашу веру; никого не обижу.

Азретом кокандцы называли Туркестан, а из записки видно, что усилия казаков не прошли даром — Алимкул считал, что русских в десять раз больше, чем было на самом деле, видимо еще и поэтому он не пытался наброситься всей армией сразу и смять кучку стрелков.

Так что же произошло с отрядом, идущим на выручку казакам? Дело в том, что сам гарнизон Туркестана состоял всего из пятисот солдат, но, тем не менее, как только были услышаны звуки боя, на выручку был послан отряд под командованием поручика Сукорко. Но богатый купец из России, боявшийся за свои сбережения и жизнь, уговорил коменданта отправить в догонку отряду записку, в которой был приказ при встрече большого войска, казакам не помогать и вернуться в город.

Так Сукорко и поступил, когда на него напал отряд кокандцев в размере не менее трех тысяч воинов, не дойдя до ожидавших его помощи всего около трех километров. Лишь ночью трое отчаянных храбрецов со второй попытки пробрались в город и сообщили о бедственном положении отряда.