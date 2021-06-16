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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (30 фото)

Автор:
16 июня 2021 09:50
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
3011
30
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Абсурдные, маразматичные объявления, комментарии, стихи. Возможно кое где прибаянил. Извините.

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Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
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59  комментариев
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42k
doker 5 часов назад
Комментарий к фото
Это не сделка, а образ жизни.

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8k
DumDum Минуту назад
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пунктуации б...
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33k
Лесли 🥰 8 минут назад
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У знакомой сыну 18 лет, его подружке столько же. И вот они как-то пришли к маме на работу, сидят трындят о своем. А я как раз у нее была. Мама его спрашивает, - Дима, а ты за что Настю любишь? Он такой, - Так за жопу! Видела какая она у нее накачанная! Настя поворачивается - И ВСЕ?! ТЕБЕ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА НУЖНА ЧТО ЛИ??! Дима - А че еще-то? За что еще тебя любить-то? Короче мы проржаться не могли весь день))))))))))))
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428
суссик 9 минут назад
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Ну почему опять ЧЁРНЫЙ [мат]??????? Белые, нормальные кончились???
Всегда минусую в подобных мемах. Белые проблемы. Белый юмор. При чём здесь чёрные обезьяны?!?
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33k
Лесли 🥰 15 минут назад
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Нахера брать кота из приюта, чтобы он жил на улице? Там он хотя бы в безопасности!)
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11k
Artem Час назад
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Продается по справке с диагнозом - "Конченый"
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19k
Слепой Пью 2 часа назад
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Японец сочинял?
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19k
Слепой Пью 2 часа назад
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А мой вот уже как 7 лет не пьет! Водку и пиво не предлагал, а вот воду и молоко не употребляет совершенно, я давно уже его миску под жидкое убрал. Первый хвостатый такой у меня. Сибиряк. Только влажный корм употребляет, оттуда влаги хватает, похоже. С лотком все в норме.
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1k
вася васильев 2 часа назад
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Ужин ужа
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1k
вася васильев 2 часа назад
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Про пилотку умолчала......))))
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56
Сергей Кулешов 2 часа назад
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Стёрлась
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56
Сергей Кулешов 3 часа назад
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Успей нажать пока крутится
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5k
Александр Зотов 3 часа назад
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интеерсно, если фанатам законом разрешить п**дить сборную в случае её проигрыша на чемпионате, станут лучше играть?))
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5k
Александр Зотов 3 часа назад
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а ещё наличие бактерицидных ламп способствует стерилизации помещений
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5k
Александр Зотов 3 часа назад
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Учитывая, какой именно войны Арес бог, предположу, что эта "опция" в комплекс мероприятий вписана)
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4k
NeDron 4 часа назад
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Вы будете смеяться - моя котяра, после многолетнего игнорирования любого корма, кроме "специального" для кошек, стала есть натуральные молочные продукты и свежее мясо! Рыбу пока "динамит".
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20k
Ратибор 4 часа назад
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Ага, пожирнее)))
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6k
Regerald 4 часа назад
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Будем надеяться что появится кот, который будет приносить домой койотов...
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20k
Ратибор 4 часа назад
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У нас на работе некоторые сотрудники, не сдавая ни копейки, не только жрут в три горла на чужих ДР, но ещё и с собой уносят, типа угостить коллег, которые не смогли подойти. Причём все эти сотрудники работают в одном и том же подразделении. Видимо, эта болезнь заразна...
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20k
Ратибор 4 часа назад
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Мы с тёщей в такие игры играли, за что она меня очень любила, так как я мог, размышляя о своём, часами выслушивать пургу, которую она генерила на лету. Вся хитрость в том, что нужно уметь по интонации угадать, когда вставить фразы: "что вы говорите!", "с ума сойти!", "никогда бы не подумал!" и самую любимую: "а вот с этого места подробнее!".
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13k
Александр 4 часа назад
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Ссылка m.youtube.com
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