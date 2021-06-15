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Тест на эрудицию: если вы считаете себя образованным человеком, то наберёте хотя бы 10/12

Тест на эрудицию: если вы считаете себя образованным человеком, то наберёте хотя бы 10/12

Автор:
15 июня 2021 09:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тесты   интеллект   интересное   тест   тесты на эрудицию   эрудиция   
5235
1
Этот тест охватывает самые разные темы: литература, биология, астрономия, география, искусство, религиоведение. Несложные вопросы помогут понять ваш уровень эрудиции.
Повесть "Записки сумасшедшего" написал этот автор:
Л. Н. Толстой
Н. В. Гоголь
Ф. М. Достоевский
А. П. Чехов
В 1993 году это государство провозгласило независимость от Эфиопии...
Судан
Джибути
Эритрея
Сенегал
Богота является столицей этого государства...
Венесуэла
Колумбия
Перу
Эквадор
Коулрофобия - это...
Страх перед клоунами
Страх перед тараканами
Боязнь совершить ошибку
Страх перед пауками
Картина "Пейзаж в Овере после дождя" принадлежит кисти этого художника:
Картина "Пейзаж в Овере после дождя" принадлежит кисти этого художника:
Ян Батист Босхарт
Винсент Ван Гог
Ян ван Хёйсум
Эмиль Нольде
Виктория Дюбур

Источник:

Свиньи относятся к этому отряду плацентарных млекопитающих:
Китопарнокопытные
Непарнокопытные
Хищные
У какой из этих планет есть естественные спутники?
Меркурий
Венера
Нептун
Крупнейший спутник в Солнечной системе. Этот спутник настолько большой, что его диаметр на 8% больше, чем у Меркурия
Европа
Ио
Каллисто
Ганимед
Титан
Тритон
Сплав меди с цинком именуется так...
Бронза
Латунь
Мельхиор
Куниаль
Единица измерения расстояния, равная 1852 метрам...
Морская миля
Почтовая миля
Верста
Аршин
Лига
Кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца к органам
Артерии
Вены
Самое крупное направление в Исламе:
Суннизм
Шиизм
Суфизм

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 12, осталось 12 вопросов.

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Метки: Тесты   интеллект   интересное   тест   тесты на эрудицию   эрудиция   
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9  комментариев
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8k
Lev Asriev 2 часа назад
"Из 12 вопросов вы ответили верно на 12. Настолько хорошо ответили на вопросы, что вам самое время отвечать на вопросы за деньги... Хотя бы на телевидении... Могли бы уже миллион заработать. Или у вас и так есть миллион?" Ну, не особо сложно и было. Вот только термин "китопарнокопытные" слышу впервые. Но там, методом исключений ложилось.
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17k
Robin Hood 8 минут назад
9/12
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27k
Aleks 21 минуту назад
А здесь уже несколько вариантов ответа: 1. Намеренно завалили тест, чтобы никто не собирал о вас данные (хотя эти данные и так не собирают). 2. Нажимали на первый попавшийся ответ, чтобы лицезреть гифку после окончания теста. 3. Не в ладах с мышкой. А тем временем из 12 вопросов вы ответили верно на 0.
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6k
ваня панкин Полчаса назад
12... не сложный...
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13k
Альф 57 Час назад
Пффф.. со второго раза 12 и 12и, вот это я понимаю, Эрудит
автор, давай еще
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55
Javier Альф 57 Полчаса назад
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8k
Majul Час назад
11 из 12, срезался на Исламе. Тест в целом легкий, почти все вопросы из школьной программы.
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24k
Е-Лена 2 часа назад
Так ДА. Господин Коломбо сказал, шо я эрудит. ))) Хотя два вопроса протупила.
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