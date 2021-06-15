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Этот тест охватывает самые разные темы: литература, биология, астрономия, география, искусство, религиоведение. Несложные вопросы помогут понять ваш уровень эрудиции.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 12, осталось 12 вопросов.
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