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"Маятник" с людьми бил по ограждению: на Украине отдыхающие пострадали во время запуска аттракциона

"Маятник" с людьми бил по ограждению: на Украине отдыхающие пострадали во время запуска аттракциона (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 июня 2021 10:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вознесенск   аттракционы   видео   день города   карусель   
2498
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Инцидент произошел в Вознесенске на праздновании Дня города. Из-за сбоя автоматики открылись крепления безопасности карусели, и кресла с людьми стало швырять на ограждения.

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Метки: Вознесенск   аттракционы   видео   день города   карусель   
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11  комментариев
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8k
ScorpionDS 2 часа назад
Оператор и кассир, могли бы хотя бы сделать аварийную остановку, а они сбежали ...
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8k
MihailoSerbiya 40 минут назад
Хорошо что ролик бил с переводом ...
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1k
Георгий 57 минут назад
Жалко людей. Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления, всем виновным долгой отсидки.
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11k
SpoiltNail Час назад
почему ремни безопасности запираются ТОЛЬКО автоматикой?? а как же механические блокираторы?
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257
Владимир 2 часа назад
Есть статистика, что посещаемость аттракциона увеличивается, когда происходит несчастный случай. Люди, такие люди...
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49k
smakido 2 часа назад
Разруха не только в головах.
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0
Дима Матвеев 2 часа назад
Ппц
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8k
Шамсуддин 2 часа назад
Це бл2дска ситуация?
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9k
Вася 2 часа назад
так.. выпускайте там этих, двое из ларца которые типа..
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