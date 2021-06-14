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Инцидент произошел в Вознесенске на праздновании Дня города. Из-за сбоя автоматики открылись крепления безопасности карусели, и кресла с людьми стало швырять на ограждения.
В городском парке сразу после запуска вышел из строя аттракцион: открылись крепления безопасности карусели и поднялось ограждение, по которой начал бить "маятник" с людьми.
В результате пострадали несколько человек. Как сообщает пресс-служба полиции Вознесенска, среди травмированных - граждане 28-и, 29-и и 21 лет. Еще один 33-летний мужчина порезал руку , когда разбивал стекло кабины кассы, пытаясь остановить аттракцион.
Интересным оказалось и то, что после того, как оборудование дало сбой, оператор и кассир исчезли в неизвестном направлении, потому люди пытались самостоятельно остановить работающую технику, а после того, как это удалось, очевидцы ЧП стали освобождать сидящих в креслах карусели.
Через время на место инцидента прибыли представители власти, которые заверили жителей города, что накажут виновников случившегося.
Через время на место инцидента прибыли представители власти, которые заверили жителей города, что накажут виновников случившегося.
Предположительно, причиной трагедии мог стать сбой автоматики. Точную причину поломки аттракциона выяснит комиссия, которая будет расследовать инцидент.
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