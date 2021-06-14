Интересным оказалось и то, что после того, как оборудование дало сбой, оператор и кассир исчезли в неизвестном направлении, потому люди пытались самостоятельно остановить работающую технику, а после того, как это удалось, очевидцы ЧП стали освобождать сидящих в креслах карусели.



Через время на место инцидента прибыли представители власти, которые заверили жителей города, что накажут виновников случившегося.