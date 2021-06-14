Самый высокооплачиваемый российский хоккеист катается на мопеде и зажигает с односельчанами под песни Круга.
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в межсезонье решил отдохнуть не на каких-нибудь Карибах, а в родном Коркино - небольшом селе в Челябинской области. Ни свой приезд, ни времяпрепровождение прославленный хоккеист никак не афиширует. Но его друзья детства, к которым в гости заехал Панарин, опубликовали видео, которое тут же стало вирусным.
В ролике, который активно распространяется в Сети, Панарин сидит за столом в компании двух мужчин. И никакого блэкджека и танцовщиц - только алкоголь и крайне незатейливая закуска. А на фоне играет песня Михаила Круга со словами "Отпусти мне, батюшка, грехи".
Многие удивлены, что Панарин, считающийся самым "дорогим" российским спортсменом, который зарабатывает почти миллион долларов в месяц (11,6 млн долларов в год), проводит отпуск в такой обстановке.
Сам Артемий на своей страничке в Instagram опубликовал только два видео своих покатушек по сельским ухабам на мопеде "Карпаты", который едва не развалился по дороге.
Панарин не сообщил, например, о том, что побывал в гостях у 12-летнего мальчика-инвалида из Коркино и подарил тому ноутбук. Об этом рассказали СМИ.
Также он встретился с юными хоккеистами и воспитанниками центров помощи Коркинского района.
И для контраста: в то же самое время капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе с семьей и товарищем из московского "Динамо" отправился отдыхать в Турцию на частном самолете.
И к слову, Панарин практически каждый год приезжает в Челябинскую область навестить бабушку и дедушку, которые его вырастили. И весело проводит там время!
Когнитивный диссонанс должен выглядеть именно так.— Jeff_Mandalorian (@the_way_is_this) June 13, 2021
Да, ладно. Соскучился парень по родному и близкому, с детства знакомому. Наоборот - молодец, все по-простому!👍— Djemal ДжемАльт (@Djemalozieux) June 13, 2021
Надеюсь, застраховал своё здоровье, прежде чем пить с земляками.— Коробок с дохлым тараканом внутри (@StalinCosmonaut) June 13, 2021
Артемия вырастили дед с бабулей в селе коркино. Дед возил его на жигулях на тренировки в город. Он купил им квартиру в Питере,и хотел их перевести, но старики без своего огорода и деревни не захотели никуда.— voytim (@timo051) June 13, 2021
Каждый отпуск какое-то время он проводит на родине и вот так отдыхает😅
Счастливый человек!Постиг два мира;тот западный и этот восточный.Такая разная жизнь.— Denis (@HockGuru) June 13, 2021
Источник:
- Хоккеисты «Рейнджерс» и «Вашингтона» устроили ледовое побоище из-за Артемия Панарина
- Гол Овечкина признали лучшим в XXI веке
- ФСБ показала кадры обысков у бывшего челябинского мэра-взяточника
- Российский легионер мощным силовым приемом вывел из игры канадского нападающего
- Андрей Свечников эффектным силовым приемом уложил на лед хоккеиста "Чикаго"
Понравилось41
Коркино город в Челябинской области России, административный центр Коркинского района. Муниципалитет в составе агломерации Большой Челябинск. Город расположен на Южном Урале, в 35 км от Челябинска.
шахтёрский городок)