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Звезда НХЛ Панарин душевно проводит отпуск в родном селе в Челябинской области

Звезда НХЛ Панарин душевно проводит отпуск в родном селе в Челябинской области (16 фото)

Автор:
14 июня 2021 09:37
Сообщество : Спорт
Метки: nhl   Коркино   Челябинская область   артемий панарин   видео   отпуск   
1565
16

Самый высокооплачиваемый российский хоккеист катается на мопеде и зажигает с односельчанами под песни Круга.

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Метки: nhl   Коркино   Челябинская область   артемий панарин   видео   отпуск   
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11  комментариев
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8k
krivsan 2 часа назад
все хорошо,нормально,это не Кузнецов за коксом
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41k
Соломей Полчаса назад
Ичёичё? кто-то дзюбит, кто-то бабушку и дедушку навещает...
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6k
ваня панкин 44 минуты назад
не забывает из чего вышел, а это значит - человек... в отличии всех нынешних из грязи в князи...
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30k
Сергей Дёмин 46 минут назад
Коркино -горд!!! маленький но город!)
Коркино город в Челябинской области России, административный центр Коркинского района. Муниципалитет в составе агломерации Большой Челябинск. Город расположен на Южном Урале, в 35 км от Челябинска.
шахтёрский городок)
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха 47 минут назад
Свои ценности, они же правильные - важно не где, а с кем. Обстановка - дело десятое.
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−49
rus Час назад
В каких скотских условиях живут и пьют россияне
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194
阿鋒 rus Час назад
Сам-то много сортиров в Европе отмыл?
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32k
Alex 2 часа назад
Норм.
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13k
Совранский 2 часа назад
Сила в правде! И тот сильнее, у кого правда!)))
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