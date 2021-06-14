Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в межсезонье решил отдохнуть не на каких-нибудь Карибах, а в родном Коркино - небольшом селе в Челябинской области. Ни свой приезд, ни времяпрепровождение прославленный хоккеист никак не афиширует. Но его друзья детства, к которым в гости заехал Панарин, опубликовали видео, которое тут же стало вирусным.





В ролике, который активно распространяется в Сети, Панарин сидит за столом в компании двух мужчин. И никакого блэкджека и танцовщиц - только алкоголь и крайне незатейливая закуска. А на фоне играет песня Михаила Круга со словами "Отпусти мне, батюшка, грехи".





Многие удивлены, что Панарин, считающийся самым "дорогим" российским спортсменом, который зарабатывает почти миллион долларов в месяц (11,6 млн долларов в год), проводит отпуск в такой обстановке.