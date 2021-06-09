Эдуард Эйнштейн: трагическая история брошенного сына

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Биографию великого Альберта Эйнштейна знают все поклонники науки. Известно, что у Эйнштейна было двое сыновей. Но если его старший сын, Ганс, инженер и изобретатель, довольно известен, то о младшем, Эдуарде, официальные источники часто хранят молчание. А между тем, судьба его сложилась трагично.
Эдуард Эйнштейн родился 28 июля 1910 года в семье Альберта и его первой жены Милевы Марич. Пара познакомилась во время учебы в Цюрихском политехническом институте. Молодые люди быстро полюбили друг друга, несмотря на то, что Милева была на четыре года старше Альберта. В их браке, заключенном в 1903 году, родилось трое детей: Лизерль, рожденная вне брака и предположительно переданная на усыновление, Ганс и Эдуард.
Младший Эйнштейн, которого в семье ласково называли «малыш», был болезненным ребенком и часто не мог даже отправиться на прогулку с семьей. Он интересовался поэзией и музыкой и, как говорят, был отличным учеником.
Семья переехала в Берлин, когда Эдуард и его брат были еще маленькими. Ганс вспоминает, что их отец относился к ним довольно ласково, часто делал перерывы в работе, чтобы наблюдать за ними, пока Милева выполняла работу по дому.
Милева и дети вернулись в Цюрих после ее расставания с Альбертом в 1914 году из-за внебрачной связи Альберта со своей двоюродной сестрой (и, возможно, второй женой) Эльзой Левенталь. Альберт и Милева официально развелись в 1919 году.
Эдуард интересовался работой отца, восхищался Зигмундом Фрейдом. Следуя по стопам Альберта, он поступил в Цюрихский университет - но, в отличие от отца, он мечтал стать не физиком, а психиатром. По словам его преподавателей, Эдуард Эйнштейн был многообещающим студентом-медиком.
Младший Эйнштейн, которого в семье ласково называли «малыш», был болезненным ребенком и часто не мог даже отправиться на прогулку с семьей. Он интересовался поэзией и музыкой и, как говорят, был отличным учеником.
Семья переехала в Берлин, когда Эдуард и его брат были еще маленькими. Ганс вспоминает, что их отец относился к ним довольно ласково, часто делал перерывы в работе, чтобы наблюдать за ними, пока Милева выполняла работу по дому.
Милева и дети вернулись в Цюрих после ее расставания с Альбертом в 1914 году из-за внебрачной связи Альберта со своей двоюродной сестрой (и, возможно, второй женой) Эльзой Левенталь. Альберт и Милева официально развелись в 1919 году.
Эдуард интересовался работой отца, восхищался Зигмундом Фрейдом. Следуя по стопам Альберта, он поступил в Цюрихский университет - но, в отличие от отца, он мечтал стать не физиком, а психиатром. По словам его преподавателей, Эдуард Эйнштейн был многообещающим студентом-медиком.
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Во время учебы у Эдуарда началась депрессия, в результате которой в 1930 году он предпринял попытку самоубийства. Последовавшие за этим проблемы с психическим здоровьем потребовали вмешательства врачей. Когда Эдуарду был 21 год, у него официально диагностировали шизофрению. Всего два года спустя он оказался в клинике душевнобольных - в первый раз из многих.
Диагноз Эдуарда стал для его отца настоящим шоком. Он поделился своими переживаниями в письме к коллеге, которому писал: "Состояние моего малыша меня очень угнетает. Теперь ясно, что ему не стать полноценным человеком". Эйнштейн считал, что заболевание Эдуард унаследовал от Милевы, в семье которой были психические заболевания, но это мало помогало ему избавиться от вины и горя по поводу диагноза сына.
Аналитической частью своего ума Альберт считал, что Эдварду лучше умереть и тем самым избавиться от страданий, неизбежных при его диагнозе. Но отцовские чувства победили. Веря в наследственную природу шизофрении у сына, Эйнштейн был категорически против психоаналитических экспериментов над сыном. Он чувствовал, что это было неэффективно, - и впоследствии его правоту показали тесты, проведенные на других людях с наследственными заболеваниями.
Диагноз Эдуарда стал для его отца настоящим шоком. Он поделился своими переживаниями в письме к коллеге, которому писал: "Состояние моего малыша меня очень угнетает. Теперь ясно, что ему не стать полноценным человеком". Эйнштейн считал, что заболевание Эдуард унаследовал от Милевы, в семье которой были психические заболевания, но это мало помогало ему избавиться от вины и горя по поводу диагноза сына.
Аналитической частью своего ума Альберт считал, что Эдварду лучше умереть и тем самым избавиться от страданий, неизбежных при его диагнозе. Но отцовские чувства победили. Веря в наследственную природу шизофрении у сына, Эйнштейн был категорически против психоаналитических экспериментов над сыном. Он чувствовал, что это было неэффективно, - и впоследствии его правоту показали тесты, проведенные на других людях с наследственными заболеваниями.
В 1930-е годы Альберт Эйнштейн понял, что из Берлина пора уезжать. Когда нацистская партия пришла к власти, и в Германии были приняты антисемитские законы, Эйнштейн переехал в Америку вместе с Эльзой Левенталь и семьей. Поначалу он надеялся, что Эдуард сможет присоединиться к ним. Но вскоре стало ясно: психическое состояние Эдуарда усугубилось до такой степени, что ему придется остаться. Перед отъездом Альберт Эйнштейн нанес последний визит сыну.
После переезда в Америку, несмотря на разделявший их океан, Альберт постоянно присутствовал в жизни сына. Он поддерживал регулярную переписку с Эдуардом и отправлял деньги на оплату его ухода.
После переезда в Америку, несмотря на разделявший их океан, Альберт постоянно присутствовал в жизни сына. Он поддерживал регулярную переписку с Эдуардом и отправлял деньги на оплату его ухода.
Милева Марич ухаживала за Эдуардом до своей смерти в 1948 году. После этого он был помещен в психиатрическое учреждение, где провел остаток своей жизни. Он умер в октябре 1965 года в возрасте 55 лет от инсульта и был похоронен на цюрихском кладбище Хёнгберг.
Многие считают, что ухудшение психического состояния Эдуарда и окончательное помрачение его рассудка были связаны с жестокими методами лечения, практиковавшимися в то время. В частности, Эдуарда Эйнштейна лечили с помощь. электросудорожной терапии - сильных электрических разрядов в мозг. Ганс Эйнштейн был сторонником этого объяснения: он считал, что электросудорожная терапия негативно повлияла на мозг его брата.
Многие считают, что ухудшение психического состояния Эдуарда и окончательное помрачение его рассудка были связаны с жестокими методами лечения, практиковавшимися в то время. В частности, Эдуарда Эйнштейна лечили с помощь. электросудорожной терапии - сильных электрических разрядов в мозг. Ганс Эйнштейн был сторонником этого объяснения: он считал, что электросудорожная терапия негативно повлияла на мозг его брата.
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Метки: Альберт Эйнштейн Эдуард Эйнштейн дети звезды знаменитости семейная изнь семейная трагедия семейные тайны
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