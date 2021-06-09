Эдуард Эйнштейн: трагическая история брошенного сына

Эдуард Эйнштейн родился 28 июля 1910 года в семье Альберта и его первой жены Милевы Марич. Пара познакомилась во время учебы в Цюрихском политехническом институте. Молодые люди быстро полюбили друг друга, несмотря на то, что Милева была на четыре года старше Альберта. В их браке, заключенном в 1903 году, родилось трое детей: Лизерль, рожденная вне брака и предположительно переданная на усыновление, Ганс и Эдуард.

Младший Эйнштейн, которого в семье ласково называли «малыш», был болезненным ребенком и часто не мог даже отправиться на прогулку с семьей. Он интересовался поэзией и музыкой и, как говорят, был отличным учеником.

Семья переехала в Берлин, когда Эдуард и его брат были еще маленькими. Ганс вспоминает, что их отец относился к ним довольно ласково, часто делал перерывы в работе, чтобы наблюдать за ними, пока Милева выполняла работу по дому.

Милева и дети вернулись в Цюрих после ее расставания с Альбертом в 1914 году из-за внебрачной связи Альберта со своей двоюродной сестрой (и, возможно, второй женой) Эльзой Левенталь. Альберт и Милева официально развелись в 1919 году.

Эдуард интересовался работой отца, восхищался Зигмундом Фрейдом. Следуя по стопам Альберта, он поступил в Цюрихский университет - но, в отличие от отца, он мечтал стать не физиком, а психиатром. По словам его преподавателей, Эдуард Эйнштейн был многообещающим студентом-медиком.