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Эдуард Эйнштейн: трагическая история брошенного сына

Эдуард Эйнштейн: трагическая история брошенного сына (5 фото)

Автор:
09 июня 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Альберт Эйнштейн   Эдуард Эйнштейн   дети   звезды   знаменитости   семейная изнь   семейная трагедия   семейные тайны   
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Биографию великого Альберта Эйнштейна знают все поклонники науки. Известно, что у Эйнштейна было двое сыновей. Но если его старший сын, Ганс, инженер и изобретатель, довольно известен, то о младшем, Эдуарде, официальные источники часто хранят молчание. А между тем, судьба его сложилась трагично.
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Метки: Альберт Эйнштейн   Эдуард Эйнштейн   дети   звезды   знаменитости   семейная изнь   семейная трагедия   семейные тайны   
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