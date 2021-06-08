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Как выглядели хрущевки 60 лет назад

Как выглядели хрущевки 60 лет назад (13 фото)

Автор:
08 июня 2021 06:04
Метки: СССР   интересное   история   хрущевки   
1000
13
Это сейчас так называемые хрущевки хают и грозятся сровнять с землей. А 50 лет назад эти приземистые дома спасли страну от мощнейшего жилищного кризиса. Да и с эстетической точки зрения новенькие пятиэтажки были несоизмеримо более привлекательны, чем удручающие бараки, в которых проживали миллионы людей. Вот, полюбуйтесь московскими хрущевками (как бы крамольно ни звучал этот глагол сейчас) и дворами, их окружающими.
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Метки: СССР   интересное   история   хрущевки   
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2  комментария
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6k
радик геннадиевич Час назад
жили люди в этих домах и были счастливы,растили детей своих,работали и строили страну,большую,СССР называлась она
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4k
ZmeyUA Полчаса назад
И ни одного застекленного балкона. Когда мы в 1968 году переехали из Ленинграда в Киев, где балконы стеклили, это смотрелось дикостью...
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