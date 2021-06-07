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Красота и мощь русской боевой авиации

Красота и мощь русской боевой авиации (55 фото)

Автор:
07 июня 2021 16:28
Сообщество : Военное
Метки: Россия   авиация   картинки   самолёты   фото   
721
55
Картинки с техническим и эстетическим уклоном. Более 50-ти фото, говорящих сами за себя. Без комментариев, короче.
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Метки: Россия   авиация   картинки   самолёты   фото   
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3k
GelmuT_nec 2 часа назад
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4k
ZmeyUA Полчаса назад
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7k
Дмитрий Полчаса назад
Комментарий к фото
А причём здесь F-14?
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7k
Дмитрий Полчаса назад
Комментарий к фото
Это китайцы
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4k
ZmeyUA Полчаса назад
А вот нахрен на 13-й Пшека прилепили?
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87
sundowner 46 минут назад
Действительно красиво. Только пускай всё это летает и стреляет лишь только на полигонах и во время учений
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4k
Бу 52 минуты назад
Спору нет.
Очень красивые машины.
Лишь бы не было войны
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7
Куртуазный Маньерист 59 минут назад
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57
Артур Котовой Час назад
Наша военная техника самая красивая и очень эффективная по сравнению с другими, я уже не буду говорить про цену. Когда арабы пересели с "хаммеров" на "тигры"
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