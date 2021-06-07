Красота и мощь русской боевой авиации

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Картинки с техническим и эстетическим уклоном. Более 50-ти фото, говорящих сами за себя. Без комментариев, короче.
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