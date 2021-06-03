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Сообщество Без кота и жизнь не та 897 постов • 382 подписчика подписаться
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Кот с отличной реакцией

Кот с отличной реакцией (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 июня 2021 11:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   видео   животные   змея   кот   нападение   
1076
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Уличный кот продемонстрировал впечатляющую молниеносную реакцию, когда увернулся от резкой атаки змеи.

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Метки: Реакция   видео   животные   змея   кот   нападение   
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6  комментариев
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3k
Горожанин 2 часа назад
На огурцах тренирован.
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42
cdzpm 37 минут назад
хочешь жить.....
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440
cvintus_1 37 минут назад
Даже глазом не моргнул)
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3k
Алексей Куликов 52 минуты назад
Реакция теплокровного выше реакции хладнокровного, по моему в пару раз.
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2k
Nyash 2 часа назад
какой молодец!
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5k
Echo 2 часа назад
Вы только посмотрите что этот шланг вытворяет
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