Кот с отличной реакцией

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Уличный кот продемонстрировал впечатляющую молниеносную реакцию, когда увернулся от резкой атаки змеи.
Кот по кличке Нео. Тысячи лет эволюции дают о себе знать.
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