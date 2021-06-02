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Сложности коммуникации: какие причины и факторы препятствуют легкому общению с людьми?

Сложности коммуникации: какие причины и факторы препятствуют легкому общению с людьми? (2 фото)

Автор:
02 июня 2021 10:46
Сообщество : Психология
Метки: Коммуникация   комплекс   общение   почемучка   психология   самооценка   сложность   трудность   
969
2

Конечно, не все современные люди испытывают трудности в общении. Но в той или иной мере с этой проблемой однажды или периодически сталкиваются многие. Какие факторы препятствуют легкому взаимодействию?

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Метки: Коммуникация   комплекс   общение   почемучка   психология   самооценка   сложность   трудность   
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1k
bosayk 2 часа назад
9 проживание в тундре
10 вы кот
11 вы гендерно неопределенная личность
12 вы глухой или немой
...........
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27k
Игорь 2 минуты назад
Вот из такой казалось бы банальной фуйни сейчас могут сляпать курс тренингов по поднятию и развитию...
И лохи будут покупать эти курсы, считая что раз заплатил то средство точно действующее.
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5k
Sergey 22 минуты назад
самая отвратительная работа - это работа с людьми... лучше, бл.. с обезьянами в зоопарке работать
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4k
qap 41 минуту назад
В общении, как и в сексе, нужно еще вызывать желание у противоположной стороны заниматься этим с вами. Все остальное - это насилие.
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4k
qap 46 минут назад
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5k
Мистер Фикс Час назад
Проблемы с общением::
1. Вокруг вас дебилы.
2. Вы сам дебил.
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982
Атомный Крот Час назад
Социумов тоже до хренища разных есть.

Правила и рекомендации общения, отлично работающие в определенном социуме, могут не работать в другом. Более того, могут привести к диаметрально противоположным результам, чем ожидаемые.
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