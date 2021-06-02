1. Излишняя погруженность в себя и свои проблемы. Это довольно распространенная ситуация. Логично, что с собеседником, постоянно, что называется, перетягивающим на себя одеяло и говорящим только о своих делах, достижениях, успехах, проблемах никто не будет хотеть общаться.

2. Категоричность. Излишняя жесткость и нежелание принять точку зрения собеседника возможны. Но только в отдельных важных случаях. В остальном спор ради спора – это путь в никуда.

3. Неуверенность. Комплексы могут быть даже у самых уверенных в себе людей. Излишняя стеснительность, ограниченный словарный запас, проблемы с дикцией и другие факторы способны вызывать сложности при общении с малознакомыми и посторонними людьми.

4. Непонимание. Отсутствие желания понять причину разговора, его суть, проблему – это один из часто встречающихся факторов, препятствующих диалогу. При этом собеседники чаще игнорируют проблему, нежели пытаются ее решить. К конфликту может привести языковой барьер, неприятие иерархических отношений, нежелание или неумение понимать вербальные знаки – язык тела, жесты, мимику.

5. Страх. Если человека однажды прервали во время диалога, он может осознанно или подсознательно опасаться повторения ситуации и испытывать из-за этого сложности в общении.

6. Неприятие. Случается и так, что у человека, собственно, и нет никаких проблем, комплексов или блоков. Просто собеседник вызывает отвращение из-за внешнего вида, особенностей поведения или сложившейся репутации.

7. Отсутствие интереса. Как и его переизбыток, могут представлять собой серьезное препятствие в разговоре. Излишний интерес к человеку может вызвать у того подозрение, что его хотят использовать. А отсутствие интереса приведет к его взаимному затуханию и с другой стороны.

8. Проблемы самооценки. Причины как завышенной, так и заниженной самооценки следует искать в детстве. У людей с низкой самооценкой отсутствует четкое понимание собственного образа, сильных и слабых сторон. Это порождает массу противоречий и сомнений в себе. Это мешает в отстаивании своего мнения и защите интересов. Даже нацеливаясь на успех, люди с низкой самооценкой заведомо готовы к неудаче и ждут ее. В попытке защитить себя они стараются быть незаметными, зачастую упуская массу возможностей и перспектив. Вторая сторона медали – завышенная самооценка. Такие люди считают себя центром мироздания, идеалом, эталоном. И в общении с другими у них проскальзывает пренебрежение. Они словно сообщают собеседнику и миру, что если что-то кого-то не устраивает, то все могут быть свободны, напрягаться он не станет. Индивиды с завышенной самооценкой при общении всячески возвышают собственные достоинства и принижают достоинства других. И это тоже порождает сложности при взаимодействии с социумом.