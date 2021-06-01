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Синхронизация циклов у женщин: правда или вымысел?

Синхронизация циклов у женщин: правда или вымысел? (3 фото)

Автор:
01 июня 2021 11:57
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Доказательство   наука   подруга   почемучка   синхронизация   феромон   цикл   эффект Макклинток   
2400
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Имеется немало подтверждений того факта, что у подруг синхронизируются циклы, если они много времени проводят вместе. Чем обусловлена такая необычная реакция женского организма?

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Метки: Доказательство   наука   подруга   почемучка   синхронизация   феромон   цикл   эффект Макклинток   
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22  комментария
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1k
Vovan Petroff 3 часа назад
Эта песенка стара: Гарем закрыт на критические дни.
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−41
vova old 14 минут назад
Ну во-первых давайте начнём с того кто месячные регулируеться луной Именно поэтому лунный календарь и существует, с другой стороны Каждый мужик у которого было несколько женщин сразу и зачастую именно потому чтобы вовремя месячных одной женщины не отказывают себе сексом с другой знает что максимум через два-три месяца они все синхронизируются, даже если они друг друга не знают
Почему они синхронизируются у подруг это вообще просто пословица такая есть даже: если у тебя нет сестры то твой мужик спит с твоей лучшей подругой
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1k
fraxinus Час назад
После Макклинток много кто синхронизацию искал. И никто больше не нашел.
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2k
VPJ Час назад
Старый анекдот. Прибегает мужик домой, с третью торта, с на две трети пустой бутылкой шампанского и говорит жене, хочешь выпить и сладенького. Да, но милый у меня месячные. ДА ВЫ СГОВОРИЛИСЬ ЧТОЛИ!!!!!!!
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46k
Albert GER Час назад
Не знаю как у женщин.
У свиней точно синхронизируется.
Этим пользуются свиноводы - это удобней когда молодняк рождается вместе. Его можно перераспределить между свиноматками(сисек меньше чем поросят, молока больше и т д), уход одинаковый = нагрузка на хозяев меньше, и в месяц когда максимальная цена на поросят
Можно подгадать максимальную продажу и выручку. Мой Папа так делал. У него даже мусульмане поросят покупали, говорили на продажу мясом.
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5k
Apok 2 часа назад
Вомер у человека развит слабо и неравномерно. У большинства, можно сказать, атрофирован.
Вообще его функции и работа нормально не изучены даже у животных, а у человека вообще. Так что...
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1k
Ивлар 2 часа назад
Скажу из собственного опыта, который подверждает и народное творчество, да же если девушки не контактируют друг с другом, но при этом имеют половую связь с одним и тем же мужчиной, то их цикл,со временем, так же синхронизируется... Ну и анекдот в тему:
Приходит домой мужик с цветами, бутылкой шампанского и тортом
и прямо с порога дарит все это жене.
Жена: Ой, неужели это все мне? Потом подумала и добавила:
а у меня как назло сегодня месячные начались...
Муж: да вы что все сговорились сегодня, что-ли?
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474
анатолий горленко 3 часа назад
Galateya начала взрослеть.
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2k
Leo 3 часа назад
... не понятно, к чему это здесь?! разве эта информация не для женских форумов?
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8k
Касьян Пуздой 3 часа назад
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13k
Toxictofa 3 часа назад
Может просто ведьмы?
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4k
tamin 4 часа назад
Женщины, страшные существа.
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41k
Соломей 4 часа назад
это БП взорвёт, к ипеням, весь интернет!
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