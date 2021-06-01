Имеется немало подтверждений того факта, что у подруг синхронизируются циклы, если они много времени проводят вместе. Чем обусловлена такая необычная реакция женского организма?
Такая реакция организма как синхронизация менструации у девушек и женщин в небольшом коллективе исследуется уже довольно давно. Ученые проявили к ней интерес, сначала изучая ее особенности на животных – мелких грызунах. В ходе эксперимента было обнаружено, что процесс овуляции, то есть выход яйцеклетки из яичника представляет собой социально регулируемое явление.
В 1971 году Марта Макклинток – сотрудница университета Гарварда, обнаружила, что у студенток, долгое время находящихся вместе на занятиях и кампусе, циклы сильно сближаются. Для выведения этой закономерности Марта задействовала 135 девушек, обнаружив, что в начале учебного года, когда студентки съезжались на учебу, их циклы были свободно распределены. А по мере того, как увеличивалось количество проводимого вместе времени, постепенно синхронизировались.
В 1959 году ученые-энтомологи Питер Карлсон и Мартин Лушер предложили использование термина феромон. Под ним понимается вещество, которое выделяют представители одного и того же вида, обеспечивающее внутривидовое взаимодействие. Его выделяют особые железы, сосредоточенные в области подмышечных впадин, головы, гениталий. Феромоны не имеют запаха и не воспринимаются органами обоняния. Зато их улавливает особый вомероназальный или Якобсонов орган, расположенный в мягкой ткани носовой перегородки. В начале цикла женщина выделяет феромоны, которые улавливаются окружающими женщинами. Сигнал поступает в гипоталамус, инициируя смену гормонального фона и, соответственно, воздействуя на менструальный цикл.
В ходе исследований был выявлен необычный факт: вероятность синхронизации выше, если девушки проявляют интерес к одному и тому же мужчине. В живой природе такая реакция объясняется рационализацией репродукции. Ведь если у самок одновременно появится много детенышей, то вероятность того, что весь молодняк будет съеден хищниками даже при их активизации, существенно снижается.
Хотя доказано, что запахи могут воздействовать на поведенческие, социальные и физиологические реакции, наука отказывается признавать существование этого эффекта, настаивая, что исследования Макклинток базировались на статистически незначимых данных. Хотя этот факт даже послужил поводом для шутки «Как ваши месячные?», которую адресуют друзьям, много времени проводящим вместе, вне зависимости от их пола.
А вы верите в эффект Макклинток? Или синхронизация – это не более чем совпадение?
Источник:
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Почему они синхронизируются у подруг это вообще просто пословица такая есть даже: если у тебя нет сестры то твой мужик спит с твоей лучшей подругой
У свиней точно синхронизируется.
Этим пользуются свиноводы - это удобней когда молодняк рождается вместе. Его можно перераспределить между свиноматками(сисек меньше чем поросят, молока больше и т д), уход одинаковый = нагрузка на хозяев меньше, и в месяц когда максимальная цена на поросят
Можно подгадать максимальную продажу и выручку. Мой Папа так делал. У него даже мусульмане поросят покупали, говорили на продажу мясом.
Вообще его функции и работа нормально не изучены даже у животных, а у человека вообще. Так что...
Приходит домой мужик с цветами, бутылкой шампанского и тортом
и прямо с порога дарит все это жене.
Жена: Ой, неужели это все мне? Потом подумала и добавила:
а у меня как назло сегодня месячные начались...
Муж: да вы что все сговорились сегодня, что-ли?