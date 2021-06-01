Такая реакция организма как синхронизация менструации у девушек и женщин в небольшом коллективе исследуется уже довольно давно. Ученые проявили к ней интерес, сначала изучая ее особенности на животных – мелких грызунах. В ходе эксперимента было обнаружено, что процесс овуляции, то есть выход яйцеклетки из яичника представляет собой социально регулируемое явление.

В 1971 году Марта Макклинток – сотрудница университета Гарварда, обнаружила, что у студенток, долгое время находящихся вместе на занятиях и кампусе, циклы сильно сближаются. Для выведения этой закономерности Марта задействовала 135 девушек, обнаружив, что в начале учебного года, когда студентки съезжались на учебу, их циклы были свободно распределены. А по мере того, как увеличивалось количество проводимого вместе времени, постепенно синхронизировались.