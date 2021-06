А, патриот?! Русская идея! Достоевский! Держава! А где твоя Родина, сынок? Сдал Горбачев твою Родину американцам, чтобы тусоваться красиво. А теперь твоя Родина две войны и Крым просрала! Русских людей в Прибалтике сдала, Сербов на Балканах сдала. Родина! — A patriot! The Russian Idea! Dostoevsky! The Homeland! And where's your Homeland, sunshine? Gorbachov sold your Homeland to the Americans to life the nightlife. And now, your Homeland is screwed up two wars and the Crimea! Sold out all those Russians living in Baltic and the Serbs! Homeland! (Netflix перевёл дословно);



— Грязь? Чего? Да ты на себя посмотри — чёрный как сволочь. Ты «Мойдодыр» читал? А ну пшёл отсюда! — Негр, гоу, гоу. — Зря ты его негром назвал. — А он кто? — Афроамериканец. — А какая разница? — Ниггер — это для них ругательство обидное. — Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом… Израиле евреи, а в Африке негры. — Dirt? What? Take a look at yourself! Black as scum. Have you read Moydodyr? Get lost... — Who you calling nigga? I'll show you a real nigga. — You shouldn't have called him a nigga. — What is he then? — He's an Afro American. — What's the difference? — «Nigga» to them is rude. It offends them — That's what they thought me in school. In China live chinamen, Germans live in Germany, Jews live in Israel and negroes live in Africa (Netflix перевёл дословно, но опустил в субтитрах фразу Багрова «Негр, гоу, гоу»).