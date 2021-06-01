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Русский воин

Русский воин (2 фото)

Автор:
01 июня 2021 15:44
Сообщество : СССР
Метки: СССР   война   подвиг   
1323
2
- Ну что, Ганс? Где твои хваленые русские воины? – ухмыльнулся Карл. – Германская армия уже неделю топчет великую русскую равнину, и до сих пор мы не встретили достойного сопротивления.

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Метки: СССР   война   подвиг   
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9  комментариев
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57
Дон Де-Пупре 3 часа назад
А как Ганс, возвеличивающий вражескую армию, вообще командиром стал? Он ведь преклоняется не тайно, а явно: с первой строчки понятно.
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Игорь 2 часа назад
Не надо путать советский с русскими. Не уподобляйтесь ганцам.
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Lev Asriev 3 часа назад
Очередной графоман, эксплуатирующий тему патриотизма? Написано очень коряво. Во всех смыслах коряво и с кучей ошибок.
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★Lucifer★ 4 часа назад
Поправьте на "Ничем"
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