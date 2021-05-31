Кремль принял на работу полярную сову, следующий на очереди ― ястреб

Это отделение появилось в 1980-х годах, хотя археологические находки показывают, что соколов здесь разводили еще при Иване Грозном. Эти птицы оберегали территорию крепости от ворон.

Филин по кличке Филя и ястреб Альфа

Боровицкий холм, где сегодня возвышается Кремль, всегда любили вороны, и их постоянно приходилось разгонять. Если этого не делать, то они начинают пакостить. Вороны — очень умные птицы (они даже запоминают лица), и проводят настоящий захват территории: вьют гнезда на памятниках, оставляют после себя грязь. Но самая большая опасность в том, что вороны ― стайные птицы, и если не контролировать их численность, то стая будет разрастаться и разрастаться. А значит, они попросту выживут других птиц, которые живут и гнездятся на территории Кремля: соловьев, зарянок, скворцов и прочих.

Альфы в этом году не стало: она была «кремлевским сотрудником» 25 лет

Как только не боролись с воронами в ХХ веке: их пытались отстреливать, распугивать громкими звуками, и вот в 1980-х годах обратились к опыту предков и решили завести птиц. Сегодня у орнитологов числится несколько соколов, ястребы и филин. И несколько месяцев назад их компанию пополнила полярная сова.

Хищные птицы ― это не кот, они не воспринимают сокольника как хозяина, а скорее, как коллегу или напарника

Ястребиные, соколиные и совиные ― естественные враги ворон. Вороны опасаются этих хищников, а значит, не будут сбиваться в стаи и уж тем более строить гнезда. Днем от воздушных атак Кремль охраняют ястребы и соколы, а ночью с врановыми борются совиные, вскоре к борьбе приступит и новобранец. Пока сову обучают, она привыкает к новому дому. Это не последнее пополнение кремлевских крылатых сотрудников: позже в ряды новобранцев заступит и ястреб-тетеревятник.