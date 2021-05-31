FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10254 поста • 1235 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Кремль принял на работу полярную сову, следующий на очереди ― ястреб

Кремль принял на работу полярную сову, следующий на очереди ― ястреб (4 фото)

Автор:
31 мая 2021 09:50
Сообщество : Животные
Метки: Кремль   животные   птицы   сова   фото   ястреб   
70
4

У птиц ответственная миссия ― охранять резиденцию президента от атак с воздуха. Это очень важная работа, и выполняют ее не только совы и ястребы, но еще и соколы. Все они ― «сотрудники» орнитологического подразделения Кремля.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Кремль   животные   птицы   сова   фото   ястреб   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Алексей 21 минуту назад
Ястреба видел и ни раз. При этом соловьи продолжают выступать со своими концертами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Купить все одним кликом - от продуктов до товаров до дома Купить все одним кликом - от продуктов до товаров до дома Впервые за 30 лет: в Англию прилетело рекордное количество песочников Впервые за 30 лет: в Англию прилетело рекордное количество песочников Чудо-птички: интересный способ поближе познакомиться с колибри Чудо-птички: интересный способ поближе познакомиться с колибри Удивительные виды голубей, о которых вы, возможно, даже не знали Удивительные виды голубей, о которых вы, возможно, даже не знали 25 невероятных портретов красавиц-птиц 25 невероятных портретов красавиц-птиц Девушка установила камеру на кормушку, чтобы сделать уникальные фотографии птиц Девушка установила камеру на кормушку, чтобы сделать уникальные фотографии птиц
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1209380



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
35 предметов, на которые не хочешь, а поглазеешь
0
58
35 предметов, на которые не хочешь, а поглазеешь
Проекты, которые оказались слишком грандиозными, чтобы быть реализованными
4
66
Проекты, которые оказались слишком грандиозными, чтобы быть реализованными
﻿
Купить все одним кликом - от продуктов до товаров до дома
Купить все одним кликом - от продуктов до товаров до дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Друзья познаются в беде
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#история#фото#фотографии#люди#эстетика#животные#прикольные#интернет#ретро#война
#интересно#картинки#факты#приколы#страна#новости#познавательно#комментарии#смешно#прикол
#Юмор#СССР#Россия#сатира#дети#позитив#подборка#мемы#шоу бизнес#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться