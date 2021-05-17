Сову видите? А она есть!

"В тот день я собирался снимать большую серуюсову, - рассказывает фотограф. - Я приехал на лесную дорогу и начал внимательно осматривать ветки деревьев в поисках птицы. Вдруг я заметил едва уловимое шевеление и, приглядевшись, обнаружил сову на дереве. Если бы она не приоткрыла глаза, я бы ее так и не увидел. Так что мне просто повезло".

Большая серая сова живет в Северной Америке, Европе и Азии. Она известна искусным камуфляжем, который помогает ей выслеживать и ловить добычу, при этом оставаясь незамеченной.