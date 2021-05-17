FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10203 поста • 1232 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Сову видите? А она есть!

Сову видите? А она есть! (7 фото)

Автор:
17 мая 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Канада   животные   маскировка   птицы   сова   фото   фотограф   фотоохота   
61
7
Канадскому фотографу-любителю удалось заснять большую серую сову, идеально замаскировавшуюся на стволе дерева. Сможете ли вы увидеть ее на снимках?
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Канада   животные   маскировка   птицы   сова   фото   фотограф   фотоохота   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
162
Лучший Друг 18 минут назад
Хищник!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Так я выгляжу, когда иду из магазина Так я выгляжу, когда иду из магазина Чудо-птички: интересный способ поближе познакомиться с колибри Чудо-птички: интересный способ поближе познакомиться с колибри Впервые за 30 лет: в Англию прилетело рекордное количество песочников Впервые за 30 лет: в Англию прилетело рекордное количество песочников Фотограф-самоучка делает фото личинок морских существ Фотограф-самоучка делает фото личинок морских существ 25 невероятных портретов красавиц-птиц 25 невероятных портретов красавиц-птиц Удивительные виды голубей, о которых вы, возможно, даже не знали Удивительные виды голубей, о которых вы, возможно, даже не знали
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

309831



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 знаменитостей, которые ворвались в чужой кадр и сделали его незабываемым
3
30
20 знаменитостей, которые ворвались в чужой кадр и сделали его незабываемым
Американцы в панике скупают бензин
1
343
Американцы в панике скупают бензин
﻿
Российские вебкамщицы - об изнанке работы
Российские вебкамщицы - об изнанке работы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#картинки#факты#прикольные#дети#китай#оружие#сарказм#на различный вкус
#интересно#СССР#кино#сша#подборка#забавно#неожиданно#приколы#сатира#спорт
#Юмор#животные#люди#фотографии#Россия#еда#новости#ретро#смешные#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться