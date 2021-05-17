Сову видите? А она есть!

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Канадскому фотографу-любителю удалось заснять большую серую сову, идеально замаскировавшуюся на стволе дерева. Сможете ли вы увидеть ее на снимках?
45-летнему канадскому фотографу-любителю Джеймсу Батугасу улыбнулась удача: он сумел заснять с близкого расстояния и в великолепном ракурсе. большую серую сову. Помимо прочего, животное оказалось мастером маскировки.
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Джеймс Батугас занимается фотографией уже 11 лет. Однако лишь на последней серии снимков ему улыбнулась удача: его фотоснимки совы на дереве набрали в инстаграмме более 90 тысяч лайков.
Батугас заявил, что провел в дороге пять часов, чтобы добраться до места обитания птицы, которую хотел сфотографировать.
"Как фотограф я люблю показывать людям природу, - говорит Батугас. - Природа успокаивает, рядом с ней ты чувствуешь комфорт. Кроме того, мне интересно караулить разные виды сов, чтобы сфотографировать их".
"В тот день я собирался снимать большую серуюсову, - рассказывает фотограф. - Я приехал на лесную дорогу и начал внимательно осматривать ветки деревьев в поисках птицы. Вдруг я заметил едва уловимое шевеление и, приглядевшись, обнаружил сову на дереве. Если бы она не приоткрыла глаза, я бы ее так и не увидел. Так что мне просто повезло".
Большая серая сова живет в Северной Америке, Европе и Азии. Она известна искусным камуфляжем, который помогает ей выслеживать и ловить добычу, при этом оставаясь незамеченной.
Большая серая сова живет в Северной Америке, Европе и Азии. Она известна искусным камуфляжем, который помогает ей выслеживать и ловить добычу, при этом оставаясь незамеченной.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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