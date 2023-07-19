2023 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Июнь 2023 стал самым жарким месяцем в истории: в расчёт брали глобальную температуру, измерения тепла в Северной Атлантике и уровень льда в Антарктиде.

По всем параметрам июнь «был впереди планеты всей». По крайней мере, за всю историю наблюдений чего-то похожего ещё не было.