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2023 год может стать самым жарким в истории наблюдений

2023 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Автор:
19 июля 2023 18:24
Сообщество : Наука
Метки: Прогноз   жара   засуха   климатолог   метеоролог   погода   температура   
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То ли ещё будет - настоящее пекло обещают в 2025-м или 2026-м.

Июнь 2023 стал самым жарким месяцем в истории: в расчёт брали глобальную температуру, измерения тепла в Северной Атлантике и уровень льда в Антарктиде.

По всем параметрам июнь «был впереди планеты всей». По крайней мере, за всю историю наблюдений чего-то похожего ещё не было.

Учёные связывают это с океанским течением Эль-Ниньо и деятельностью человека. Якобы развитие тёплого течения приводит  к выделению большого количества тепла из океана в атмосферу. Попутно дохнет планктон, который привык размножаться в более прохладной воде, а следом - все те, кто им питается.

Традиционно упоминают и «антропогенный фактор» - по мнению учёных, во всём снова виноваты люди. Сильно размножились, понастроили всяких грязных фабрик и множество машин… И привели к большим проблемам с климатом и потеплению.

Хотя некоторые климатологи считают, что самая «жара» ещё впереди: в 2025-м или 2026-м году. Но это всё предварительные прогнозы: сегодня-завтра проснётся очередной вулкан, выбросит в атмосферу кучу пепла и ни о каком потеплении не будет и речи.

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Метки: Прогноз   жара   засуха   климатолог   метеоролог   погода   температура   
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3  комментария
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3k
Alex 18 минут назад
Поскорее бы в пиндосии вулкан взорвался.
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36k
russger 3 минуты назад
Грета опять за своё -_-
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13k
Djeff 10 минут назад
"некоторые климатологи"...
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August

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