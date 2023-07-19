2023 год может стать самым жарким в истории наблюдений

То ли ещё будет - настоящее пекло обещают в 2025-м или 2026-м.
Июнь 2023 стал самым жарким месяцем в истории: в расчёт брали глобальную температуру, измерения тепла в Северной Атлантике и уровень льда в Антарктиде.
По всем параметрам июнь «был впереди планеты всей». По крайней мере, за всю историю наблюдений чего-то похожего ещё не было.
Источник:
Учёные связывают это с океанским течением Эль-Ниньо и деятельностью человека. Якобы развитие тёплого течения приводит к выделению большого количества тепла из океана в атмосферу. Попутно дохнет планктон, который привык размножаться в более прохладной воде, а следом - все те, кто им питается.
Традиционно упоминают и «антропогенный фактор» - по мнению учёных, во всём снова виноваты люди. Сильно размножились, понастроили всяких грязных фабрик и множество машин… И привели к большим проблемам с климатом и потеплению.
Хотя некоторые климатологи считают, что самая «жара» ещё впереди: в 2025-м или 2026-м году. Но это всё предварительные прогнозы: сегодня-завтра проснётся очередной вулкан, выбросит в атмосферу кучу пепла и ни о каком потеплении не будет и речи.
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг