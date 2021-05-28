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Без кота и жизнь не та

Без кота и жизнь не та (26 фото)

Автор:
28 мая 2021 11:06
Метки: Животное   без кота и жизнь не та   хозяева   
802
26
Мы наивно думаем, что это мы хозяева наших питомцев. Как бы не так, мы существуем для того, чтобы прислуживать им. Они это точно знают и живут по этому закону, а мы, собственно, не очень и сопротивляемся.
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Метки: Животное   без кота и жизнь не та   хозяева   
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8k
Alexander 3 часа назад
Мой красавчик:
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83
Тварь 2 часа назад
Иди туда, на табуретку.
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5k
ваня панкин 3 часа назад
котовские всегда короли!!!

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411
liveevil 3 часа назад
Моя радость:

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