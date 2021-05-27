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Весёлые истории о нас

Весёлые истории о нас (39 фото)

Автор:
27 мая 2021 10:14
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Юмор   картинки   сатира   
3440
39
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Жизненные ситуации которые мы всегда пытаемся превратить в шутки и позитив в картинках и тезисах!

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Метки: Юмор   картинки   сатира   
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Лёха 4 часа назад
Комментарий к фото
Двойка за нерусский.
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