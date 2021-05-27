Весёлые истории о нас

Жизненные ситуации которые мы всегда пытаемся превратить в шутки и позитив в картинках и тезисах!
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))) только рыбаки поймут, а не рыбаки обхают...
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Источник:
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