В Ижевске вновь «оживили» советские настенные панно

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Дизайнер Андрей Першин опубликовал в 2020 году на своей страничке в Instagram видео с анимированными панно на зданиях Ижевска. Ролик привлек внимание многих пользователей сети и автор решил выпустить продолжение.
Пишет дизайнер Андрей Першин:
«Мое первое видео привлекло внимание многих людей к социалистическому наследию, сохранившемуся на стенах многих городов России и зарубежья. Я сделал продолжение, чтобы этот интерес не угасал».
Музыка: Gummy Boy - Don't Leave
Музыка: Gummy Boy - Don't Leave
Прошлый ролик автора, полюбившийся пользователям сети со всего мира
Музыка: Глиняный шейк - На сиреневой луне
Как дизайнер анимирует настенные панно на улицах Ижевска
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