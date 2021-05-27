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В Ижевске вновь «оживили» советские настенные панно

В Ижевске вновь «оживили» советские настенные панно (1 фото + 3 видео)

Автор:
27 мая 2021 08:31
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Андрей Першин   СССР   видео   дизайнер   ижевск   интересно   панно   удивительно   
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Дизайнер Андрей Першин опубликовал в 2020 году на своей страничке в Instagram видео с анимированными панно на зданиях Ижевска. Ролик привлек внимание многих пользователей сети и автор решил выпустить продолжение.

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Метки: Андрей Першин   СССР   видео   дизайнер   ижевск   интересно   панно   удивительно   
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5k
ваня панкин Час назад
круто, очень круто...
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22
Дядя Витя 46 минут назад
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