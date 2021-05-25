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Жизненные истории на позитиве

Жизненные истории на позитиве (37 фото)

Автор:
25 мая 2021 15:58
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Юмор   картинки   мемы   сатира   
1630
37
Разные ситуации в нашей повседневности, в картинках и тезисах.
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Метки: Юмор   картинки   мемы   сатира   
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6  комментариев
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9k
Nikita 2 часа назад
Не верю!

В Техасе батя просто-напросто ПРИСТРЕЛИЛ БЫ
, а не зубы выбивал...

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12k
Anthonyus Час назад
У меня на указательном пальце левой руки аж 4 шрама.И это только на указательном и только левой руки. Так то по молодости на заводе этих шрамов поставил на руки целую кучу.
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176
wr2x2 Час назад
+ за подборку, и тут под каждой фото можно такие комменты написать )))
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