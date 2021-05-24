36.

Сталлоне рассказывал, что для этого фильма он сбросил около 40 фунтов (около 18 кг), потому что считал, что военнопленный не должен выглядеть «как олимпийский тяжеловес». А после съемок он сказал, что играть в футбол труднее, чем боксировать в «Рокки».