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Подборка интересных исторических ретро фотографий
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9.
США, 18 мая 1980 года, 8:32:21 утра. Начало извержения вулкана Сент–Хеленс (вид с вулкана Маунт–Адамс)
11.
Погрузка торпеды на эскадренный броненосец «Слава». Санкт-Петербург. Российская империя. 1913 год.
13.
Дети интернированных японцев играют макетами своих бараков в центре перемещения «Tule Lake». США, штат Калифорния, 11 сентября 1942 года
19.
Американский изобретатель Джесси Уилфорд Рино испытывает раскладной спасательный плот. Нью-Йорк, 1931 год.
22.
Австралийский экологический активист и политик Ян Коэн держится за нос USS Oldendorf в Сиднейской гавани, 1986
28.
Ольга Орлова и Жанна Фриске во время концерта «Блестящих» в Московском Дворце Молодёжи, Москва, 18 мая 2000 г.
29.
Министр обороны Советского Союза Георгий Жуков верхом на слоне во время визита в Индию, 1957 год. Фото Василия Егорова.
33.
Ганс Баур, пилот Люфтганзы, позже ставший личным пилотом Адольфа Гитлера, а с 1945 по 1955 заключённым лагеря военнопленных № 388 в Сталиногорске. Фото сделано в Германии 31-е декабря 1927 г.
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Четвертая Международная автомобильная выставка. Автомобиль с пулеметом. Михайловский манеж. Санкт-Петербург. 1913 год.
36.
Сталлоне, Пеле и Майкл Кейн на съемках фильма «Победа», 1981 г.
Сталлоне рассказывал, что для этого фильма он сбросил около 40 фунтов (около 18 кг), потому что считал, что военнопленный не должен выглядеть «как олимпийский тяжеловес». А после съемок он сказал, что играть в футбол труднее, чем боксировать в «Рокки».
39.
Итальянский мальчик дарит букет цветов американскому солдату , чей танк остановился на въезде в Рим . Июнь , 1944 год
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