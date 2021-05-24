Как взрастить чудовище

Есть видео, но оно настолько мерзкое, что я не стала его приводить. Мерзко все, класс который довольно хихикают, что унижают учительницу, сама учительница, которая в бессилие ничего не может сделать, толстощекий довольный мерзавец, который матерится и угрожает и прекрасно знает, что ему ничего за это не будет.



Хочется спросить, когда наше государство очухается и начнет защищать учителей, более бесправной профессии сейчас не найти. Когда в школах перестанут культивировать, беспредел и беззакония. Какие монстры появятся на таком замесе.



За учительницу очень обидно, осознавая, что перед ней даже не будут извиняться, а еще и сделают виноватой.