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Как взрастить чудовище

Как взрастить чудовище (1 фото)

Автор:
24 мая 2021 05:56
Метки: скандалы   учитель   школа   
547
1
> Мать третьеклассника из школы №8 в Таганроге, который вышел к доске со словами «сейчас будем трахать училку», объяснила поведение ребенка.
> Женщина считает, что учительница сама виновата в произошедшем
> Она уверяет, что с ее сыном все в порядке, семья у них благополучная и школа никогда не жаловалась на сына.

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Метки: скандалы   учитель   школа   
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9  комментариев
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5k
Кирилл Час назад
Раньше за подобные выходки исключали из обычной школы и переводили в коррекционную.
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117
Иванов Петров Сидоров 16 минут назад
У них, видимо, в семье все так между собой разговаривают. Уже привычка и отучиться трудно.
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3k
Алексей (Виталич) 38 минут назад
Я учился с 1980-90 год.....у нас был учитель труда Александр Васильевич Бочкарев,царствие небесное большому человеку,так вот....у него указка была примерно как стандартная штакетина......как оттянет по спине...охоту безобразничать отшибало напрочь.....и никто не жаловался родителям,потому что еще и дома добавят....ох и любили мы его...фильмы крутил нам во время уроков,да и руки золотые были!!! К слову,он еще и наших \родителей учил......
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2k
Serg 48 минут назад
После произошедшего скандала, директор школы Булычева Инна Юрьевна сообщила в мессенджере родителям, что мальчик по заявлению мамы отстранен от занятий, будет проведена служебная проверка. Вопросом занялись Отдел опеки и попечительства и полиция. При этом она попросила не распространять больше видео и пообещала, что всё будет хорошо и она встретится с родителями для разъяснения ситуации.
Ссылка youtu.be
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426
Константин ****** 53 минуты назад
Давно пора ввести практику для всех неадекватных учеников - отстранение от очных занятий. Опыт уделенного образования уже есть, достаточно поставить в каждый класс по камере с микрофоном, и пусть митрофанушки учатся из дома.
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3k
rutt Час назад
Когда этот утырок сдаст маманьку в дом престарелых(в лучшем случае) или выселит в развалюху вот тогда тётя и поймёт, что она за *уйню вырастила и какая она сама *уйня.
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Константин ****** rutt 55 минут назад
Ничего не поймет. Скажет, что школа виновата, или плохая компания.
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545
Питер Крузо Час назад
Школе то пофиг, закончит это ее и свалит, а яжематери до конца своих дней жить с тем, что сама взрастила. И поделом.
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