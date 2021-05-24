Как взрастить чудовище

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> Мать третьеклассника из школы №8 в Таганроге, который вышел к доске со словами «сейчас будем трахать училку», объяснила поведение ребенка.
> Женщина считает, что учительница сама виновата в произошедшем
> Она уверяет, что с ее сыном все в порядке, семья у них благополучная и школа никогда не жаловалась на сына.
> Женщина считает, что учительница сама виновата в произошедшем
> Она уверяет, что с ее сыном все в порядке, семья у них благополучная и школа никогда не жаловалась на сына.
Есть видео, но оно настолько мерзкое, что я не стала его приводить. Мерзко все, класс который довольно хихикают, что унижают учительницу, сама учительница, которая в бессилие ничего не может сделать, толстощекий довольный мерзавец, который матерится и угрожает и прекрасно знает, что ему ничего за это не будет.
Хочется спросить, когда наше государство очухается и начнет защищать учителей, более бесправной профессии сейчас не найти. Когда в школах перестанут культивировать, беспредел и беззакония. Какие монстры появятся на таком замесе.
За учительницу очень обидно, осознавая, что перед ней даже не будут извиняться, а еще и сделают виноватой.
Хочется спросить, когда наше государство очухается и начнет защищать учителей, более бесправной профессии сейчас не найти. Когда в школах перестанут культивировать, беспредел и беззакония. Какие монстры появятся на таком замесе.
За учительницу очень обидно, осознавая, что перед ней даже не будут извиняться, а еще и сделают виноватой.
Авторский пост
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