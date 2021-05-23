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Ретро фотографии

Ретро фотографии (30 фото)

Автор:
23 мая 2021 23:04
Метки: история   ретро   фото   
355
30
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого нашей страны.
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Метки: история   ретро   фото   
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23k
Павел Плеханов 2 часа назад
Только вот пустые полки и туалетная бумага через плечо, это 90-е, а не 80-е.
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12k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"Игра в футбол возле Красной площади"
=================
Не совсем "возле".
Судя по ракурсу (Блаженный на фоне ГУМа) и виднеющимся справа "быков" моста - это Софийская набережная у Большого москворецкого моста.
Т.е. фото с другого берега Москвы-реки.
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