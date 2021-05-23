Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого нашей страны.
3.
Объединённая команда на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Альбервиле, 1992 год
4.
Никита Хрущев размахивает топором лесоруба. Франция, 1960 год
5.
Геймерское детство, средина 90-х
6.
Ричард Никсон в Московском метро, июнь 1959 года
7.
Фестиваль "Монстры рока", Москва, 1991 год
8.
Многоразовый орбитальный корабль-ракетоплан «Буран» на сверхтяжёлом ракетоносителе «Энергия». СССР, ноябрь 1988 года
9.
Русановский канал, Киев, начало 80-х
10.
Милиционеры грузят нетрезвого гражданина в автомобиль спецмедслужбы для доставки в вытрезвитель, СССР, 1970-е
11.
Наводнение в Самаре, 1927 год
12.
Магазин обуви, 1980–е года, СССР
13.
Товарный дефицит. СССР, 1980-е
14.
Автомобиль БелАЗ грузоподъёмностью 180 тонн, 1987 год
15.
Маша Распутина, Москва, 1990–е
16.
Отдыхающие на пляже Таджикского моря. СССР, 1975
17.
Игра в футбол возле Красной площади. Москва, 1958 год
18.
Белка и Стрелка после возвращения из космоса, 20 августа 1960 года, СССР
19.
На съёмках “Пираты ХХ века”, 1979
22.
Пицунда, Абхазия, Грузия, СССР, 1960-е
23.
Сотрудница АвтоВАЗа, 1981 год
24.
Советские девушки на пляже. Культурно отдыхают с вермутом. СССР, 1970-е
25.
Среди берёзок средней полосы. Обложка журнала «Огонёк», №31 июль 1955 г.
26.
Поцелуй пары на праздновании 50-летия победы в ВОВ, 9 мая 1995 г
27.
Тихий час в яслях. СССР, 1960-е.
28.
Обед в детском саду на берегу моря. Севастополь. 1944 год
30.
Детский сад на прогулке
Авторский пост
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Не совсем "возле".
Судя по ракурсу (Блаженный на фоне ГУМа) и виднеющимся справа "быков" моста - это Софийская набережная у Большого москворецкого моста.
Т.е. фото с другого берега Москвы-реки.