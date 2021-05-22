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«Артек» – планета детей

«Артек» – планета детей (35 фото)

Автор:
22 мая 2021 21:15
Метки: СССР   артек   дети   интересно   история   фотографии   
339
35
Визитная карточка советской пионерии, лагерь с мировым именем, «королевство без короля и без подданных» с мечтой о своем космодроме, разрушенный землетрясением 1927 года, построенный заново и ставший частью жизни более полутора миллионов детей...
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Метки: СССР   артек   дети   интересно   история   фотографии   
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16  комментариев
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182
Елена Букреева 5 часов назад
Я в детстве мечтала туда попасть, но не срослось.
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601
Рафаэль 2 часа назад
Восхитительный лагерь!!! 1993 г. Лагерь Лесной, 3 отряд!!!
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1k
Pioner76 3 часа назад
Где то в 1987 году школа получла путевку в Артек. Должна была ехать победительница олимпиад. Но... Поехал сын директора. Все узнали об етом только тогда, когда полудурок начал хвастатся где был... Соседка работала учительницей в нашей школе и подтвердила, что так все и было. Вот так вот.
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68
Murrkin Pioner76 3 часа назад
Аналогично, только в 1991-м. Занял 1-е место на районной олимпиаде по математике, выделили путёвку в Артек на школу, поехала любимица директора, занявшая 3-е место по русскому языку. Правда вскрылась через несколько лет.
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530k
NAZARETH 4 часа назад
Я как сейчас помню , 1978 г. в школу пришла путевка в артек . Кто поедет ?Ну понятно кто...может вы не так подумали , поехал сын нашей технички Серега. Он выигрывал олимпиады по математике , физике, был ну просто умным парнем. А кто бы поехал сейчас ?
===Для других объясняю - техничка , это кто пол моет в коридоре. В классах мы мыли сами...
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3k
aleksander 5 часов назад
Это что?
Уже почти половозрелых мальчиков и девочек положили рядом?
Походу мы мало знаем про СССР
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