«Артек» – планета детей

20.

Источники:

МАММ / МДФ

В 2000 году в лагере была вскрыта капсула с посланием пионеров 1960 годов, в котором они предполагали, что в 2000 году все народы Земли живут в мире, люди летают на Луну, а в «Артеке» уже есть свой космодром.