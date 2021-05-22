«Артек» – планета детей

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Визитная карточка советской пионерии, лагерь с мировым именем, «королевство без короля и без подданных» с мечтой о своем космодроме, разрушенный землетрясением 1927 года, построенный заново и ставший частью жизни более полутора миллионов детей...
1.
Источники:
МАММ / МДФ
Впервые о создании оздоровительного детского лагеря в крымском урочище Артек было объявлено 5 ноября 1924 года — на празднике пионеров Московской губернии.
МАММ / МДФ
Впервые о создании оздоровительного детского лагеря в крымском урочище Артек было объявлено 5 ноября 1924 года — на празднике пионеров Московской губернии.
2.
Источники:
Из архива Leonoro Karel
16 июня 1925 года в Крыму у подножия горы Аю-Даг лагерь, состоявший из четырех брезентовых палаток, принял первую смену – 80 пионеров из Москвы, Московской губернии, Тулы, Твери и Крыма. Территория освещалась керосиновыми лампами и корабельными фонарями, а воду накачивали вручную из двух колодцев.
Из архива Leonoro Karel
16 июня 1925 года в Крыму у подножия горы Аю-Даг лагерь, состоявший из четырех брезентовых палаток, принял первую смену – 80 пионеров из Москвы, Московской губернии, Тулы, Твери и Крыма. Территория освещалась керосиновыми лампами и корабельными фонарями, а воду накачивали вручную из двух колодцев.
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3.
Источники:
МАММ / МДФ ТАСС
Первоначально «Артек» был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом. Всего за лето 1925 года в «Артеке» отдохнули 300 пионеров. А уже в следующем году лагерь стал интернациональным, в нем побывала первая зарубежная делегация – пионеры из Германии.
МАММ / МДФ ТАСС
Первоначально «Артек» был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом. Всего за лето 1925 года в «Артеке» отдохнули 300 пионеров. А уже в следующем году лагерь стал интернациональным, в нем побывала первая зарубежная делегация – пионеры из Германии.
4.
Источники:
МАММ / МДФ
Из письма одного из артековцев домой: «Приехали в Нижний Новгород, купили хлеба и колбасы. Приехали в Москву. Обедали: щи с мясом и кашу. В Курске пили чай с сахаром. Приехали в Симферополь. Купили колбасы и хлеба. Потом поехали в Артек. В море воды много. В Артеке жили месяц. Кормили хорошо».
МАММ / МДФ
Из письма одного из артековцев домой: «Приехали в Нижний Новгород, купили хлеба и колбасы. Приехали в Москву. Обедали: щи с мясом и кашу. В Курске пили чай с сахаром. Приехали в Симферополь. Купили колбасы и хлеба. Потом поехали в Артек. В море воды много. В Артеке жили месяц. Кормили хорошо».
5.
Источники:
МАММ / МДФ
Первая песня лагеря, написанная Зиновием Соловьевым – инициатором открытия «Артека», врачом и заместителем Наркома здравоохранения СССР, начиналась словами: «Лагерь наш построил РОКК, / Комсомол ему помог».
МАММ / МДФ
Первая песня лагеря, написанная Зиновием Соловьевым – инициатором открытия «Артека», врачом и заместителем Наркома здравоохранения СССР, начиналась словами: «Лагерь наш построил РОКК, / Комсомол ему помог».
6.
Источники:
МАММ / МДФ
Уже в 1928 году появились первые капитальные строения, а в 1930, в связи с нарастающим потоком детей со всего СССР, по соседству был организован еще один лагерь, и «Артек» постепенно перешел на круглогодичную работу.
МАММ / МДФ
Уже в 1928 году появились первые капитальные строения, а в 1930, в связи с нарастающим потоком детей со всего СССР, по соседству был организован еще один лагерь, и «Артек» постепенно перешел на круглогодичную работу.
7.
Источники:
МАММ / МДФ
Во время Великой Отечественной войны лагерь был эвакуирован в Сталинград, а затем в алтайский поселок Белокуриху, где артековцы жили до освобождения Крыма.
МАММ / МДФ
Во время Великой Отечественной войны лагерь был эвакуирован в Сталинград, а затем в алтайский поселок Белокуриху, где артековцы жили до освобождения Крыма.
8.
Источники:
Из архива Leonoro Karel
После войны территория лагеря была увеличена. 9 февраля 1945 года артековцы приветствовали участников Ялтинской конференции.
Из архива Leonoro Karel
После войны территория лагеря была увеличена. 9 февраля 1945 года артековцы приветствовали участников Ялтинской конференции.
9.
Известно, что Никита Хрущев недолюбливал «Артек», считая его буржуазным курортом с сомнительной целесообразностью подобной формы детского отдыха. На одном из приемов секретарей он заявил: «Я против всяких Артеков».
10.
Источники:
МАММ / МДФ
В 1960-е в «Артеке» была произведена реконструкция, и к 1969 году в нем насчитывалось 150 зданий, три медицинских центра, школа, киностудия «АртекФильм», три плавательных бассейна, стадион на 7 тысяч мест.
МАММ / МДФ
В 1960-е в «Артеке» была произведена реконструкция, и к 1969 году в нем насчитывалось 150 зданий, три медицинских центра, школа, киностудия «АртекФильм», три плавательных бассейна, стадион на 7 тысяч мест.
11.
Источники:
Из архива Виктории Гуриной
В период между 1925–1969 годами «Артек» принял 300 тысяч детей, включая более 13 тысяч детей из 17 зарубежных стран.
Из архива Виктории Гуриной
В период между 1925–1969 годами «Артек» принял 300 тысяч детей, включая более 13 тысяч детей из 17 зарубежных стран.
12.
Источники:
МАММ / МДФ
Путевка в «Артек» считалась престижной наградой как для советских, так и для иностранных детей. Артековский значок был равноценен медали.
МАММ / МДФ
Путевка в «Артек» считалась престижной наградой как для советских, так и для иностранных детей. Артековский значок был равноценен медали.
13.
Источники:
МАММ / МДФ
Каждый приезжающий в «Артек» давал клятву, которая звучала так: «Артековец сегодня – артековец всегда».
МАММ / МДФ
Каждый приезжающий в «Артек» давал клятву, которая звучала так: «Артековец сегодня – артековец всегда».
14.
Источники:
МАММ / МДФ
«Почетными артековцами» стали многие знаменитые люди: Клара Цеткин, Анри Барбюс, Назым Хикмет, Юрий Гагарин, Индира Ганди, Джавахарлал Неру, Леонид Брежнев, Лев Яшин, Саманта Смит и многие другие.
На фото Назым Хикмет Турецкий поэт.
МАММ / МДФ
«Почетными артековцами» стали многие знаменитые люди: Клара Цеткин, Анри Барбюс, Назым Хикмет, Юрий Гагарин, Индира Ганди, Джавахарлал Неру, Леонид Брежнев, Лев Яшин, Саманта Смит и многие другие.
На фото Назым Хикмет Турецкий поэт.
15.
Источники:
МАММ / МДФ
В 1967 году в «Артеке» состоялась первая в стране космическая выставка, открытая Юрием Гагариным, с которой берет свое начало знаменитый артековский музей «Космос». В книге отзывов музея свои автографы оставили более 70 космонавтов.
МАММ / МДФ
В 1967 году в «Артеке» состоялась первая в стране космическая выставка, открытая Юрием Гагариным, с которой берет свое начало знаменитый артековский музей «Космос». В книге отзывов музея свои автографы оставили более 70 космонавтов.
16.
Уже в 1920-х годах в лагере начали снимать художественные и документальные фильмы, среди которых такие известные картины как «В поисках капитана Гранта», «Одиссея капитана Блада», «Сердца трех», «Десять негритят» и множество других.
17.
Источники:
МАММ / МДФ
Многие известные артисты, ученые, политики первые шаги к вершинам карьеры сделали именно в «Артеке».
МАММ / МДФ
Многие известные артисты, ученые, политики первые шаги к вершинам карьеры сделали именно в «Артеке».
19.
Источники:
МАММ / МДФ ТАСС
В честь «Артека» в разное время были названы: астероид № 1956, вафли с шоколадной начинкой, пшеничная крупа, кинотеатр в Рыбинске, армейская мобильная радиостанция Р-166 на шасси «КамАЗ», детская мебель, общество русскоговорящей молодежи Чешской республики и многое другое.
МАММ / МДФ ТАСС
В честь «Артека» в разное время были названы: астероид № 1956, вафли с шоколадной начинкой, пшеничная крупа, кинотеатр в Рыбинске, армейская мобильная радиостанция Р-166 на шасси «КамАЗ», детская мебель, общество русскоговорящей молодежи Чешской республики и многое другое.
20.
Источники:
МАММ / МДФ
В 2000 году в лагере была вскрыта капсула с посланием пионеров 1960 годов, в котором они предполагали, что в 2000 году все народы Земли живут в мире, люди летают на Луну, а в «Артеке» уже есть свой космодром.
МАММ / МДФ
В 2000 году в лагере была вскрыта капсула с посланием пионеров 1960 годов, в котором они предполагали, что в 2000 году все народы Земли живут в мире, люди летают на Луну, а в «Артеке» уже есть свой космодром.
Источник:
Еще крутые истории!
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===Для других объясняю - техничка , это кто пол моет в коридоре. В классах мы мыли сами...
Уже почти половозрелых мальчиков и девочек положили рядом?
Походу мы мало знаем про СССР
Я вижу фото голых детей, выложенных в ряды. И мне не очень понятно что это.
А набор твоих слов - он о чем?
Ничего особенного там нет, по сегодняшним временам общеизвестные вещи.
Что людям, живущим в северных широтах, полезно принять немного ультрафиолета на южных курортах.
Учитывая купальники моды 30-х прошлого века, рекомендовали загорать голышом. Современные купальники можно не снимать.