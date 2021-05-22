Предполагалось, что британские ополченцы будут воевать с танками примерно так.



Согласно инструкции, команда должна была состоять из четырех человек, вооруженных рельсом (где его взять, брошюра не объясняла), одеялом, ведром бензина и коробкой спичек. Команде предстояло устроить засаду на проезжей улице, где предполагалось прохождение танков. Когда вражеские машины появятся, двое бойцов противотанковой команды должны были взять рельс с одним концом, обернутым в одеяло, и с ходу вогнать его в ходовую танка так, чтобы заклинить ведущее колесо и гусеницу. Третий номер команды поливал одеяло бензином, а четвертому оставалось только бросить на него горящую спичку.



На случай, если рельс добыть не удалось, тоже существовала методика. «Боец занимает позицию на втором этаже дома с молотком в одной и гранатой в другой руке. Когда внизу покажется вражеский танк, боец спрыгнет на него сверху и начнет колотить молотком в люк башни. Когда же командир танка высунется из башни, чтобы посмотреть, кто это может стучать, боец даст ему по голове молотком, бросит в открытый люк гранату и захлопнет его».



Можно только порадоваться за джентльменов из британской «домашней гвардии», которым не пришлось применять на практике ни эту, ни другие подобные инструкции. Самым надежным противотанковым средством для Англии 1940 года оказался героизм ее летчиков и моряков