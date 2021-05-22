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Успех танков во время их появления закономерно пробудил повышенный интерес к противотанковым средствам — пушкам, ружьям, гранатам, а также намного более экзотическим приспособлениям.
Во время Первой мировой войны ни одной из стран-участниц не хватило времени толком разобраться, что такое танки и с чем их едят. За два межвоенных десятилетия военные теоретики разработали множество теорий и тактик, но сомнения относительно роли танка на поле боя оставались. Точки над «i» расставила Германия, показавшая в 1939 году в Польше и в 1940‑м во Франции, как работает бронетанковый таран блицкрига.
Капкан на гусеничного зверя.
Советский военный изобретатель Богданенко предложил «ловить» танки капканами, очень похожими на обычные охотничьи. По замыслу автора, устройства нужно было в шахматном порядке расставлять в местах предполагаемого появления вражеских танков. При наезде гусеницей капкан должен был захлопнуться. Дальнейшее движение танка, как полагал Богданенко, должно было повлечь разрыв, заклинивание или сбрасывание гусеницы.
Военные сочли, что идея заслуживает внимания. В первой половине 1941 года на научно-испытательном полигоне Главного автобронетанкового управления Красной армии (ГАБТУ КА) по авторским чертежам изготовили два противотанковых капкана — с одним и двумя шарнирами. Похоже, что уже сам вид готового изделия вызвал у испытателей сомнения, потому что опробовать его они решили сначала на легких танках: Т‑40, Т‑26 и БТ‑7.
Военные сочли, что идея заслуживает внимания. В первой половине 1941 года на научно-испытательном полигоне Главного автобронетанкового управления Красной армии (ГАБТУ КА) по авторским чертежам изготовили два противотанковых капкана — с одним и двумя шарнирами. Похоже, что уже сам вид готового изделия вызвал у испытателей сомнения, потому что опробовать его они решили сначала на легких танках: Т‑40, Т‑26 и БТ‑7.
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Американский танк на испытании ежа, 1940 год.
Капкан с одним шарниром получился настолько мал, что для проверки действия его пришлось поставить точно перед гусеницей. Первым «попался» самый легкий из троицы — 5,5‑тонный Т‑40. Ловушка защелкнулась на гусенице и проехала до первого катка, который просто разогнул капкану концы. Затем по нему без видимых проблем проехали остальные катки. Точку поставил кормовой бронелист: капкан, все еще цеплявшийся за гусеницу, задел его одним концом и развалился.
Двухшарнирный собрат пострадавшего устройства тоже никакого урона ходовой части танка не нанес.
Капкан с одним шарниром получился настолько мал, что для проверки действия его пришлось поставить точно перед гусеницей. Первым «попался» самый легкий из троицы — 5,5‑тонный Т‑40. Ловушка защелкнулась на гусенице и проехала до первого катка, который просто разогнул капкану концы. Затем по нему без видимых проблем проехали остальные катки. Точку поставил кормовой бронелист: капкан, все еще цеплявшийся за гусеницу, задел его одним концом и развалился.
Двухшарнирный собрат пострадавшего устройства тоже никакого урона ходовой части танка не нанес.
Танк БТ‑7 подъезжает к двухшарнирному противотанковому капкану.
Следующим на булыжное шоссе, где проводились испытания, выехал восьмитонный Т‑26. Первый капкан он просто-напросто повалил, не дав ему закрыться. По итогам проезда испытатели уже привычно записали в отчет: «Никаких повреждений ходовой части танка не нанес». То же самое произошло и при наезде на капкан танком БТ‑7 (13 тонн).
Более широкий двухшарнирный капкан нарочно установили так, чтобы его было труднее повалить. И тем не менее нижний лобовой бронелист все равно заставил капкан накрениться раньше захлопывания. Получив еще два «пустых» результата, испытатели вручную замкнули капкан на нижней части гусеницы. Но и эта попытка дала прежний результат: танковые катки при наезде повалили капкан и разогнули захлопнувшиеся концы. И никаких повреждений.
Учитывая, что на каждый капкан было израсходовано по 15–16 килограммов хорошей стали, а замаскировать здоровую железяку было куда труднее обычной плоской мины, судьба изобретения столь сомнительной полезности была незавидной.
Следующим на булыжное шоссе, где проводились испытания, выехал восьмитонный Т‑26. Первый капкан он просто-напросто повалил, не дав ему закрыться. По итогам проезда испытатели уже привычно записали в отчет: «Никаких повреждений ходовой части танка не нанес». То же самое произошло и при наезде на капкан танком БТ‑7 (13 тонн).
Более широкий двухшарнирный капкан нарочно установили так, чтобы его было труднее повалить. И тем не менее нижний лобовой бронелист все равно заставил капкан накрениться раньше захлопывания. Получив еще два «пустых» результата, испытатели вручную замкнули капкан на нижней части гусеницы. Но и эта попытка дала прежний результат: танковые катки при наезде повалили капкан и разогнули захлопнувшиеся концы. И никаких повреждений.
Учитывая, что на каждый капкан было израсходовано по 15–16 килограммов хорошей стали, а замаскировать здоровую железяку было куда труднее обычной плоской мины, судьба изобретения столь сомнительной полезности была незавидной.
Бревна, рельсы и одеяла.
Подручные средства против танков: итальянский вариант.
В СССР процесс заклинивания гусениц хотя бы попытались механизировать. В других странах роль капканов должны были играть солдаты с «противотанковыми ломами». К примеру, финский солдат Тойво Ахтимо, воевавший в Зимней войне, вспоминал: «Приемы противотанковой обороны, которым нас обучали в мирное время, оказались не очень полезными. В наставлениях считалось, что можно остановить танк, засунув лом или бревно в ходовую часть!».
Ахтимо рассказывал, что был свидетелем попыток воплотить теоретические выкладки в реальность. Солдат по имени Лойму попробовал остановить советский танк ломом. Тот со страшным скрежетом провернулся вокруг гусеницы и выпал из ходовой части, не причинив вреда. Тогда Лойму схватил толстое бревно и сунул в гусеницу его. В результате «бревно превратилось в охапку зубочисток, которой хватило бы на роту, а танк поехал дальше, пока его не подорвали связкой гранат».
Кроме финнов аналогичную методику предлагали итальянские боевые инструкции. А наиболее подробно и вдумчиво к вопросу подошли те, кто когда-то танки изобрел, — англичане.
В СССР процесс заклинивания гусениц хотя бы попытались механизировать. В других странах роль капканов должны были играть солдаты с «противотанковыми ломами». К примеру, финский солдат Тойво Ахтимо, воевавший в Зимней войне, вспоминал: «Приемы противотанковой обороны, которым нас обучали в мирное время, оказались не очень полезными. В наставлениях считалось, что можно остановить танк, засунув лом или бревно в ходовую часть!».
Ахтимо рассказывал, что был свидетелем попыток воплотить теоретические выкладки в реальность. Солдат по имени Лойму попробовал остановить советский танк ломом. Тот со страшным скрежетом провернулся вокруг гусеницы и выпал из ходовой части, не причинив вреда. Тогда Лойму схватил толстое бревно и сунул в гусеницу его. В результате «бревно превратилось в охапку зубочисток, которой хватило бы на роту, а танк поехал дальше, пока его не подорвали связкой гранат».
Кроме финнов аналогичную методику предлагали итальянские боевые инструкции. А наиболее подробно и вдумчиво к вопросу подошли те, кто когда-то танки изобрел, — англичане.
Брошенная союзниками автомобильная техника на пляже у Дюнкерка.
В 1940 году британской армии пришлось спешно эвакуироваться из Дюнкерка, бросая технику. На французских полях и в прибрежных дюнах англичане безвозвратно потеряли 840 противотанковых орудий. На Британских островах находилось всего 147 штук, причем снарядов к ним оказалось так мало, что их запретили использовать даже для учебных стрельб. Между тем в небе шла Битва за Британию, а на земле со дня на день ожидалась высадка немецкого десанта с теми же самыми танками, которые только что разгромили лучшие англо-французские дивизии. И если вооружение для британской армии кое-как наскребли, то оснащать ополчение оказалось практически нечем.
Именно в этот период, в августе 1940 года, в Англии появилось Военное руководство №42, называвшееся «Танк — найти и уничтожить». В нем, помимо всего прочего, давались рекомендации, как правильно организовать команды охотников на танки.
В 1940 году британской армии пришлось спешно эвакуироваться из Дюнкерка, бросая технику. На французских полях и в прибрежных дюнах англичане безвозвратно потеряли 840 противотанковых орудий. На Британских островах находилось всего 147 штук, причем снарядов к ним оказалось так мало, что их запретили использовать даже для учебных стрельб. Между тем в небе шла Битва за Британию, а на земле со дня на день ожидалась высадка немецкого десанта с теми же самыми танками, которые только что разгромили лучшие англо-французские дивизии. И если вооружение для британской армии кое-как наскребли, то оснащать ополчение оказалось практически нечем.
Именно в этот период, в августе 1940 года, в Англии появилось Военное руководство №42, называвшееся «Танк — найти и уничтожить». В нем, помимо всего прочего, давались рекомендации, как правильно организовать команды охотников на танки.
Предполагалось, что британские ополченцы будут воевать с танками примерно так.
Согласно инструкции, команда должна была состоять из четырех человек, вооруженных рельсом (где его взять, брошюра не объясняла), одеялом, ведром бензина и коробкой спичек. Команде предстояло устроить засаду на проезжей улице, где предполагалось прохождение танков. Когда вражеские машины появятся, двое бойцов противотанковой команды должны были взять рельс с одним концом, обернутым в одеяло, и с ходу вогнать его в ходовую танка так, чтобы заклинить ведущее колесо и гусеницу. Третий номер команды поливал одеяло бензином, а четвертому оставалось только бросить на него горящую спичку.
На случай, если рельс добыть не удалось, тоже существовала методика. «Боец занимает позицию на втором этаже дома с молотком в одной и гранатой в другой руке. Когда внизу покажется вражеский танк, боец спрыгнет на него сверху и начнет колотить молотком в люк башни. Когда же командир танка высунется из башни, чтобы посмотреть, кто это может стучать, боец даст ему по голове молотком, бросит в открытый люк гранату и захлопнет его».
Можно только порадоваться за джентльменов из британской «домашней гвардии», которым не пришлось применять на практике ни эту, ни другие подобные инструкции. Самым надежным противотанковым средством для Англии 1940 года оказался героизм ее летчиков и моряков
Согласно инструкции, команда должна была состоять из четырех человек, вооруженных рельсом (где его взять, брошюра не объясняла), одеялом, ведром бензина и коробкой спичек. Команде предстояло устроить засаду на проезжей улице, где предполагалось прохождение танков. Когда вражеские машины появятся, двое бойцов противотанковой команды должны были взять рельс с одним концом, обернутым в одеяло, и с ходу вогнать его в ходовую танка так, чтобы заклинить ведущее колесо и гусеницу. Третий номер команды поливал одеяло бензином, а четвертому оставалось только бросить на него горящую спичку.
На случай, если рельс добыть не удалось, тоже существовала методика. «Боец занимает позицию на втором этаже дома с молотком в одной и гранатой в другой руке. Когда внизу покажется вражеский танк, боец спрыгнет на него сверху и начнет колотить молотком в люк башни. Когда же командир танка высунется из башни, чтобы посмотреть, кто это может стучать, боец даст ему по голове молотком, бросит в открытый люк гранату и захлопнет его».
Можно только порадоваться за джентльменов из британской «домашней гвардии», которым не пришлось применять на практике ни эту, ни другие подобные инструкции. Самым надежным противотанковым средством для Англии 1940 года оказался героизм ее летчиков и моряков
С топором против танка.
30 июня 1941 года ефрейтор Иван Павлович Середа, вооруженный одним топором, победил немецкий танк и принудил к сдаче его экипаж.
«Советский солдат вышел с топором против немецкого танка и победил». У большинства подобное заявление вызовет недоверчивую улыбку, а некоторые и вовсе обвинят автора в том, что он пытается скормить развесистую клюкву. Однако это подлинный случай, и он имеет документальное подтверждение.
Иван был поваром 91-го танкового полка Красной армии. Однажды в августе 1941 года Иван готовил обычный полевой обед. Но вдруг он заметил немецкий танк, который остановился недалеко от полевой кухни.
Взяв винтовку и топор, Иван ждал, пока солдаты начнут выходить из танка, чтобы дозаправить его. Команда, увидев движущегося к ним советского солдата с топором, быстро вернулась в танк. Когда танк начал заряжать пулемет, Павлович смело забрался на танк и, не особо напрягаясь, согнул втулку пулемета своим топором. Он закрыл частью брезента отверстие наблюдения и громко приказал, чтобы его воображаемые товарищи кинули ему воображаемую гранату, барабаня по кузову танка, пока четыре немца не сдались, подумав, что рядом уже вся Красная армия…
История быстро стала известной высшему командованию, о ней писали в армейских газетах, и ее так часто стали использовать в различных пропагандистских материалах, что «повар Середа» стал восприниматься как фольклорный персонаж, вроде того самого удальца, который кашу из топора варил.
«Советский солдат вышел с топором против немецкого танка и победил». У большинства подобное заявление вызовет недоверчивую улыбку, а некоторые и вовсе обвинят автора в том, что он пытается скормить развесистую клюкву. Однако это подлинный случай, и он имеет документальное подтверждение.
Иван был поваром 91-го танкового полка Красной армии. Однажды в августе 1941 года Иван готовил обычный полевой обед. Но вдруг он заметил немецкий танк, который остановился недалеко от полевой кухни.
Взяв винтовку и топор, Иван ждал, пока солдаты начнут выходить из танка, чтобы дозаправить его. Команда, увидев движущегося к ним советского солдата с топором, быстро вернулась в танк. Когда танк начал заряжать пулемет, Павлович смело забрался на танк и, не особо напрягаясь, согнул втулку пулемета своим топором. Он закрыл частью брезента отверстие наблюдения и громко приказал, чтобы его воображаемые товарищи кинули ему воображаемую гранату, барабаня по кузову танка, пока четыре немца не сдались, подумав, что рядом уже вся Красная армия…
История быстро стала известной высшему командованию, о ней писали в армейских газетах, и ее так часто стали использовать в различных пропагандистских материалах, что «повар Середа» стал восприниматься как фольклорный персонаж, вроде того самого удальца, который кашу из топора варил.
Иван Середа сражался до конца войны, совершил еще немало подвигов. Например, во время одной из боевых операций он уничтожил связкой гранат немецкий танк, а когда убили пулеметчика, Иван заменил его и уничтожил десять гитлеровцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 августа 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Середе Ивану Павловичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 августа 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Середе Ивану Павловичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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Командир осмотрел местность и приказал: «Стыдно, люди к нам в гости из Германии едут, а у нас дорога такая разбитая». «Свихнулся, наверно, от страха», – подумали бойцы. Командир продолжил: «Всем вытряхнуть все из вещмешков и за мной». Рота пошла к ближайшему от дороги холму шлака, вывезенного с расположенного неподалёку криворожского металлургического комбината, оборудование которого уже было эвакуировано в Нижний Тагил. Командир заставил набирать в мешки шлак и нести к дороге.
На саму дорогу шлак сыпался неравномерно, побольше там, где дорога в горочку идет. «Чтоб им не скользко было», – приговаривал командир. Таскали шлак очень долго, все мешки были изорваны в лохмотья, но покрыть шлаком удалось почти два километра дороги. Народ злой и усталый, теперь ведь еще и окапываться полночи. Утром со шлакогор наблюдатели подали сигнал: «Вижу танки».
Сжимая свои почти бесполезные гранаты, солдаты знали, что жизнь закончилась. Наконец танки начали заходить на «благоустроенную» дорогу. Третий танк колонны потерял гусеницу первым, а через минуту эта эпидемия охватила остальные машины, числом восемь. Стоячий танк, если его не злить, штука безопасная. Не сразу поняв, в чём состоит вас ист дас, немцы угробили и танк-эвакуатор. Пехота у немцев не дурная, вперед без танков не пойдет – затор. Нашим на них нарываться тоже нет резона.
Командир, формально выполнивший боевое задание остановить танки, посылает гонца найти хоть какое начальство и передать: «Задача выполнена. Потерь нет». Гонец принес хорошую новость: «Ночью можете уходить, сзади есть оборона. Будет возможность, накроем потом артиллерией»…
Секрет командира заключался в его образовании. На гражданке он был техником по холодной обработке металлов. Никельшлаки же – отходы производства высоколегированной стали – страшный абразив, лишь немного уступающий корунду и оксиду алюминия. Никакие пальцы гусениц не выдержат издевательства такой дрянью, и гусеница приходит в негодность целиком, забирая с собой большую часть всего привода.
Фар Край 3 Герк - а у русских были собаки на ВМВ которых натаскивали залезать под танки ...чушь пендостанская. еще про "боевых дельфинов" и "черепах бумеранги" вспомнить остается