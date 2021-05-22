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Экзотические способы противотанковой защиты: капкан, топор, лом, одеяло

Экзотические способы противотанковой защиты: капкан, топор, лом, одеяло (10 фото)

Автор:
22 мая 2021 18:27
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: войны   танки   техника   
939
10
Успех танков во время их появления закономерно пробудил повышенный интерес к противотанковым средствам — пушкам, ружьям, гранатам, а также намного более экзотическим приспособлениям.
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Метки: войны   танки   техника   
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9  комментариев
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8k
MihailoSerbiya 4 часа назад
Istoriya pro Ivana Seredu i ego podvig ne sovsem tocho opisana zdes. Avtor zabil skazat chto poka tank kovirkalsa s Ivanom na spine razrushil polevuyu kuhnyu i zadel kakuyuto paladku iz za chego na ego upala eta paladka i zakrila smotrevie pribori.I tolko togda kogda Ivan podzhog paladku Nemci stali vihodit na ruzhu .
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665
ilukste Час назад
Где-то у нас под Даугавпилсом Середа с танком воевал. У нас была улица Ивана Середы
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57k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
В августе 1941 года одну стрелковую роту бросили затыкать дыру в нашей обороне в районе Кривого Рога. Задача была поставлена не дать пройти немецким танкам, держаться до последней капли крови. Роту пригнали на место, отгрузили целую полуторку противотанковых гранат РПГ-40, сказали, что танков завтра, наверное, будет много и уехали. По всем тактическим раскладам жить бойцам оставалось меньше суток.

Командир осмотрел местность и приказал: «Стыдно, люди к нам в гости из Германии едут, а у нас дорога такая разбитая». «Свихнулся, наверно, от страха», – подумали бойцы. Командир продолжил: «Всем вытряхнуть все из вещмешков и за мной». Рота пошла к ближайшему от дороги холму шлака, вывезенного с расположенного неподалёку криворожского металлургического комбината, оборудование которого уже было эвакуировано в Нижний Тагил. Командир заставил набирать в мешки шлак и нести к дороге.

На саму дорогу шлак сыпался неравномерно, побольше там, где дорога в горочку идет. «Чтоб им не скользко было», – приговаривал командир. Таскали шлак очень долго, все мешки были изорваны в лохмотья, но покрыть шлаком удалось почти два километра дороги. Народ злой и усталый, теперь ведь еще и окапываться полночи. Утром со шлакогор наблюдатели подали сигнал: «Вижу танки».

Сжимая свои почти бесполезные гранаты, солдаты знали, что жизнь закончилась. Наконец танки начали заходить на «благоустроенную» дорогу. Третий танк колонны потерял гусеницу первым, а через минуту эта эпидемия охватила остальные машины, числом восемь. Стоячий танк, если его не злить, штука безопасная. Не сразу поняв, в чём состоит вас ист дас, немцы угробили и танк-эвакуатор. Пехота у немцев не дурная, вперед без танков не пойдет – затор. Нашим на них нарываться тоже нет резона.

Командир, формально выполнивший боевое задание остановить танки, посылает гонца найти хоть какое начальство и передать: «Задача выполнена. Потерь нет». Гонец принес хорошую новость: «Ночью можете уходить, сзади есть оборона. Будет возможность, накроем потом артиллерией»…
Секрет командира заключался в его образовании. На гражданке он был техником по холодной обработке металлов. Никельшлаки же – отходы производства высоколегированной стали – страшный абразив, лишь немного уступающий корунду и оксиду алюминия. Никакие пальцы гусениц не выдержат издевательства такой дрянью, и гусеница приходит в негодность целиком, забирая с собой большую часть всего привода.
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182
Елена Букреева 4 часа назад
А ещё собак обучали под вражеские танки подползать и взрывали. Тренировали так: несколько дней морили голодом, потом выпускали в поле, где стояли танки с куском колбасы под днищем. Во время боя голодных псов выпускали и те лезли под немецкие танки в поисках угощения.
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182
Елена Букреева Александр Ломовицкий 2 часа назад
Ну, не знаю, я в мемуарах фронтовика читала.
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