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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (36 фото)

Автор:
22 мая 2021 07:33
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
1198
36
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Смешные и не очень картинки и комментарии с просторов интернета.
ОСТОРОЖНО!!! БОяны могут присутствовать!!!

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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42  комментария
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13k
Альф 57 2 часа назад
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Что за мода - Никто? Объясните пожалуйста, часто встречаю и нихера не понятно.
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956
Sergey Pankratov 5 секунд назад
Комментарий к фото
"Deep Purple" - это была любимая песня бабушки Ричи Блэкмора. В этой песне "Deep Purple" - это лунный свет, приятные ностальгические воспоминания, любовь-морковь:
Ссылка www.youtube.com

А мне больше нравится в исполнении Screamin' Jay Hawkins:
Ссылка www.youtube.com
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158
Лучший Друг Минуту назад
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Пылесосить! Но под диваном не надо
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1k
Умница-красавица 2 минуты назад
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Это ващет выпускница
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2k
Ivan 15 минут назад
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Ну а че? Мужа нет, можно во все тяжкие...
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1k
maloy 42 минуты назад
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Забить и делать как хочется, никого не спрашивая
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2k
lekha-fil 43 минуты назад
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Не катит.
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16k
Егор 45 минут назад
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192
Шурман 53 минуты назад
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У меня дочка так засыпала , обнимала мою руку и засыпала за секунду , теперь если я в кровати лежу приходит с планшетом и говорит папа я хочу погреться ты такой тепленький .
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4k
newegg 58 минут назад
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Нормальный мужик, просто баба - дура.
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4k
Ыукп Час назад
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Че смешного? Чиркануть бабушке проще, чем искать буквы.
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16k
Егор Час назад
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охрЯный
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140
Hell Berrel Час назад
В поддержку черному Вовочке.
Нормальный Вовочка.
Не хуже Васи и Миши.