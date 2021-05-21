Александр Солженицын. От графомана до "классика мировой литературы"

И вот с тех пор, каждый день Алефтина мужественно пытается прочитать сию «великую» книгу.

Несколько десятков лет прошло, три раза замужем побывала, двоих детей вырастила, внуки подрастают. А как берет книжку в руки, прочитает абзац или полстранички и тянет её в сон. Даже рефлекс выработался: «Архипелаг ГУЛАГ» лучше любого снотворного.

Положа руку на сердце, скажите, кто-нибудь прочитал эту книгу? Все слышали, все знают про нее,, многие просматривали и даже читали отрывками. Но вот так, чтобы полностью прочесть от корки до корки, как «Мастера и Маргариту», «Двенадцать стульев», «Тихий Дон» или даже детективное чтиво Донцовой или Токаревой? Я таких людей не встречал. Сам пытался неоднократно прочесть, но так и не осилил. А всё потому, что этот самый «Архипелаг» написан жутким суконным языком канцелярского офиса. Это все равно, что читать протоколы уголовных дел.

Не будем трогать его идей и бредовой философии, которую Солженицын пытался протащить в своих книгах. Не будем разбираться, где он говорил правду, а что высасывал из пальца или перерассказывал заведомое вранье. Разберемся с Александром Исаевичем как с писателем.

А здесь неоднозначно. По сути, у Солженицына имеются лишь два произведения небольшого формата, которые еще можно читать и которые можно назвать литературой. Это то ли рассказ, то ли повесть «Один день Ивана Денисовича» и рассказ «Матренин двор». Но возникает жирный вопрос: а можно ли назвать Солженицына автором этих произведений? Вспомним историю создания этих рассказов. По словам самого Солженицына, он задумал написать рассказ о жизни простого зэка в Экибастузском лагере, таская тачку с камнями в 1950 году. А написал его через девять лет в Рязани, где осел после ссылки.

В 1961 году предложил рассказ в редакцию журнала «Новый мир». Главному редактору журнала Александру Твардовскому как раз нужно было произведение, повествующее об ужасе сталинских лагерей. На дворе как раз царила «оттепель», совсем недавно прошел ХХII съезд КПСС, на котором Никита Хрущев всю вину за неудачные реформы взвалил на Сталина.

Рассказ был как раз в тему, идея полностью соответствовала создавшейся политической конъюнктуре. Правда, сам опус новоявленного автора в литературном смысле оставлял желать лучшего. Одно название чего стоило – «Щ-854. Один день из жизни одного зэка». Твардовский принялся править рассказ. Наполовину убрал из текста псевдорусские неологизмы вроде «с пережаху», «сбекрененная фуражка», «охуждатели», «натучнелый скот», «натопчивая печь», «на поджиде», «дремчивый», «расколыханный». Вобщем как у Ильфа и Петрова: «Инда взопрели озимые. Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился…»

Под рукой Твардовского серый и скучный зэка Щ-854, он же Иван Денисович Шухов, приобрел живые черты, был наделён лукавством и юмором. Если приглядеться, то это все тот же Василий Теркин, волею судеб оказавшийся на зоне. По сути, если Твардовский не автор, то соавтор рассказа. Именно он дал произведению новое название и поставил его в один ряд с русской классикой.