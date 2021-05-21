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Александр Солженицын. От графомана до "классика мировой литературы"

Александр Солженицын. От графомана до "классика мировой литературы" (4 фото)

Автор:
21 мая 2021 01:15
Метки: история   литература   факты   
425
4

Есть у меня старая знакомая с красивым именем Алефтина (именно с буквой «ф» а не «в»). Еще в годы бесшабашной и бурной юности решила она прочитать «великое произведение великого писателя» Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Чтобы быть, как говорится, в тренде. А то, как же? Все кавалеры, друзья и знакомые говорят про этот самый архипелаг, обсуждают, а она ни в зуб ногой.

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Метки: история   литература   факты   
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14k
Corvus Corax 4 часа назад
"Положа руку на сердце, скажите, кто-нибудь прочитал эту книгу?"
Да. Бред редкий. Был молод, доступен пропаганде, но тут даже ржал... Коротко.. Не дословно.. " Нам вот говорят, что в лагерях убили 10000, но вы ж понимаете, что врут, там минимум 100000, а если реально посчитать, то 1000000!"
и через несколько страниц... "Как мы знаем, и всем известно, убито более 1000000!"..
И никакой он не писатель, читал и другое... да половина тупых графоманов в сети не хуже..
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1k
Г. Бухарь-Заколдырский Полчаса назад
Иван Денисович и Раковый корпус, то что понравилось. ГУЛАГ начинал читать, показалось сплошной статистикой. Не осилил... На эту тему больше всего по нервам ударило - "Крутой маршрут" Евгении Гинзбург, ну и конечно Варлам Шаламов.
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13k
куджо 48 минут назад
Я прочитал, и если один день Ивана денисовича читабельно и не вызывает претензий, то архипелаг ГУЛАГ вода, одно по одному, медленное движение по сюжету, частое повторение аналоги, исторические какие то справки необоснованные, кароч типичная заказуха.. И дела даже не в правдивости...
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13k
Ser Час назад
О ком речь, самый обычный уб.людок. Да и добавить собственно нечего. это как если бы смаковать сорты, виды и особенности дерьма...
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3k
RALEXXX 2 часа назад
Димон, ты не поверишь, но да. Я Книгу прочитал. От корки до корки. Полное последнее издание. Три года назад были в Москве. Зашли по традиции в Дом Книги, что на Новом Арбате, увидели "Архипелаг" и вместе с другими книгами его купили. И всё это время как-то не доходили руки. Но этой зимой вместе с женой решили прочитать. Вслух. Читали по очереди. Делали пометки. Тут же в интернете наводили справки, если было что-то непонятно, про что-то читали отдельно. Было интересно и страшно одновременно. Автор за эту Книгу не зря получил Нобелевскую премию. Насколько я знаю, он единственный, кто собрал и обобщил материал, с ссылками на многочисленные источники, на других авторов. Если сравнивать его с другими авторами, прошедшими ужасы сталинских лагерей, такими как Варлаам Шаламов "Колымские рассказы"; Евгения Гинзбург "Крутой маршрут"; Лев Копелев "Хранить вечно" и другими, то Солженицын тщательно систематезировал материал по годам, по потокам зеков. Показал, что ГУЛАГ начался задолго до Сталина, ещё при Ленине. Когда-то в середине 80х мне её дали почитать на две ночи. Кто-то нелегально привёз из-за границы. Тогда получилось практически только пролистать, так как времени прочитать вдумчиво не было. А эту книгу надо читать именно вдумчиво, потому что это не бульварное чтиво типа Донцовой. Считаю, что всё, что там написано - правда. Этому можно найти подтверждения и у других авторов, и в современной литературе и в современных фильмах.
По поводу "Ивана Денисовича". Нигде ни у Твардовского, ни у того же Солженицына, ни у кого-то другого нет подтверждения того, что Твардовский "правил" рукопись. На "прочтение" повесть Хрущёву не давали. Твардовский приехал к Хрущёву сам и сам ему читал вслух до конца, после чего Хрущёв, помолчав, махнул рукой и сказал: "Печатай. Под мою ответственность". Далее, Шаламова Солженицын никакой грязью не поливает. Он просто пишет о том, что предложил ему писать эту книгу ("Архипелаг") вместе, но тот по каким-то причинам отказался. О Солженицине, как о человеке, можно иметь разные мнения, но то, что он написал великую Книгу, показывающую все ужасы и беззакония, творившиеся в СССР - это факт.
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139
detective RALEXXX Час назад
все так и есть, но здесь "фишки" и тебя здесь загнобят за этот коммент
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3k
Сергей 2 часа назад
Архипелаг прочёл, только в силу того что оказался в вынужденной изоляции и читать больше было нечего.в башке не отложилось ни чего,жаль потерянного времени.
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
Автор, а сам читал то эту книгу? Или пост соорудил по принципу не читал, но осуждаю?
Обосрать конечно ты ты хорошо постарался, но я тебе рекомендую почитать самому.
Солженицын ещё и приуменьшил, то, что вытворяли усатый упырь с ублюдками из своего окружения.
А сейчас любая дефективная мразь выползает и пыжится критиковать Солженицына. Ты хоть тысячную долю его мозгов и жизненного опыта заимей и потом уже гавкай.
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139
detective Сергей Час назад
да?
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673
Вальдемар 3 часа назад
Да, вшивая интелехенция. От неё один толк снег в Сибири убирать, что при царе, что при советской власти, что сейчас.
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