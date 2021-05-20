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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
20 мая 2021 23:36
Метки: история   ретро   фото   
295
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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14k
Corvus Corax 3 часа назад
"Вирджиния Апгар"
Мля.. сколько раз шкалой пользовался.. тетку в лицо не знал..
"Лаконично,смело, минималистично..."
Даже на мой вкус минимума.. чересчур...
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6k
Кроха Енот 2 часа назад
https://stoneforest.ru/look/cars/chevrolet-vega-vagony/https://stoneforest.ru/look/cars/chevrolet-vega-vagony/ - ваот здесь про машины и вагоны
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85
Fisher1979 2 часа назад
Брежнев с дояркой.
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