295
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий
2.
Передача эстафеты Олимпийского огня XXII летних Олимпийских игр на границе Харьковской и Белгородской областей. Владимир Самохоцкий, Михаил Тур, 1980 год
×
8.
Вирджиния Апгар
Да-да, та самая шкала названа её именем. Это важнейшие параметры оценки состояния каждого новорождённого малыша в 1-ую и 5-ую минуту жизни
9.
Самая опасная кошка в мире, убившая 436 человек Чампаватская тигрица, Непал, 1911 год
Эдуард Джеймс «Джим» Корбетт —защитник природы, натуралист, писатель. Известен как охотник на зверей-людоедов и автор ряда повестей о природе Индии
12.
Добровольная дружина, по тушению лесных пожаров в «Черную пятницу», 13 января 1939 года, Австралия
15.
Вопрос знатокам автопрома: а что, так тоже можно было транспортировать машины? Что за марка машины?
18.
"Друзья" Польский солдат Ян Гжибек из "отдельного Подхаланского батальона горной пехоты Вадовице" пьют воду вместе с конём "Орлик". Лето 70. Ян умер в 2018. Автор фото: Л. Врублевский
20.
В классе на курсах машинисток при плантациях Эшвуд в Южной Каролине; США, май 1939 года. Фото Marion Post Wolcott, с Shorpy
22.
енеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и делегат съезда, доярка Марите Шауляне из Литовской ССР. Третий всесоюзный съезд колхозников. 26.11.1969 год.
25.
Девушки на пляже, Кранц, Германия, 1937 г.
Но не все вспомнят, что Кранц - это сейчас Зеленоградск в Калининградской обл.
28.
Первая аптека в Москве была создана ровно 440 лет тому назад при Иоанне Грозном!
Ключ от первой в России аптеки, основанной Иваном Грозным в 1581 году, экспонируется в аптечном музее в Москве.
Источник:
Еще крутые истории!
- Русская смекалка против настоящего немецкого качества
- Реальные истории и забористые факты обо всём, которые впечатлят и расскажут нечто новое
30
Понравилось30
Новости партнёров
Мля.. сколько раз шкалой пользовался.. тетку в лицо не знал..
"Лаконично,смело, минималистично..."
Даже на мой вкус минимума.. чересчур...