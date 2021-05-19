Скарлетт Йоханссон и её муж пошалили во время прямого эфира

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Актриса не смогла лично присутствовать на награждении от MTV Movie and TV Awards, поэтому говорила благодарственную речь, сидя у себя дома. И тут в эфир ворвался муж…
Красавица Скарлетт получила почётную награду "Признание поколения" и пока она благодарила зрителей, к ней подошёл супруг Колин Джост и со словами: "MTV! Вас облили!", – опрокинул миску с зелёной слизью на любимую жену.
Йоханссон начала ругаться и сказала мужу, что подобные выходки подходят только для детских церемоний. Колин извинился и принёс Скарлетт полотенце.
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А вот полная версия речи и происшествия:
Пользователи соцсетей посмеялись над постановкой и пофантазировали, что зелёный слайм принадлежит Халку, посоветовав Колину Джосту теперь держаться подальше от Чёрной Вдовы.
Интересно, что Скарлетт и Колин поженились не так давно – осенью 2020 года на скромной церемонии. Для 38-летнего телеведущего и комика это первый брак, а вот для 36-летней актрисы уже третий.
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-Скарлет постарела.
-Ее трахает какой-то там Колин из местного Камеди.
Да еще у обоих хреновое чувство юмора.