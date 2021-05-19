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Скарлетт Йоханссон и её муж пошалили во время прямого эфира

Скарлетт Йоханссон и её муж пошалили во время прямого эфира (6 фото + 1 видео)

Автор:
19 мая 2021 15:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: колин джост   награждение   скарлетт йоханссон   слайм   слизь   шоу бизнес   шутка   
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Актриса не смогла лично присутствовать на награждении от MTV Movie and TV Awards, поэтому говорила благодарственную речь, сидя у себя дома. И тут в эфир ворвался муж…

Источник:

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Метки: колин джост   награждение   скарлетт йоханссон   слайм   слизь   шоу бизнес   шутка   
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18  комментариев
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4k
Leonid 2 часа назад
Это смешно?
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774
¯\_(ツ)_/¯ лесная лысоешка 5 минут назад
вот если она ещё упала на попу,то я тогда точно засмеялся!
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26k
Rest Tremor 10 минут назад
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2k
внезапный енот 15 минут назад
ну прям уровень Аншлага
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908
Дмитрий 23 минуты назад
А есть видео, где он её другой жидкостью обливает? Друг просто спрашивает..
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3k
★Lucifer★ 24 минуты назад
Так было задумано с самого начала.
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2k
Mellivora Полчаса назад
Дрочеры в обломе.
-Скарлет постарела.
-Ее трахает какой-то там Колин из местного Камеди.
Да еще у обоих хреновое чувство юмора.
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58
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Большого ума люди....
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8k
uehl 42 минуты назад
хрень какая-то
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14k
vikklu Час назад
Я уж было подумал, что действительно пошалили. Друг так надеялся...
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5k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Думал,что он ее вы@бал в прямом эфире,а тут такая херня
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977
zenon 2 часа назад
Одна женщина пела - я давала, давать буду, я себя не берегу, если голову отрубят, я корчагу прицеплю!
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13
Алексей 2 часа назад
Каким только гавном не займутся для хайпа, Скарлетт конечно Красава, но тут перебор...
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237
Сергей Белый 2 часа назад
Как-то фальшивенько..
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4k
aleksei 2 часа назад
Нормально, постанова конечно, но все равно весело
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