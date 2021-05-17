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27 снимков, которые вызывают много вопросов

27 снимков, которые вызывают много вопросов (28 фото)

Автор:
17 мая 2021 12:34
Сообщество : Юмор
Метки: wtf   Что происходит   что за бред   что за ерунда   что это было   что это было?   что это такое?   
1301
28
Эта подборка содержит какую-то невероятно, прямо-таки зашкаливающую плотность изумления на один пиксель. Если вы готовы к тому, что ответов на вопрос "Что это было?" не будет, - милости просим. Всё как в жизни - она тоже не всегда понятна и объяснима.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: wtf   Что происходит   что за бред   что за ерунда   что это было   что это было?   что это такое?   
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Вася 24 минуты назад
ебаумсворлд.. название источника соответствует содержанию
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