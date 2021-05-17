27 снимков, которые вызывают много вопросов

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Эта подборка содержит какую-то невероятно, прямо-таки зашкаливающую плотность изумления на один пиксель. Если вы готовы к тому, что ответов на вопрос "Что это было?" не будет, - милости просим. Всё как в жизни - она тоже не всегда понятна и объяснима.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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