Повороты судьбы Елены Кореневой: на пике карьеры ушла в официантки

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"Романс о влюбленных", "Тот самый Мюнхгаузен", "Покровские ворота"... В фильмографии Елены Кореневой немало фильмов. И могло бы быть ещё больше, если бы она не оборвала свою кинокарьеру на самом взлете. О таких как она говорят-родились с золотой ложечкой. Однако вот в жизни у Елены складывалось все не по накатанному шоссе, а с изрядными ухабами и ямами. Однако все по порядку.
Родители Елены Кореневой были очень известными людьми. Алексей Александрович - талантливый режиссёр и сценарист, благодаря которому зрители увидели фильмы «Большая перемена» и «Вас вызывает Таймыр», «По семейным обстоятельствам» и «Честный, умный, неженатый…». Наталья Андреевна была ассистентом режиссёра на «Мосфильме», занималась подбором актёров. Сама же Елена страстно мечтала о балете и совсем не думала о кино. Но в 11 лет её ждало первое разочарование: её не приняли в хореографическое училище при Большом театре.
Она успешно училась в английской спецшколе. И родители видели её переводчицей
Но вмешался случай. Елене было 16 лет, ее отец приступал к съемкам картины «Вас вызывает Таймыр» по сценарию Александра Галича. На одну из ролей ему нужна была молодая девушка. «Что ты ищешь, - посоветовали ему друзья, - попробуй Лену...» Кореневу не очень-то хотелось привлекать к съемкам дочь, но он все же решил попробовать. Елена с успехом прошла фотопробы и была утверждена на роль.
Но вмешался случай. Елене было 16 лет, ее отец приступал к съемкам картины «Вас вызывает Таймыр» по сценарию Александра Галича. На одну из ролей ему нужна была молодая девушка. «Что ты ищешь, - посоветовали ему друзья, - попробуй Лену...» Кореневу не очень-то хотелось привлекать к съемкам дочь, но он все же решил попробовать. Елена с успехом прошла фотопробы и была утверждена на роль.
А после окончания школы она отправилась поступать в театральное училище, начав познавать мир именно с профессии актрисы. Правда, в Щукинское училище на курс Людмилы Ставской поступила она лишь со второй попытки. Пришлось три месяца усиленно заниматься, далее опять предстать перед педагогами (помог О. Ефремов) и доказать, что талант у неё есть.
Уже на втором курсе Елена Коренева снялась в фильме Андрея Кончаловского «Романс о влюблённых». Не без участия родителей. Мама Наталья Андреевна долго не могла найти актрису на главную роль, решила попробовать свою дочь.
Елена, успевшая пережить свою историю первой любви, мгновенно попала в образ Тани и даже расплакалась во время просмотра, после чего была стразу утверждена на роль. Кончаловский сказал тогда, что ему нужна именно такая актриса.
В конце 70-х Коренева закрепила успех несколькими великолепными ролями: Марта – «Тот Самый Мюнгаузен», Лиза Лоскуткова – "Сватовство гусара", Тая Соломина – "Сибириада", Нонна – "Экипаж», Клеопатра – "Цезарь и Клеопатра", "Покровские ворота"
В конце 70-х Коренева закрепила успех несколькими великолепными ролями: Марта – «Тот Самый Мюнгаузен», Лиза Лоскуткова – "Сватовство гусара", Тая Соломина – "Сибириада", Нонна – "Экипаж», Клеопатра – "Цезарь и Клеопатра", "Покровские ворота"
Первый раз Елена влюбилась в одноклассника Александра. Однако, не сложилось. Хотя была настоящая любовь. Вторая любовь у Кореневой случилась на фильме "Романс о влюбленных". Но, не с киношным влюбленным-Киндиновым. А с Андроном Кончаловским.
Отношения развивались стремительно и продолжались три года. Официально зарегистрировать отношения пара не могла. Кончаловский был женат на иностранке. Да в общем то и не особо стремился регистрировать отношения с Кореневой. В итоге они расстались.
И в это время за девушкой стал ухаживать французский студент-медик. Когда собрался уезжать домой, сделал Кореневой предложение. Она согласилась, однако не успела оформить документы, и Уберу пришлось уехать без неё. Позже жених позвонил и просил его простить, так как родители не дали благословение на брак с русской.
В начале 80-х Коренева познакомилась с Кевином Моссом, преподавателем русского языка и литературы из США. Он проходил стажировку в Институте имени Пушкина.
Отношения развивались стремительно и продолжались три года. Официально зарегистрировать отношения пара не могла. Кончаловский был женат на иностранке. Да в общем то и не особо стремился регистрировать отношения с Кореневой. В итоге они расстались.
И в это время за девушкой стал ухаживать французский студент-медик. Когда собрался уезжать домой, сделал Кореневой предложение. Она согласилась, однако не успела оформить документы, и Уберу пришлось уехать без неё. Позже жених позвонил и просил его простить, так как родители не дали благословение на брак с русской.
В начале 80-х Коренева познакомилась с Кевином Моссом, преподавателем русского языка и литературы из США. Он проходил стажировку в Институте имени Пушкина.
Летом 1982-го года Кевин и Елена сыграли свадьбу. Осенью актриса эмигрировала в Америку.
Однако в Америке жизнь покатилась под откос. Как актриса она в США была не нужна. Единственная ее голливудская работа - мизерный эпизод в фильме Андрея Кончаловского «Любовники Марии».
Да и в семейной не заладилось. Её супруг заявил ей, что он бисексуален. Это сейчас таким заявлением уже редко кого удивишь.А Коренева имела все таки советское воспитание... Да и делить мужа с другим мужчиной...
Такой поворот дел озадачил Елену. Чтобы «насолить» мужу, она подружилась с парнем, к которому тот был неравнодушен. В итоге все трое разошлись в разные стороны: Кевин улетел в Москву, юноша в Париж, а Елена в Нью-Йорк. В целом брак продлился три с половиной года.
В Нью Йорке ей пришлось нелегко. Коренева устроилась в магазин продавцом. Позже пришлось работать в кофейне и официанткой в увеселительном заведении «Самовар», где собирались русские эмигранты. Многие её узнавали и удивлялись, как звезда СССР может носиться по залу с подносом и брать чаевые... Но Кореневой нужно было выжить, а сниматься приглашали крайне редко.
Как говорит Елена за 11 лет в Америке она научилась полагаться только на собственные силы и бороться со своими внутренними и внешними страхами.
В «Самоваре» актриса познакомилась с Иосифом Бродским, который был вместе с Михаилом Барышниковым. Она как раз там работала официанткой
Однако в Америке жизнь покатилась под откос. Как актриса она в США была не нужна. Единственная ее голливудская работа - мизерный эпизод в фильме Андрея Кончаловского «Любовники Марии».
Да и в семейной не заладилось. Её супруг заявил ей, что он бисексуален. Это сейчас таким заявлением уже редко кого удивишь.А Коренева имела все таки советское воспитание... Да и делить мужа с другим мужчиной...
Такой поворот дел озадачил Елену. Чтобы «насолить» мужу, она подружилась с парнем, к которому тот был неравнодушен. В итоге все трое разошлись в разные стороны: Кевин улетел в Москву, юноша в Париж, а Елена в Нью-Йорк. В целом брак продлился три с половиной года.
В Нью Йорке ей пришлось нелегко. Коренева устроилась в магазин продавцом. Позже пришлось работать в кофейне и официанткой в увеселительном заведении «Самовар», где собирались русские эмигранты. Многие её узнавали и удивлялись, как звезда СССР может носиться по залу с подносом и брать чаевые... Но Кореневой нужно было выжить, а сниматься приглашали крайне редко.
Как говорит Елена за 11 лет в Америке она научилась полагаться только на собственные силы и бороться со своими внутренними и внешними страхами.
В «Самоваре» актриса познакомилась с Иосифом Бродским, который был вместе с Михаилом Барышниковым. Она как раз там работала официанткой
Когда Елена Коренева спросила у него, нужно ли ей возвращаться в Россию, он заметил, что Америка подходит тем, у кого слоновья кожа.
В конце восьмидесятых у неё появилась возможность приехать в Россию, но окончательно актриса перебралась на родину уже в 1993 году. Ещё во время своих визитов в Россию на кинопробах Елена Коренева познакомилась с актёром Андреем Ташковым.
В конце восьмидесятых у неё появилась возможность приехать в Россию, но окончательно актриса перебралась на родину уже в 1993 году. Ещё во время своих визитов в Россию на кинопробах Елена Коренева познакомилась с актёром Андреем Ташковым.
Как говорит Елена, их отношения развивались пунктирной линией, сквозь встречи и расставания. Однажды они просто не смогли расстаться, так и остались вместе. Правда, актриса честно признаётся: она не знает, что будет дальше. Но ей нравится сегодняшняя её жизнь. Она снимается в кино, ведет активный образ жизни.
Фильм «Романс о влюбленных», который вышел на экраны 47 лет назад, называют одной из самых лиричных и трогательных работ режиссера Андрея Кончаловского, а также одной из лучших ролей актрисы Елены Кореневой.
Фильм «Романс о влюбленных», который вышел на экраны 47 лет назад, называют одной из самых лиричных и трогательных работ режиссера Андрея Кончаловского, а также одной из лучших ролей актрисы Елены Кореневой.
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Метки: Елена Коренева карьера официант
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