Повороты судьбы Елены Кореневой: на пике карьеры ушла в официантки

Летом 1982-го года Кевин и Елена сыграли свадьбу. Осенью актриса эмигрировала в Америку.



Однако в Америке жизнь покатилась под откос. Как актриса она в США была не нужна. Единственная ее голливудская работа - мизерный эпизод в фильме Андрея Кончаловского «Любовники Марии».



Да и в семейной не заладилось. Её супруг заявил ей, что он бисексуален. Это сейчас таким заявлением уже редко кого удивишь.А Коренева имела все таки советское воспитание... Да и делить мужа с другим мужчиной...



Такой поворот дел озадачил Елену. Чтобы «насолить» мужу, она подружилась с парнем, к которому тот был неравнодушен. В итоге все трое разошлись в разные стороны: Кевин улетел в Москву, юноша в Париж, а Елена в Нью-Йорк. В целом брак продлился три с половиной года.



В Нью Йорке ей пришлось нелегко. Коренева устроилась в магазин продавцом. Позже пришлось работать в кофейне и официанткой в увеселительном заведении «Самовар», где собирались русские эмигранты. Многие её узнавали и удивлялись, как звезда СССР может носиться по залу с подносом и брать чаевые... Но Кореневой нужно было выжить, а сниматься приглашали крайне редко.



Как говорит Елена за 11 лет в Америке она научилась полагаться только на собственные силы и бороться со своими внутренними и внешними страхами.



В «Самоваре» актриса познакомилась с Иосифом Бродским, который был вместе с Михаилом Барышниковым. Она как раз там работала официанткой