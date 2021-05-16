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Повороты судьбы Елены Кореневой: на пике карьеры ушла в официантки

Повороты судьбы Елены Кореневой: на пике карьеры ушла в официантки (11 фото + 1 видео)

Автор:
16 мая 2021 04:21
Метки: Елена Коренева   карьера   официант   
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"Романс о влюбленных", "Тот самый Мюнхгаузен", "Покровские ворота"... В фильмографии Елены Кореневой немало фильмов. И могло бы быть ещё больше, если бы она не оборвала свою кинокарьеру на самом взлете. О таких как она говорят-родились с золотой ложечкой. Однако вот в жизни у Елены складывалось все не по накатанному шоссе, а с изрядными ухабами и ямами. Однако все по порядку.

Источник:

Метки: Елена Коренева   карьера   официант   
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vitenok Час назад
Сколько талантливых судеб исковеркала эта наша болезнь - "русская интелигенщина".
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Алексей Полчаса назад
Лучше быть официантом в Нью-Йорке, чем звездой экрана в совке. Крамаров, Сичкин, Андрейченко, Видов и многие другие не дадут соврать.
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