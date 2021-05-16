Безгильзовый автомат

В результате экспериментальная серия АБ на Ижмаше состояла из трех моделей автоматов под патрон калибра 5,45 мм – АБ-1, АБ-2 и АБ-3. Больше всего информации осталось о второй модификации, во многом потому, что его сравнивали со знаменитым АК-47: они, к примеру, имели аналогичный боекомплект, но при этом масса АБ-2 была почти на полтора килограмма меньше, чем у АК-74, а скорострельность экспериментального автомата - больше в полтора раза.

Казалось бы, необычная разработка со столь многообещающими техническими характеристиками должна была стать настоящим прорывом в оружейном деле СССР. Однако все пошло совсем не так: информацию по созданию серии экспериментальных безгильзовых автоматов засекретили, а технология и вовсе была признана бесперспективной: патроны были ненадежными, долго не хранились и не могли отвечать требованиям, которым должен соответствовать патрон.