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Безгильзовый автомат

Безгильзовый автомат (5 фото)

Автор:
16 мая 2021 07:50
Метки: автомат   безгильзовый патрон   вооружение   гильзы   оружие   патроны   
1002
5
Развитие огнестрельного оружия не прекращается с момента его появления, являя миру огромное количество концептов, которые призваны усовершенствовать то, что уже есть. И если одни разработки были внедрены для применения довольно быстро, то другие оказались слишком сложными, чтобы быть принятыми на вооружение.
Именно так произошло с технологией безгильзового патрона - уже более полувека отечественным оружейникам не удается обуздать перспективный проект.
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Метки: автомат   безгильзовый патрон   вооружение   гильзы   оружие   патроны   
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8k
Alexander 3 часа назад
HK G11
http://zonwar.ru/avtomat/HK_G11.htmlhttp://zonwar.ru/avtomat/HK_G11.html
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16k
Юрий 47 минут назад
6 дней назад......
https://pikabu.ru/story/bezgilzovyiy_avtomat_8196966https://pikabu.ru/story/bezgilzovyiy_avtomat_8196966

Может стоило что то и своё добавить?
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1.7M
Иван Кемеров 4 часа назад
https://novate.ru/blogs/060521/58857/https://novate.ru/blogs/060521/58857/
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