Безгильзовый автомат

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Развитие огнестрельного оружия не прекращается с момента его появления, являя миру огромное количество концептов, которые призваны усовершенствовать то, что уже есть. И если одни разработки были внедрены для применения довольно быстро, то другие оказались слишком сложными, чтобы быть принятыми на вооружение.
Именно так произошло с технологией безгильзового патрона - уже более полувека отечественным оружейникам не удается обуздать перспективный проект.
Именно так произошло с технологией безгильзового патрона - уже более полувека отечественным оружейникам не удается обуздать перспективный проект.
Начало разработки по созданию автоматов под безгильзовый патрон пришлось в СССР еще на середину шестидесятых годов прошлого столетия. Тогда боеприпасы представляли собой спрессованный пороховой заряд с капсюлем в сзади и выступающей пулей спереди. Длину и диаметр патрона подогнали под давно используемую гильзе патрона образца 1943 года - 38,5 мм и 11,5 мм.
Первый оружейный конструктор, который попытался создать автомат под безгильзовый патрон, был советский инженер подольского НИИ-61 (позже - Центральный НИИ точного машиностроения) Сергей Симонов. Среди конструктивных особенностей его модели АО-31-7, которые выдавали использования ним особых боеприпасов, было, в частности, отсутствие выбрасывателя и отражателя, а стрелять он мог только очередями. Однако этот прототип не прошел испытания: вся проблема была как раз в патронах - буквально через десять выстрелов они самовоспламенялись, нагреваясь от энергии предыдущих выстрелов.
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Результаты испытаний АО-31-7 были учтены, и работа над безгильзовыми патронами велась с применением нового калибра боеприпасов - 5,6 и 5,45 мм. После Симонова попытку обуздать технологию предприняли на Ижмаше в семидесятых годах – в 1972-м Министерство обороны СССР объявило межотраслевой конкурс, который концерн Калашникова и выиграл. Причина такой заинтересованности в безгильзовом патроне состояла в том, это позволяло упростить конструкцию оружия, а также облегчить сам патрон.
В результате экспериментальная серия АБ на Ижмаше состояла из трех моделей автоматов под патрон калибра 5,45 мм – АБ-1, АБ-2 и АБ-3. Больше всего информации осталось о второй модификации, во многом потому, что его сравнивали со знаменитым АК-47: они, к примеру, имели аналогичный боекомплект, но при этом масса АБ-2 была почти на полтора килограмма меньше, чем у АК-74, а скорострельность экспериментального автомата - больше в полтора раза.
Казалось бы, необычная разработка со столь многообещающими техническими характеристиками должна была стать настоящим прорывом в оружейном деле СССР. Однако все пошло совсем не так: информацию по созданию серии экспериментальных безгильзовых автоматов засекретили, а технология и вовсе была признана бесперспективной: патроны были ненадежными, долго не хранились и не могли отвечать требованиям, которым должен соответствовать патрон.
Казалось бы, необычная разработка со столь многообещающими техническими характеристиками должна была стать настоящим прорывом в оружейном деле СССР. Однако все пошло совсем не так: информацию по созданию серии экспериментальных безгильзовых автоматов засекретили, а технология и вовсе была признана бесперспективной: патроны были ненадежными, долго не хранились и не могли отвечать требованиям, которым должен соответствовать патрон.
Практически идентичная ситуация с безгильзовыми патронами и соответствующим оружием сложилась в других странах, где пытались поставить их на вооружение: прежде всего, это государства-члены НАТО. На Западе разработки также велись довольно активно, однако в конечном итоге все закончилось «сохранением оружия консервативной схемы с применением обычных патронов».
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https://pikabu.ru/story/bezgilzovyiy_avtomat_8196966https://pikabu.ru/story/bezgilzovyiy_avtomat_8196966
Может стоило что то и своё добавить?