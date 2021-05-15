Повседневная жизнь обыкновенного детского сада в 1936 году

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Детский сад: ранние подъемы, манная каша, общие игрушки, утренники, прогулки, сон и, конечно, друзья... Вспомните свой детский садик и сравните его с обыкновенным детсадом образца 1936 года.
Фотографии из архива А. Г. Мельника.
Фотографии из архива А. Г. Мельника.
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Метки: СССР дети детский сад история страна фотографии
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