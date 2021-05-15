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Повседневная жизнь обыкновенного детского сада в 1936 году

Повседневная жизнь обыкновенного детского сада в 1936 году (39 фото)

Автор:
15 мая 2021 20:09
Метки: СССР   дети   детский сад   история   страна   фотографии   
310
39
Детский сад: ранние подъемы, манная каша, общие игрушки, утренники, прогулки, сон и, конечно, друзья... Вспомните свой детский садик и сравните его с обыкновенным детсадом образца 1936 года.
Фотографии из архива А. Г. Мельника.
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Метки: СССР   дети   детский сад   история   страна   фотографии   
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Bobik 2 часа назад
5. Обливание чем, прости Господи? Мочой что ли?
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8k
Вася 2 часа назад
ходил в сад с 78го по 82й (39й садик), теплейшие воспоминания, няню и воспитательницу очень уважали и любили, садик был обычный, в старшей и подготовительной группах нас иногда выступать вывозили на заводы в актовые залы петь хором. Игрушки были в избытке ( сад относился к тракторному заводу ) , территория тоже отличная, деревянных и металлических конструкций дофига было, были занятия по лепке, музыке и рисованию. До сих пор связь с парой дедсадовских друзей.. шкафчики с картинками. Место в саду дали сразу. Павлодар
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