Пятница, вечер, а может по рюмочке)

Вообще декор на рюмках это идея моего клиента чуть больше года назад. И эта идея пришла многим по вкусу. Прелесть такого набора в том, что теперь не спутаешь свою рюмочку во время застолья. А в наше время это особенно важно))

Количество рюмок в наборе и рыб выбирает клиент 0

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Мелочь) 0

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