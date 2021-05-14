365
11
Пятница, вечер, а может по рюмочке)
Вообще декор на рюмках это идея моего клиента чуть больше года назад. И эта идея пришла многим по вкусу. Прелесть такого набора в том, что теперь не спутаешь свою рюмочку во время застолья. А в наше время это особенно важно))
Вообще декор на рюмках это идея моего клиента чуть больше года назад. И эта идея пришла многим по вкусу. Прелесть такого набора в том, что теперь не спутаешь свою рюмочку во время застолья. А в наше время это особенно важно))
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Русская мастерица создает чудесные изделия из глины в уникальной технике
- Паразит, который живет во рту
- Волшебные обитатели океана в исполнении творческой пары из Польши
- Кефаль теперь носит обручальное кольцо, которое потерял турист из Австралии
- Впечатляющие кадры встречи громадной серой бычьей акулы с фридайвером
Метки: Подарок рыбаку декор из полимерной глины полимерная глина рукоделие без процесса рыба рюмка рюмка водки творчество яавтор
34
Понравилось34
Новости партнёров
1. Как мыть - можно ли в посудомойке или только вручную?
2. Стоимость и где купить?
Думаю, общественность Фишек не будет сильно возмущаться, если будет прямая ссылка.