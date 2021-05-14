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По рюмочке

По рюмочке (11 фото)

Автор:
14 мая 2021 18:26
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Подарок рыбаку   декор из полимерной глины   полимерная глина   рукоделие без процесса   рыба   рюмка   рюмка водки   творчество   яавтор   
365
11
Пятница, вечер, а может по рюмочке)
Вообще декор на рюмках это идея моего клиента чуть больше года назад. И эта идея пришла многим по вкусу. Прелесть такого набора в том, что теперь не спутаешь свою рюмочку во время застолья. А в наше время это особенно важно))
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Метки: Подарок рыбаку   декор из полимерной глины   полимерная глина   рукоделие без процесса   рыба   рюмка   рюмка водки   творчество   яавтор   
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11  комментариев
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12k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Елена, уже который пост забываю задать пару вопросов:
1. Как мыть - можно ли в посудомойке или только вручную?
2. Стоимость и где купить?
Думаю, общественность Фишек не будет сильно возмущаться, если будет прямая ссылка.
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9k
uutb Час назад
Просто восхищаюсь Вашей работой!
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7k
Billi_Bons Час назад
Пятница. По рюмочке.
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Андрей Иванов 2 часа назад
Выпускать в закрытой коробке по одной рюмке. Не менее 50 разновидностей. Пуст коллекционеры скупают
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