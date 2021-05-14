На эту фразу Иван Ургант ответил новой шуткой, вспомнив обещания политика.

«Если Жириновский что-то говорит, это, мы знаем, не пустые слова. Этот человек просто так молоть ерунду не будет, чтобы привлечь к себе внимание», — пошутил ведущий.

Также он отреагировал на заявление о слабом юморе.

«Он имеет право так говорить, потому что он много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости. Кстати, он там один, в этом комитете», — заметил шоумен.

В конце Иван заявил, что Жириновский согласился прийти 14 мая на программу, чтобы торжественно её закрыть.