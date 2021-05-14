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"Вечерний Ургант" под угрозой: Жириновский пригрозил закрыть шоу из-за шутки

"Вечерний Ургант" под угрозой: Жириновский пригрозил закрыть шоу из-за шутки (1 фото + 2 видео)

Автор:
14 мая 2021 13:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: вечерний ургант   видео   жириновский   интересное   политика   ургант   фото   
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Владимир Жириновский пригрозил закрыть шоу Ивана Урганта из-за шутки ведущего. Ургант пошутил про давние отношения Жириновского с главой КПРФ Геннадием Зюгановым, сравнив политиков «с семейной парой». Но сам Жириновский эту шутку не понял и пообещал прикрыть шоу. На эту угрозу Ургант снова ответил шуткой.

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Метки: вечерний ургант   видео   жириновский   интересное   политика   ургант   фото   
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14  комментариев
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3k
Том Сойер Полчаса назад
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banderoll 5 минут назад
пи-дрило престарелое ...
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3
banderoll Александр Иванов 2 минуты назад
соси пую х-ую ,залупень
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88k
сапер Водичка 23 минуты назад
Сказ о том,как Изя Абрамович поссорился с Давидом Баруховичем !

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8k
Majul 24 минуты назад
Всегда поражался Вольфычу. Вроде клоун-клоуном, ведет себя соответсвующе, а ведь очень часто грамотные вещи говорит. Либо что-то предсказывает.
И в данном случае, а в чем он собственно не прав? Шутка Урганта глуповата и слишком ниже пояса для первого канала в целом.
Закрывать разумеется никто ничего не будет, но п...дюлей получить явно не помешает.
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8k
MakDag Полчаса назад
Гузеева пригласили Зюганова с Жириновским в "Давай поженимся".
Этого, конечно не будет, но так хочется, чтоб закрыли говношоу.
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9k
Kostick Полчаса назад
ваще по, что на жырика, что на ивашку. хотя, ежели их поменять местами, имхо ничего не изменится) разве что жырик бы шуру грей, как чиччолину в своё время, за сиськи бы притиснул)
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27
onelm Полчаса назад
интересно подобные урганту которые работают по сути на воровскую власти понимают что такими темпами пропоганды лет через пять РФ превратиться в туркменистан либо кндр...
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1k
ss202 42 минуты назад
давно пора
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61
118 52 минуты назад
Как и всю линейку первого.
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