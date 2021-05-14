Владимир Жириновский пригрозил закрыть шоу Ивана Урганта из-за шутки ведущего. Ургант пошутил про давние отношения Жириновского с главой КПРФ Геннадием Зюгановым, сравнив политиков «с семейной парой». Но сам Жириновский эту шутку не понял и пообещал прикрыть шоу. На эту угрозу Ургант снова ответил шуткой.
В середине апреля Иван Ургант пошутил про Владимира Жириновского и Зюганова. Поводом для смены стала новость про анонс смены лидера КПРФ. Ургант сравнил отношения политиков с семейной парой и добавил, что Жириновский и Зюганов уже три десятилетия веселят общественность, но всё никак не могут поссориться.
"Скоро съезд, будет избран руководитель, наверное, Юрий Афонин, хотя Геннадия Зюганова будут рекомендовать. Я с ним поговорил – он возьмет самоотвод», – заявил Жириновский. Вот, Мить, мы только что обрадовались, что воссоединилась группа Smash!! И вот тебе нож в спину – распадается другой популярный мальчиковый дуэт. Они идут долгие годы вместе, они как две полки в плацкартном вагоне – они все время рядом, но никак не могут соединиться", - пошутил шоумен.
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Такая шутка пришлась не по душе политику. В разговоре с порталом Sobesednik.ru Жириновский заявил, что передачу будет закрывать.
– Передачу «Вечерний Ургант» будем закрывать! – лаконично, но категорично ответил Владимир Жириновский Sobesednik.ru. – Геннадий Андреевич будет еще много-много лет, а Урганта передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, пусть поработает наконец. У него же какая-то профессия есть, что-то он должен делать. Пусть работает! Юмор у него слабенький.
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На эту фразу Иван Ургант ответил новой шуткой, вспомнив обещания политика.
«Если Жириновский что-то говорит, это, мы знаем, не пустые слова. Этот человек просто так молоть ерунду не будет, чтобы привлечь к себе внимание», — пошутил ведущий.
Также он отреагировал на заявление о слабом юморе.
«Он имеет право так говорить, потому что он много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости. Кстати, он там один, в этом комитете», — заметил шоумен.
В конце Иван заявил, что Жириновский согласился прийти 14 мая на программу, чтобы торжественно её закрыть.
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И в данном случае, а в чем он собственно не прав? Шутка Урганта глуповата и слишком ниже пояса для первого канала в целом.
Закрывать разумеется никто ничего не будет, но п...дюлей получить явно не помешает.
Этого, конечно не будет, но так хочется, чтоб закрыли говношоу.
Писать научись "разоблачитель" режимов. И иди супчик доешь, а то мамка заругает, полюционер мамкин.
Даёшь работу по-чёрному!