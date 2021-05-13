Следующим этапом его флотской карьеры стало поступление в Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова, одно из самых престижных военно-морских учебных заведений в СССР.

Перед началом своего первого учебного года Костя решил съездить в Анапу. Немного отдохнуть на черноморском курорте перед началом тяжелых курсантских будней.

В субботний вечер 13 августа 1966 года Костя Несмиян пришел на танцплощадку в городской парк культуры и отдыха. Среди «стоящих в сторонке» увидел молодую красавицу-студентку из Харькова и пригласил ее на вальс. Они даже не успели познакомиться…

Ленинградский курсант не знал, что несколькими минутами ранее к танцплощадке подошла компания из пяти пьяных лоботрясов. Всем известная в городе хулиганская шайка, возглавляемая сыном городского прокурора.

Они чувствовали себя настоящими хозяевами ночной Анапы. Задирали отдыхающих, устраивали мордобои на танцах, приставали к девчонкам. Молодые хулиганы прекрасно знали, что папочка их главаря в случае чего отмажет.

У них не было проблем с деньгами. Вполне могли заплатить за вход на танцы. Но не стали этого делать принципиально. Прошли силой, растолкав пожилых билетерш. На помощь тетенькам прибежали дежурившие в парке трое дружинники. Попытались утихомирить пьяных задир.

Рано или поздно, чувствующие себя безнаказанными преступники переходят все границы и совершают роковую ошибку. В тот вечер, вместо того чтобы подчиниться дружинникам и уйти из парка в поисках новых приключений, молодые отморозки начали драку.

Костя Несмиян первым кинулся на помощь ребятам из ДНД. За ним еще несколько парней. Не ожидавшие подобного хулиганы попятились к выходу. Казалось обычная стычка, что ежедневно происходят на танцплощадках, исчерпана.