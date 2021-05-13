Его именем назвали улицу. И посмертно наградили медалью «За отвагу». Только свой подвиг 18-летний парень совершил не в годы войны, а мирным летом 1966-го года. Не в бою, а на танцплощадке в курортном городе.
На доске почета Санкт-Петербургского (Ленинградского) нахимовского училища сплошь портреты высших офицеров и адмиралов советского и российского флота, когда-то учившихся здесь. И лишь одна фотокарточка не сверкает звездами на погонах. Худощавый юноша в курсантской форме так и не успел стать офицером.
Родившийся в 1947 году Костя Несмиян с детства знал, что пойдет по стопам своего отца – офицера Балтийского флота, капитана 1 ранга. В школе активно занимался спортом. В 1963 поступил в нахимовское училище и окончил его три года спустя.
Следующим этапом его флотской карьеры стало поступление в Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова, одно из самых престижных военно-морских учебных заведений в СССР.
Перед началом своего первого учебного года Костя решил съездить в Анапу. Немного отдохнуть на черноморском курорте перед началом тяжелых курсантских будней.
В субботний вечер 13 августа 1966 года Костя Несмиян пришел на танцплощадку в городской парк культуры и отдыха. Среди «стоящих в сторонке» увидел молодую красавицу-студентку из Харькова и пригласил ее на вальс. Они даже не успели познакомиться…
Ленинградский курсант не знал, что несколькими минутами ранее к танцплощадке подошла компания из пяти пьяных лоботрясов. Всем известная в городе хулиганская шайка, возглавляемая сыном городского прокурора.
Они чувствовали себя настоящими хозяевами ночной Анапы. Задирали отдыхающих, устраивали мордобои на танцах, приставали к девчонкам. Молодые хулиганы прекрасно знали, что папочка их главаря в случае чего отмажет.
У них не было проблем с деньгами. Вполне могли заплатить за вход на танцы. Но не стали этого делать принципиально. Прошли силой, растолкав пожилых билетерш. На помощь тетенькам прибежали дежурившие в парке трое дружинники. Попытались утихомирить пьяных задир.
Рано или поздно, чувствующие себя безнаказанными преступники переходят все границы и совершают роковую ошибку. В тот вечер, вместо того чтобы подчиниться дружинникам и уйти из парка в поисках новых приключений, молодые отморозки начали драку.
Костя Несмиян первым кинулся на помощь ребятам из ДНД. За ним еще несколько парней. Не ожидавшие подобного хулиганы попятились к выходу. Казалось обычная стычка, что ежедневно происходят на танцплощадках, исчерпана.
Костя уже вернулся к своей партнерше по танцу, как раздался истошный женский вопль. Тот самый прокурорский сынок выхватил нож и нанес разящие удары двум дружинникам (они останутся живы). Его подручные тоже обнажили «финки», а в руках одного из отморозков заблестел пистолет.
- Ну, кто еще? - кричит пьяный мажор, размахивая ножом.
Все парни на танцплощадке замирают. Никто не хочет стать следующим. И в это момент Костя Несмиян, выходит вперед. Один против пятерых.
А вслед за ним, на хулиганов выходят и другие парни. Понимая, что против превосходящих по числу людей, не поможет никакое оружие, отморозки бросаются в рассыпную.
- За ними! – кричит уже Костя и первым бросается за тем, кто был с пистолетом. Бесстрашный курсант не знает, что там нет патронов. Он не боится!
На темной аллее парка Костя настигает подонка и хватает его за шиворот. Но тот вырывается и скрывается в темноте. В руках у курсанта остается лишь пиджак. Понурый, что не поймал преступника, Костя возвращается назад.
И на соседней аллее он видит того самого верзилу, что нанес удары дружинника. Сын прокурора думает, что убежал, как путь ему преграждает молодой человек. Костя смело шагает на выхватившего нож преступника. Но не успевает увернуться от удара. Нацеленного прямо в сердце.
Медаль «За отвагу» получат Костины родители и младший брат Алексей, который вырастет и станет морским офицером.
Подобных историй в те годы было немало. Драки и поножовщина так достали советскую власть, что 26 июля 1966 года выходит знаменитый Указ «Об усилении ответственности за хулиганство», который устанавливает реальные сроки для пьяных отморозков.
Четверо анапских хулиганов получат от 3-х до 7-ми лет. Главаря будут судить за убийство. К тому моменту его отца уже снимут с прокурорской должности. Замять ничего не удастся. О подвиге курсанта напишут ленинградские газеты. О вызывающем, наплевательском отношении к только что вышедшему Указу будут говорить даже в ЦК КПСС.
Приговор вполне ожидаемый – исключительная мера наказания. Был ли он исполнен, и что стало с прокурорским сынком, неизвестно.
А имя Кости Несмияна появилось на карте Петергофа (Петродворца), где расположено Военно-морское училище имени Попова. Аллея перед военным вузом была названа в честь героя мирного времени.
Источник:
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Понравилось104
Советские воспитание не позволяло такого будущему офицеру.
"золотое правило" только сейчас можно называть таковым, в отсутствие идеологии.
Извините, если прозвучало пафосно
Да и прибывшая полиция обнаружила что свидетелей нет, в протоколе - пистолет был не у хулиганов а у этого парня и тд.
Бездействие правоохранителя вызвало вопросы в Следственном комитете.
К сожалению сейчас все наоборот!(