Я тебе один умный вещь скажу: что нужно знать о фильме «Мимино»

В 1977 году на экраны вышла комедия Георгия Данелии «Мимино», которая стала одной из лучших советских комедий.

«Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся», - эту фразу не использовал в разговоре с друзьями. Комедия Данелии моментально разлетелась на цитаты, а Ларису Ивановну с того времени должен хотеть каждый уважающий себя неженатый мужчина.