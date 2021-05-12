Я тебе один умный вещь скажу: что нужно знать о фильме «Мимино»

В 1977 году на экраны вышла комедия Георгия Данелии «Мимино», которая стала одной из лучших советских комедий.
«Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся», - эту фразу не использовал в разговоре с друзьями. Комедия Данелии моментально разлетелась на цитаты, а Ларису Ивановну с того времени должен хотеть каждый уважающий себя неженатый мужчина.
А ведь комедия «Мимино» изначально задумывалась совсем другой. Давайте вместе вспомним несколько замечательных фактов об этом фильме.
НИЧЕГО ОСОБЕННОГО
Первую версию сценария написала Виктория Токарева, та самая писательница, которой принадлежит авторство сценария к фильму «Джентльмены удачи». Творческий тандем Токаревой и Данелии просуществовал несколько лет и самым успешными его итоги как раз и стали фильмы «Джентльмены удачи» (где они выступили сценаристами) и «Мимино», а также кинолента 1978 года «Шла собака по роялю».
В первом варианте сценария под рабочим названием «Ничего особенного» речь шла о школьнице, влюбившейся в летчика, который умеет играть на трубе и писать стихи. Но за полтора месяца до начала съемок Виктория Самойловна посоветовалась с коллегой – драматургом Рустамом Ибрагимбековым и решила сценарий переписать, призвав на помощь Реваза Габриадзе и Георгия Данелию.
Изначально вводные были такие: история должна быть про летчика, село и замОк, при помощи которого к дереву пристегивали вертолет. Новую версию сценария написали за шесть дней, так как нужно было ускоренно готовиться к съемкам. После чего группа вылетела в Грузию для выбора натуры для съемок. Сценарий продолжили дорабатывать.
Георгий Николаевич Данелия не раз признавался, что больше всего ему нравится работать с актерами Евгением Леоновым и Вахтангом Кикабидзе. Обоих утвердили на роли в «Мимино».
Леонов вообще был актером широкого профиля, поэтому ему всегда находилась роль в фильмах Георгия Николаевича, а вот Кикабидзе роли было подбирать труднее, однако здесь ему досталась главная роль.
ПОДБРОШЕННАЯ МОНЕТА
Изначально в сценарии было прописано, что в гостиницу «Москва» Мимино селят в один номер с врачом-эндокринологом, которого и должен был сыграть Евгений Павлович Леонов.
Но одному из сценаристов пришла идея создать тандем из Мимино и шофера-армянина, приехавшего из Дилижана. Режиссер никак не мог выбрать вариант, и решил подбросить монету. В итоге удача оказалась на стороне актера Фрунзика Мкртчяна. Эта роль стала одной из самых заметных в его карьере.
И Данелия с выбором актера не ошибся: Мкртчян много импровизировал – несколько крылатых фраз его героя были придуманы Фрунзиком прямо на съемочной площадке. Включая известные: «Я тебе один умный вещь скажу….» и «Ты и она – не две пары в сапоге», а также монолог в зале суда.
Для фильма «Мимино» Вахтанг Кикабидзе спел несколько песен, специально написанных для этой комедии. Однако почти сразу он попросил убрать их из итоговой версии. Причина – в личности его героя – это немногословный горец, и много петь ему не к лицу.
Молодая девушка-адвокат – это прообраз дочери Георгия Данелия. Ее даже зовут также – Светлана Георгиевна. Как-то девушка рассказала отцу о начале своей карьеры. Она пришла на суд и растерялась, а опытный рецидивист из Бутырки стал ей подсказывать – что и как говорить.
НЕПОНЯТНОЕ СЛОВО
После того, как фильм уже был готов, в Госкино отказались утверждать название «Мимино», так как изначально заявка была подана на название «Ничего особенного». К тому же, слово Мимино было многим непонятным.
Но председатель Госкино Филипп Ермаш разрешил оставить название «Мимино» с расчетом на оригинальность. Ведь фильм хотели презентовать на кинофестивалях. В итоге лента Данелии взяла главный приз на Московском Международном Кинофестивале в 1978 году.
Фильм и правда вышел отличным, есть здесь и любовь к Родине, к своим корням, история любви и история дружбы, прекрасные актерские роли и народные цитаты, а также оригинальная музыка Гии Канчели.
Источник:
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фильма скурвился
вернее актер главной роли