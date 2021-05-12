FISHKINET
Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото) Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото) СМИ опубликовали фото с обысков в квартире казанского стрелка СМИ опубликовали фото с обысков в квартире казанского стрелка Израильтяне показали, как "Железный купол" справляется с палестинскими ракетами Израильтяне показали, как "Железный купол" справляется с... Как на самом деле выглядит "укуренный парень", чье фото стало мемом в 2011 году Как на самом деле выглядит "укуренный парень", чье фото стало... Намешалось Намешалось Неожиданный вопрос консультанту Неожиданный вопрос консультанту Будни бывшего ословода Будни бывшего ословода Библия бездельника: как казаться очень занятым и важным работником Библия бездельника: как казаться очень занятым и важным работником Ты не пройдешь: 20 невероятных дверей в бункеры и хранилища Ты не пройдешь: 20 невероятных дверей в бункеры и хранилища Распухшая рука: девушка разыграла свою маму и показала её реакцию Распухшая рука: девушка разыграла свою маму и показала её реакцию Как удалить скотч с бумаги и не порвать её Как удалить скотч с бумаги и не порвать её Гифки Гифки Что там вытекает: топ-10 дойных растений Что там вытекает: топ-10 дойных растений Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Обезьяны резвятся в бассейне опустевшего из-за коронавирусных ограничений отеля Обезьяны резвятся в бассейне опустевшего из-за коронавирусных... 20 невероятно завораживающих гифок, объясняющих, как устроен мир 20 невероятно завораживающих гифок, объясняющих, как устроен мир Как выглядели спортсмены 100 лет назад Как выглядели спортсмены 100 лет назад Смешные комментарии из соц.сетей Смешные комментарии из соц.сетей "Ты не бог, ты - гнида": россияне рассказали, что думают о казанском стрелке "Ты не бог, ты - гнида": россияне рассказали, что думают о...
Я тебе один умный вещь скажу: что нужно знать о фильме «Мимино»

Я тебе один умный вещь скажу: что нужно знать о фильме «Мимино» (7 фото)

Автор:
12 мая 2021 22:13
Метки: актеры   история фильма   кино   
404
7

В 1977 году на экраны вышла комедия Георгия Данелии «Мимино», которая стала одной из лучших советских комедий.

«Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся», - эту фразу не использовал в разговоре с друзьями. Комедия Данелии моментально разлетелась на цитаты, а Ларису Ивановну с того времени должен хотеть каждый уважающий себя неженатый мужчина.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: актеры   история фильма   кино   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
TirAn 2 часа назад
5+++
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
SAndre Полчаса назад
в моей памяти про это фильм осталось, что там играли прекрасные актеры Леонов и Мкртчан. И еще один, оказавшийся позже редкостным говном
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−153
Владимир Час назад
при виде этого фильма, все что я вспоминаю это то как герой этого
фильма скурвился

вернее актер главной роли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото) Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото) Артисты и их герои: кто самый похожий? Артисты и их герои: кто самый похожий? 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате 7 интересных фактов о фильме «Овод» 7 интересных фактов о фильме «Овод» Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов"
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3676950



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Казнь на камеру по-немецки: непокорённые герои Отечественной
16
174
Казнь на камеру по-немецки: непокорённые герои Отечественной
20 интересных и загадочных исторических снимков, требующих пояснения
2
104
20 интересных и загадочных исторических снимков, требующих пояснения
﻿
Набирающие популярность
5 вредных продуктов СССР, которые выпускались по ГОСТу
1
105
5 вредных продуктов СССР, которые выпускались по ГОСТу
Участником Олимпийских игр впервые станет трансгендер
0
54
Участником Олимпийских игр впервые станет трансгендер
Красивая сказка для школьников, которая круче всех событий в мире
Красивая сказка для школьников, которая круче всех событий в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#природа#красота#дтп#подборка#в мире#шоу бизнес#аварии#прикольные
#Юмор#прикол#казань#сша#знаменитости#история#кино#автомир#СССР#дети
#интересно#интересное#люди#автомобили#картинки#Россия#факты#школа#авто аварии#звезды

На что жалуетесь?

Вернуться