Майские жуки – обычные и привычные для нашей страны насекомые. Но даже хорошо знакомые с ними люди не все знают об их особенностях и поведении.
Низкое гудение, напоминающее гул крохотного самолетика, свидетельствует о приближении одного из самых известных в России насекомых. Несмотря на безобидность и даже определенную привлекательность оно – вредитель огорода и сада, поскольку личинки с огромной скоростью поедают корни и стебли растений. Несколько штук до того, как достигнут взрослого состояния, вполне могут расправиться со всей растительностью на площади в 1 квадратный метр.
Взрослые особи тоже не жалуются на отсутствие аппетита: они поглощают молодые листочки на деревьях. Правда, для людей жужжащие микробомбардировщики опасности не представляют. И это уже радует. Что интересно, за жизнью и поведением этих представителей отряда жесткокрылых внимательно наблюдают не только садоводы-огородники и производители инсектицидов, но и инженеры. Поскольку майский жук летает, нарушая все возможные и невозможные законы аэродинамики. Ему не позволяют это делать ни вес, ни размеры, ни крылья, ни сила. Но, видимо, жуки не особенно вдаются в нюансы физики и летают. Довольно неплохо для своих габаритов: они развивают скорость до 3 м/с. Не исключено, что когда-нибудь ученым все же получится разгадать тайну майских жуков, и на основе полученных данных они смогут создать какой-то доселе невиданный летательный аппарат.
На настоящий момент уже известно, что перед полетом насекомое надувает брюшко, трансформируясь в своего рода гибрид дирижабля и вертолета. Но практической ценности эта информация пока не несет.
Особый интерес к талантам представителей семейства пластинчатоусых демонстрируют ученые из США. Но вести наблюдения и гоняться за жуками им приходится… в Европе, поскольку в родной стране действует закон, запрещающий ввоз этих жучков. Не имея естественных врагов, они способны расплодиться до невероятного количества и нанести колоссальный ущерб местной флоре.
Однажды – во второй половине позапрошлого века Штаты уже пережили глобальную экологическую катастрофу, связанную с насекомыми. Для изучения в страну привезли гусениц шелкопряда, и несколько экземпляров ухитрилось удрать из лаборатории. Спустя несколько лет насекомые расплодились в огромном количестве и поедали всю растительность, встречающуюся на их пути. К тому же волоски гусениц токсичны для людей и животных и, распространяясь по ветру, стали вызывать аллергию и болезни.
В России численность майских жуков сейчас регулируется в допустимых пределах, но за время активности, которую они сохраняют 1-1,5 месяца, насекомые все же успевают уничтожить немалое количество различных растений.
В среднем продолжительность жизни жука составляет порядка 5 лет, что немало. Основную массу времени насекомое проводит под землей. Первое лето жизни личинка ест перегной и корни растений. Для зимовки углубляется в почву, а потом снова перебирается поближе к поверхности. На второй год личинка ест уже корневища молодых кустарников и деревьев. На третий год жизни представители подсемейства хрущей в длину достигают 5 см и более и способны справиться даже с корневой системой обычного дерева. На четвертом году личинка окукливается и превращается через пару месяцев в жука, который продолжает жить в почве. На следующую весну он выбирается наружу, чтобы начать триумфальный полет и приступить к вредительству.
А вы в детстве привязывали на нитку упавших майских жуков?
Источник:
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Понравилось21
собирал в баночку, кидал туда берёзовых листьев...
умели с друзьями их различать на "мальчиков и девочек" по длине усов, а так же давали им военные звания по "погонам" )
эх. я бы и сейчас сходил на охоту )