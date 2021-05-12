Низкое гудение, напоминающее гул крохотного самолетика, свидетельствует о приближении одного из самых известных в России насекомых. Несмотря на безобидность и даже определенную привлекательность оно – вредитель огорода и сада, поскольку личинки с огромной скоростью поедают корни и стебли растений. Несколько штук до того, как достигнут взрослого состояния, вполне могут расправиться со всей растительностью на площади в 1 квадратный метр.

Взрослые особи тоже не жалуются на отсутствие аппетита: они поглощают молодые листочки на деревьях. Правда, для людей жужжащие микробомбардировщики опасности не представляют. И это уже радует. Что интересно, за жизнью и поведением этих представителей отряда жесткокрылых внимательно наблюдают не только садоводы-огородники и производители инсектицидов, но и инженеры. Поскольку майский жук летает, нарушая все возможные и невозможные законы аэродинамики. Ему не позволяют это делать ни вес, ни размеры, ни крылья, ни сила. Но, видимо, жуки не особенно вдаются в нюансы физики и летают. Довольно неплохо для своих габаритов: они развивают скорость до 3 м/с. Не исключено, что когда-нибудь ученым все же получится разгадать тайну майских жуков, и на основе полученных данных они смогут создать какой-то доселе невиданный летательный аппарат.