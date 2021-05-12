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Такой майский жук: умилительный, удивительный и вредный

Такой майский жук: умилительный, удивительный и вредный (3 фото)

Автор:
12 мая 2021 11:15
Сообщество : Животные
Метки: вредитель   дерево   жизненный цикл   майский жук   насекомое   питание   полет   почемучка   
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Майские жуки – обычные и привычные для нашей страны насекомые. Но даже хорошо знакомые с ними люди не все знают об их особенностях и поведении.

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Метки: вредитель   дерево   жизненный цикл   майский жук   насекомое   питание   полет   почемучка   
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5  комментариев
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Андрей 40 минут назад
ещё ребёнком ходил ловить жуков, бросая в них свою кофту или рубашку)
собирал в баночку, кидал туда берёзовых листьев...
умели с друзьями их различать на "мальчиков и девочек" по длине усов, а так же давали им военные звания по "погонам" )
эх. я бы и сейчас сходил на охоту )
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manul74 2 минуты назад
голавль хорошо клюет на майского жука
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Doctor_Lector 7 минут назад
Помню, на даче наловил их почти полную 3-х литровую банку, чуток до верху не хватило. Урожайный год был. Засушил парочку, самых здоровых и окраса редкого. Остальных - на волю.
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