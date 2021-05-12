ОСТОРОЖНО!!! БОяны присутствуют!!!
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Парни , для тех кто слыхал , но не читал. Общение в интернете ( горе - комментаторы )
ЛюдаЛюдмила: — Кубиками, конечно. Это все знают. Юлечка: — Кубиками? Да вы, я смотрю готовить не умеете. ЛюдаЛюдмила: — Я столько за свою жизнь борщей наварила, что вам и не снилось. Конечно кубиками. Юлечка: – Ну, не знаю, у нас в Воронеже моя бабушка всегда резала лук полукольцами. А уж она пятерых на этом борще вырастила! Галя: — В Воронеже??? В Воронеже???!! Юрiй Сiдоренко: — Ви говорите у Воронежі? Я добре розчув? Галя: –Ахахахахаха!!!! Витёк: — Х...й Юлечка: — А что вас удивляет? Антон: –Так я не понял, как лук резать–то? Юрiй Сiдоренко: — Люди з Росії вчать українців готувати борщ! Кінець світу настав! Сибиряк: — А чего бы вас и не поучить? Борщ это не только украинское блюдо! На Руси всегда готовили борщ! ЛюдаЛюдмила: — Только кубиками! ВитёкХ: –Х...юбиками! Юлечка: — Полукольцами, Антон, не слушайте этих дебилов ЛюдаЛюдочка: – Ты сама проститутка! Юрiй Сiдоренко: — кляті москалі, не хапайте наш незалежний вільний борщ своїми лапами! Сибиряк: – А вот и бандеровцы пожаловали! ВитёкХ: — Х...еровцы Галя: – Антон, лук в борще вообще не обязателен. ЛюдаЛюдмила: – Еще одна дебилка Юлечка: – Ты кого проституткой назвала, тварь?!!!!! Сибиряк: – Ничего, придет зима, вы газа попросите! Путин все правильно делает! Антон: – Ничего не понял про лук. Жена уже по пути с аэропорта! Галя: – Вот приедет домой пусть сама борщ делает, не мужское это дело. Юлечка: — И правда, подкаблучник! Антон: – Почему? Я просто варю борщ! Сибиряк: — Еще надо разобраться, с кем твоя баба в командировку ездила. Знаю я такие командировки. Галя: – Да, кстати! ВитёкХ: — Х....яти Юрiй Сiдоренко: — Може твоя дружина в АТО їздила? Треба б в Миротворець написати, нехай розберуться. Юлечка: – Ага, ага. В АТО. С Ашотом в Геленджик! Антон: – Друзья, я всего лишь попросил сказать мне, как резать лук для борща... ЛюдаЛюдочка: – И хочется тебе после всего этого её борщом встречать? Тьфу! Обмельчали мужики! Никакого чувства собственного достоинства! Сибиряк: – Прошу не обобщать. Юрiй Сiдоренко: — У москалів навіть мужики, як баби! Сибиряк: – Заткнись уже, фашист! Витёк: – Х...ист Галя: – Я с таким даже общаться не хочу. Отписываюсь.Сибиряк: — Я тоже. Тряпка! Юлечка: — А я в бан его! ЛюдаЛюдмила: – Бан. Антон: – Ау! Ну, про лук ответьте хоть... Антон: – Ау! Антон: – Черт, как резать?! Кубиками? Антон: – Есть тут кто? Витёк: – Х...йто
Источник: Как резать лук в борщ © Fishki.net
Авторский пост
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