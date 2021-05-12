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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (37 фото)

Автор:
12 мая 2021 07:20
Метки: Юмор   веселые картинки   мемы   смешные комментарии.   
1594
37
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Подборка веселых картинок и комментариев с просторов интернета.
ОСТОРОЖНО!!! БОяны присутствуют!!!

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Метки: Юмор   веселые картинки   мемы   смешные комментарии.   
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44  комментария
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Комментарий к фото
Ага. А ещё алкоголики очень сообразительные люди. Попробуй без копейки в кармане "сообразить" на троих! И у них это получается при том, что "копейки" в кармане, нет ни у одного из них.
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4k
Мистер Фикс 3 минуты назад
Комментарий к фото
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40k
Андрей Бертон 5 минут назад
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А ещё в СССР секса не было, поэтому детей находили в капусте и ещё их аист приносил.
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12k
Андрей Ватрушкин 7 минут назад
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Это криптография
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12k
Андрей Ватрушкин 10 минут назад
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А легкие сдай в кунсткамеру.
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952
Dwarf61 11 минут назад
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Dire Straits - money for nothing
Не все поймут.
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