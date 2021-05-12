Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта в квартире (8 фото)

22 животных, у которых иногда сносит крышу

Виллы за границей, 3 квартиры и особняк в элитном районе Москвы:...

12 самых "дорогих" разводов знаменитостей

Два фото советского солдата, сделанные в 1941 и 1945 годах: что он...

Настоящий герой

Сотрудник ДПС поднял на руки ребенка, чтобы тот мог получше...

Какой-то он странный

Мгновенная карма настигла нарушителя ПДД

"Можем повторить?": социальный ролик посвящается любителям...

Позитив дня: cобака и её маленькая хозяйка наслаждаются прыжками...

Простая математическая задача, которая может поставить в тупик...

Одна простая вещь и миллионы ее братьев: удивительные коллекции

Глупость хуже эпидемии: вирусное сообщение из мессенджеров

Автомобилистка из Красноярска, которая считает что ей все должны...

Француз показал свой вариант противоугонного устройства для скутера

Шакалята: нападение дерзких ирландских подростков на девушек

Шведские металлисты Sabaton сделали кавер и выпустили клип на...